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Россия - Премьер-Лига 14:00 Арсенал 0 ЦСКА 0 П1 6.00 Х 4.00 П2 1.64
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Женщины провалили спринт в Нове-Место , «Химки» обыграли «Ростов», а «Металлург» прошел «Барыс»
13 марта 08:01
автор: Степан Шереметьев

Женщины провалили спринт в Нове-Место , «Химки» обыграли «Ростов», а «Металлург» прошел «Барыс»

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

На этапе Кубка мира российские биатлонистки не попали в двадцатку лучших в спринте

Сборная России снова не смогла порадовать своих болельщиков, проведя очередную провальную гонку. Лучшей в спринте на девятом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место стала Татьяна Акимова – лишь 25-й результат.

Остальные представительницы российской команды выступили также неудачно - Лариса Куклина заняла 42-е место, Светлана Миронова - 52-е, Ульяна Кайшева - 58-е. Евгения Павлова и Ирина Казакевич не квалифицировались на гонку преследования, закончив спринт с 65-м и 81-м результатами соответственно.

Победу же одержала норвежская спортсменка Тирилль Экхофф, серебро - у немки Дениз Херманн, бронзовую медаль завоевала представительница Италии Доротея Вирер.

«Химки» переиграли «Ростов», единственный мяч забил Мирзов

В матче 22-го тура чемпионата России подмосковный клуб переиграл ростовчан (1:0), благодаря голу полузащитника Ризуана Мирзова.

На 48-й минуте атакующий полузащитник «Химок» реализовал одиннадцатиметровый, который сам же и заработал - сфолил Роман Тугарев. Во втором тайме «Ростов» смог сравнять счет усилиями гамбийского нападающего Али Соу, однако гол был отменен из-за зафиксированного после просмотра ВАР офсайда. Встречу обслуживала бригада судей во главе с Сергеем Лапочкиным.

Отметим, что беспроигрышная серия химчан достигла уже девяти туров – семь побед и две ничьи. Ростовчане остались на седьмой строчке чемпионата России, подмосковный клуб расположился на девятом месте. В следующем матче РПЛ «Химки» отправятся в гости в казанскому «Рубину», встреча состоится 19 марта. «Ростов» 17 марта сыграет в Волгограде с «Ротором».

Металлург» обыграл «Барыс» в шестом матче 1/4 финала Восточной конференции

Казахстанский клуб на своей площадке не смог сравнять счет в серии. Магнитогорцы не стали осложнять себе задачу с выходом в полуфинал и добились победы в Нур-Султане, впервые выиграв (5:3) в гостях.

В составе «Барыса» отличились Линус Виделль, Никита Михайлис и Кирилл Панюков, «Металлург» ответил точными бросками Семена Кошелева, Денниса Расмуссена, Сергея Мозякина, Тэйлора Бека и Сергея Плотникова.

Команда Ильи Воробьева выиграла серию (4-2) и прошла в следующий раунд плей-офф Восточной конференции, где встретится с омским «Авангардом». Первый матч состоится в Балашихе 18 марта.

Во втором полуфинале конференции состоится «зеленое дерби», где казанский «Ак Барс» сразится с уфимским «Салаватом Юлаевым».

На Западе ЦСКА сыграет с ярославским «Локомотивом» , а СКА встретится с московским «Динамо».

Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира в Марселе, где встретится с обидчиком Карена Хачанова

В четвертьфинале марсельского турнира российский теннисист Даниил Медведев переиграл итальянца Янника Синнера в двух сетах – 6:2, 6:4. За 1 час и 17 минут Синнер не смог ничего противопоставить третьей ракетке мира.

Соперником россиянина по полуфиналу станет австралиец Мэттью Эбден, обыгравший в упорной борьбе еще одного представителя России Карена Хачанова (4:6, 6:4, 6:2).

На другом турнире в Дохе Андрей Рублев в двух сетах уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту – 3:6, 3:6.

Капризов оформил хет-трик, Тарасенко забросил первую шайбу в сезоне

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов трижды отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотис» (4:0).

Все шайбы россиянина пришлись на заключительный период встречи. Сначала Капризов оформил дубль с интервалом в 2 минуты и 23 секунды. В первом голевом эпизоде ему ассистировали Матс Зуккарелло и Джаред Сперджен, во втором — Ник Бьюгстад и Мэтт Дамба. А хет-трик форварду помогли оформить в концовке матча Карсон Соуси и Зукарелло. Также гол на свой счет записал Юнас Бродин. Отметим, что Капризов впервые забросил три шайбы в одном матче.

Теперь на счету россиянина 10 голов в регулярном чемпионате. Всего в сезоне-2020/21 нападающий провел 24 матча и набрал 23 (10+13) очка.

«Уайлд» одержали седьмую победу в последних 10 играх, у «Койотс» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 14 и 17 марта команды проведут между собой.

«Сент-Луис Блюз» проиграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 ОТ.

У «блюзменов» отличились Райан О’Райлли, Владимир Тарасенко, Зак Сэнфорд и Дэвид Перрон. Для российского нападающего это первый гол в нынешнем сезоне, также на его счету результативная передача в игре с «Сан-Хосе Шаркс». За «Вегас» шайбы забросили Марк Стоун, Джонатан Маршессо, Томаш Носек, Алек Мартинес и Райлли Смит.

Примечательно, что «Сент-Луис» потерпел третье поражение подряд, «Голден Найтс» победили впервые за три матча. Вторая встреча с участием этих команд пройдет 14 марта.

источник: «Советский спорт»
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