Маслов привез два пенальти с Францией, «Авангард» в финале «Востока», Овечкин снова забил

Франция одержала выездную победу над Казахстаном – 2:0. У чемпионов мира отличился Усман Дембеле. Второй мяч в свои ворота отправил защитник хозяев Сергей Малый. Отметим, что Килиан Мбаппе не реализовал на 75-й минуте пенальти.

Вчера состоялись очередные матчи в рамках отбора на ЧМ-2022. В группе В Испания на 90+3-й минуте вырвала в гостях победу у Грузии – 2:1. Счет открыл в концовке первого тайма полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия. На 56-й минуте Ферран Торрес замкнул фланговый навес Жорди Альбы. Решающий мяч Даниэль Ольмо забил великолепным ударом из-за пределов штрафной.

Матч Россия – Дания состоится 31 марта в 19.00 (мск). Маслов играть в нем не будет из-за перебора желтых карточек.

Сборная России крайне неудачно провела середину первого тайма. Виновником обоих мячей в наши ворота, забитых с пенальти, стал защитник «Спартака» Павел Маслов. Он дважды неосторожно сыграл в своей штрафной, нарушив правила. В первом случае сбил соперника, а во втором сыграл рукой. Несколько хороших моментов команда Михаила Галактионова не использовала.

Молодежная сборная России во втором матче на чемпионате Европы уступила команде Франции – 0:2 и предельно осложнила себе задачу выхода в плей-офф. Если французы в последней встрече выиграют у аутсайдера группы Исландии, которая вчера проиграла Дании с тем же счетом, то нашим парням необходимо будет побеждать в последнем туре скандинавов с разницей в два мяча. Пока у датчан шесть очков, у россиян и трехцветных – по 3, исландцы проиграли оба своих поединка.

Украина в этой же группе не удержала победу в матче с Финляндией – 1:1. Жуниор Мораес открыл счет на 80-й минуте, но на 89-й финны получили право на 11-метровый, который четко исполнил Тему Пукки.

Италия добилась выездной победы в Болгарии – 2:0 благодаря голам Андреа Белотти (с пенальти) и Мануэля Локателли и набрала 6 очков. Столько же в этой группе стало у швейцарцев, которые были сильнее Литвы – 1:0 (Шакири).

Англичане в Тиране взяли верх над сборной Албании – 2:0. Голы на счету Гарри Кейна и Мейсона Маунта. Польша выиграла дома у Андорры – 3:0. Дубль у Роберта Левандовски, еще один мяч забил Кароль Свидерски. Англия лидирует в группе – 6 очков. У Польши – 4 очка.

Германия в Бухаресте с минимальным счетом одолела Румынию – 1:0. Серж Гнабри отличился на 16-й минуте. Армения одержала вторую победу подряд в отборе, выиграв дома у Исландии – 2:0 (Барсегян, Байрамян). Напомним, что в стартовом матче команда Хоакина Капарроса обыграла на выезде Лихтенштейн - 1:0. Шесть очков в группе J также у немцев.

Другие матчи: Косово – Швеция – 0:3, Израиль – Шотландия – 1:1, Сан-Марино – Венгрия – 0:3, Дания – Молдавия – 8:0, Австрия – Фарерские Острова – 3:1, Северная Македония – Лихтенштейн – 5:0.

«Авангард» в финале Востока

В плей-офф КХЛ на Востоке определился второй финалист конференции. «Авангард» в Магнитогорске выиграл шестой матч серии у «Металлурга» - 5:1 и победил в противостоянии 4-2. Шайбы в составе гостей забросили Толчинский, Чинахов, Зернов, Буше и Емелин. У уральцев единственный гол забил Карпов, сравнявший счет на 27-й минуте. Ключевым стал отрезок на 31-й минуте игры, когда «ястребы» отличились дважды с интервалом в 15 секунд.

В финале Востока «Авангард» уже поджидал «Ак Барс», выигравший серию у «Салавата Юлаева» в четырех матчах. Сегодня определится последний участник полуфиналов Кубка Гагарина. ЦСКА в Москве проведет седьмой поединок серии против «Локомотива». Победитель сыграет в финале Запада со СКА.

Овечкин в семи голах от Дионна

Александр Овечкин забросил 18-ю шайбу в сезоне и 724-ю в чемпионатах НХЛ. Капитан «Вашингтона» теперь всего на семь шайб отстает от Марселя Дионна, занимающего пятую строчку в списке лучших снайперов лиги (731). «Столичные» победили «Рейнджерс» - 5:4. Голом у них отметился еще один россиянин Евгений Кузнецов, а защитник Дмитрий Орлов сделал две передачи. Нападающие ньюйоркцев Павел Бучневич и Артемий Панарин результативными действиями не отличились.

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко признан второй звездой матча с «Анахаймом» (2:3 ОТ). Россиянин забросил вторую шайбу в сезоне, а также сделал голевую передачу. Форварды «Детройта» Евгений Свечников и Владислав Наместников забили по голу в игре с «Коламбусом» (4:1). Для последнего набранное очко стало 200-м в НХЛ. На счету 28-летнего хоккеиста 89 шайб и 111 передач за карьеру.

Мазепин сошел на первом круге в дебютной гонке в Ф-1

Льюис Хэмилтон выиграл первый этап сезона Формулы-1 «Гран-при Бахрейна». Пилот «Мерседеса» всего на 0,745 секунды опередил голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл Рейсинг». Третьим финишировал напарник Хэмилтона Валттери Боттас. Новичок Ф-1 гонщик «Хааса» Никита Мазепин сошел уже на первом круге. Россиянин вылетел с трассы, пытаясь избежать столкновения с партнером по команде Миком Шумахером. К счастью, обошлось без травм.

Отметим также, что перед гонкой по инициативе Хэмилтона прошла акция в поддержку движения BLM («Жизни черных важны»), которую британец сделал традиционной еще в прошлом сезоне. Однако на этот раз большая часть пилотов Льюиса не поддержала, оставшись стоять по стойке смирно. Среди них были Мазепин, Ферстаппен и Ботас.