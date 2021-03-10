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Антирекорд «Юве» в Лиге чемпионов, Лев уйдет из сборной, ЦСКА, «Ак Барс» и «Локо» во втором раунде
10 марта 08:31
автор: Дмитрий Кузнецов

Антирекорд «Юве» в Лиге чемпионов, Лев уйдет из сборной, ЦСКА, «Ак Барс» и «Локо» во втором раунде

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

«Ювентус» выиграл у «Порту», но не прошел в четвертьфинал ЛЧ

«Ювентус» с Криштиану Роналду вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив «Порту» по итогам двух матчей. Все решил забитый португальцами гол в гостях в дополнительное время. При счете 2:1 в пользу туринцев (первый матч «Юве» проиграл 1:2) на 115-й минуте отличился полузащитник Сержиу Оливейра, также ставший автором первого мяча. Полузащитник «Ювентуса» Рабьо на 117-й забил победный гол (3:2), но по сумме двух встреч в четвертьфинал вышел «Порту», в ответном поединке игравший в меньшинстве с 54-й минуты после удаления Тареми. У итальянцев дубль сделал Федерико Кьеза.

«Ювентус» вылетел в 1/8 финала ЛЧ второй сезон подряд, что случилось впервые в истории клуба. В прошлом году Роналду и компания не смогли пройти на этой стадии французский «Лион». Сам португалец впервые не забил в плей-офф турнира с 2005-го, когда выступал еще за «Манчестер Юнайтед». Отметим, что решающий мяч после удара Оливейры со штрафного пролетел между ног Криштиану, который отвернулся в этот момент.

В другом матче дня дортмундская «Боруссия» свела вничью ответный домашний матч с «Севильей» - 2:2, однако прошла в ¼ финала благодаря выездной победе над испанцами 3:2. Дубль у хозяев сделал Эрлинг Холанд. На его счету уже 20 голов в 14 матчах Лиги чемпионов. Норвежец добрался до этой отметки быстрее всех в истории.

Лев уйдет из сборной Германии после чемпионата Европы

Йоахим Лев заявил, что покинет пост главного тренера сборной Германии после чемпионата Европы в 2021 году. Контракт тренера предусматривал работу с немецкой командой вплоть до ЧМ-2022 в Катаре. Однако он решил прекратить работу со сборной, которую возглавил в 2006-м, и попросил расторгнуть соглашение. При этом тренер отметил, что он полностью сконцентрирован на предстоящем турнире.

До прихода на пост главного Лев два года был помощником Юргена Клинсманна в национальной команде. Под его руководством немцы стали чемпионами мира в 2014 году в Бразилии, а также выиграли Кубок конфедераций-2017, бронзовые медали ЧМ-2010 и две бронзовые награды чемпионатов Европы (2012, 2016).

Одним из кандидатов на замену Леву называют наставника «Баварии» Ханса-Дитера Флика. Он был в тренерском штабе сборной Германии с 2006 по 2014 год. Однако сейчас у него действующий контракт с мюнхенским клубом до 2023 года, что может создать проблему. В то же время еще один знаменитый немецкий специалист Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль», поспешил заявить, что его в сборной Германии ждать не стоит.

«Спартак» Знарка всухую проиграл серию ЦСКА

«Спартак» провалил плей-офф КХЛ, вчистую проиграв в первом раунде победителю регулярного чемпионата ЦСКА в четырех матчах. В поединке номер 4 красно-белые выиграли первый период 1:0 – быстрый гол забил Бакош. Но это все, на что хватило команду Олега Знарка. В дальнейшем армейцы трижды поразили ворота соперника (Слепышев, Лайпсик, Телегин) и записали первую тренерскую баранку Знарку в его кубковой карьере. Спартаковцы за четыре встречи забросили всего две шайбы. С большой вероятностью это был последний матч экс-тренера сборной России у руля клуба, который заработал неуд за сезон.

Во второй раунд также вышли «Ак Барс» и «Локомотив», не позволившие соответственно «Торпедо» и «Йокериту» взять хотя бы одну игру в сериях. Казанцы выиграли второй матч в Нижнем Новгороде 4:1, а железнодорожники с тем же счетом одолели финский клуб (дубль у Ткачева, у Коршкова три передачи). «Шуты», напомним, все игры проводили в Ярославле из-за ограничений по коронавирусу в Финляндии.

В Челябинске «Салават Юлаев» одержал победу над «Трактором» и в повторном гостевом поединке – 3:0. Все шайбы забросили финские легионеры ударного звена – Хартикайнен, Гранлунд и Маннинен. Счет в серии стал 3-1 в пользу уфимцев, которые следующий матч проведут дома 11 марта.

Сегодня «Магнитка» принимает «Барыс» (счет в серии 2-2), «Динамо» Москва – «Северсталь» (3-1), «Авангард» - «Автомобилист» (3-1) и СКА – минское «Динамо» (3-1).

Защитник Орлов забил 40 голов в НХЛ, Мэттьюс уже 20 в сезоне

В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» победил в овертайме «Нью-Джерси» - 5:4. Одну из шайб забросил защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов, 40-ю в карьере. Две голевые передачи у его партнера Евгения Кузнецова. Лидер «столичных» Александр Овечкин очков не набрал и завершил встречу с показателем полезности «-1».

«Питтсбург» выиграл у «Рейнджерс» - 4:2. По результативной передаче у Евгения Малкина и Павла Бучневича.

«Флорида» в гостях переиграла «Коламбус» - 4:2 благодаря 38 спасениям Сергея Бобровского. Другой российский вратарь Семен Варламов из «Айлендерс» отразил 32 броска в игре с «Бостоном» (2:1 Б).

«Тампа» в овертайме победила «Детройт» 4:3. У «молний» голевой пас на счету защитника Михаила Сергачева, у проигравших передачу сделал форвард Владислав Наместников.

Двадцатую шайбу в сезоне забросил нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, сделавший дубль и первым достигшим этой отметки. Его команда, правда, уступила дома «Виннипегу» - 3:4.

Норвежцы подали апелляцию на дисквалификацию Клэбо

Норвежская федерация лыжных видов спорта подала апелляцию на решение о дисквалификации Йоханнеса Клэбо после окончания марафонской гонки на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе. Напомним, судьи посчитали, что скандинав нарушил правила, создав помехи Александру Большунову в финишном коридоре, что привело к поломке палки у россиянина. Наш лыжник пришел к финишу только третьим из-за резкого падения скорости после контакта с Клэбо, а после дисквалификации Йоханнеса поднялся на второе место. Чемпионом стал другой норвежец Эмиль Иверсен.

«Мы не согласны с дисквалификацией, так как не видим в действиях Клэбо никаких неправильных действий. Два спортсмена бежали параллельно, это был несчастный случай. Мы провели тщательный анализ с экспертами и пришли к общему выводу», — заявил менеджер норвежской сборной Эспен Бьервиг.

Апелляционный комитет FIS должен рассмотреть апелляцию в течении 72 часов. В случае несогласия с вердиктом норвежцы могут обратиться с иском в суд.

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