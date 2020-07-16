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Федун готов продать «Спартак» за 1 рубль, ФИФА представила календарь ЧМ-2022
16 июля 05:13
автор: Владислав Домрачев

Федун готов продать «Спартак» за 1 рубль, ФИФА представила календарь ЧМ-2022

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера

«СПАРТАК» ПРОСТИЛСЯ С МОСКВОЙ ПОБЕДОЙ

Красно-белые в последнем домашнем матче уходящего сезона разгромили «Ахмат» 3:0. После финального свистка пребывавший в приподнятом настроении владелец «Спартака» Леонид Федун предложил организовать хэштег «Судите «Спартак» как «Зенит», и мы станем чемпионами» и добавил, что если полуфинал Кубка России с «Зенитом» будет судить Михаил Вилков, то на поле в Санкт-Петербурге можно не выходить.

«При отсутствии результатов соперники ищут какие-то причины, которые, по их мнению, влияют на игру», - парировал после разгрома «Оренбурга» 4:1 главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Также Федун предложил активному фанату купить клуб за 1 рубль, если тот готов ежегодно тратить на «Спартак» по 10 миллиардов.

В первом тайме матча с «Ахматом» рефери Алексей Сухой из Люберец после вмешательства VAR отменил пенальти и гол в ворота гостей. Однако эксперт по судейству Сергей Хусаинов в интервью «Советскому спорту» подтвердил правильность решений.

Полуфинал Кубка страны «Зенит» - «Спартак» начнется в воскресенье, 19 июля, в Санкт-Петербурге в 18.30. Команда Семака, досрочно сохранившая чемпионский титул, в 29-м туре разгромила дома аутсайдера благодаря дублю Сердара Азмуна. В этом матче «Зенит» показал своего третьего вратаря - 25-летнего Александра Васютина. Основной голкипер Андрей Лунев, получивший травму в Грозном, не сможет выйти на поле в воскресенье. А появление защитника Бранислава Ивановича (кадрового капитана команды) и хавбека Дугласа Сантоса весьма вероятно.

Главный тренер занявшего последнее место «Оренбурга», Константин Парамонов предложил расширить премьер-лигу и объявить сезон экспериментальным, Семак коллегу не поддержал и выступил против расширения.

ЧМ-2022 В КАТАРЕ ФИНИШИРУЕТ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ДЕКАБРЯ

Международная федерация футбола опубликовала календарь матчей ЧМ-2022. Впервые главный турнир четырехлетия состоится в конце года. Старт намечен на 21 ноября, в матче открытия сыграют хозяева чемпионата. Встречи 1/8 финала пройдут 3-6 декабря, четвертьфиналы – 9-10 декабря, полуфиналы – 13-14 декабря, матч за третье место – 17 декабря, финал – 18 декабря.

Отборочные турниры в Южной Америке стартуют в октябре 2020 года, в Европе – в следующем году.

«ДРАКОНЫ» ПЕРЕБИРАЮТСЯ В МЫТИЩИ

Клуб КХЛ из Пекина «Куньлунь Ред Стар» будет проводить домашние матчи нового сезона в Мытищах. А сборы проведет в Сочи. Несколько лет назад московская «Звезда» (фарм-клуб ЦСКА в ВХЛ) хотела перебраться из Чехова на «Арену Мытищи», однако аренда оказалась не по карману одному из самых обеспеченный клубов России.

Капитан молодежной сборной России на МЧМ-2020, форвард ярославского «Локомотива» Георгий Денисенко официально стал игроком «Флорида Пантерз». 20-летний нападающий подписал контракт новичка на три сезона. Однако в стартующем 1 августа плей-офф он не сыграет, но при этом «сожжет» один сезон контракта.

В заокеанских рейтингах проспектов Денисенко ставили даже выше Кирилла Капризова, который в понедельник стал игроком «Миннесота Уайлд».

Вчера чемпион России игроки ЦСКА вышли из отпуска и прошли углубленное медобследование. Красно-синие выставили на драфт отказов чешского нападающего Иржи Секача, обладателя Кубка Гагарина-2018 в составе «Ак Барса». В прошлом сезоне он заработал в клубе из Москвы 120 миллионов рублей, в грядущем – его доходы по контракту сократились бы вдвое. Армейцы предлагали ему еще урезать зарплату, но чех не согласился. По инсайдерской информации Секачем интересуется «Авангард».

Защитник «Эдмонтона» Дмитрий Саморуков следующий сезон проведет на правах аренды в ЦСКА. В 2019 году он стал бронзовым призером МЧМ в Ванкувере. Напомним, Дмитрий – сын известного вратаря «Ротора» Андрея Саморукова, обладателя приза журнала «Огонек» в 1995-м.

источник: «Советский спорт»
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