ЦСКА повел в серии со СКА, Рублев не смог пробиться в финал, а бой Порье - Макгрегор пройдет 10 июля

Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от поляка Хуберта Хуркача в полуфинале турнира «Мастерс» в Майами. Оба сета закончились в пользу польского спортсмена со счетом 6:4, 6:3.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу ЦСКА. Следующая встреча между командами также пройдет в Москве 4 апреля, начало игры – в 17:00 по московскому времени. Затем противостояние переедет в Санкт-Петербург.

В первом матче финала Западной конференции московский ЦСКА дома разгромил петербургский СКА со счетом 3:0. В конце первого периода удобное преимущество в две шайбы красно-синим обеспечили нападающие Иван Телегин и Антон Слепышев, хоккеисты уложились в одну минуту. Установил же окончательный счет (3:0) в третьей двадцатиминутке форвард москвичей Максим Шалунов.

За 1 час и 28 минут матча Хуркач был лучше Рублева в большинстве показателей. Поляк сделал восемь эйсов, совершил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми, тогда как у россиянина лишь две подачи на вылет, одна двойная ошибка и реализовано два брейк-пойнта из пяти.

В финале Хуркач сыграет с итальянцем Янником Синнером, обыгравшим испанца Роберто Баутисту-Агута - 5:7, 6:4, 6:4.

Порье и Макгрегор подписали контракт на третий бой

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье подписал контракт на третий поединок с экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Бой состоится 10 июля в рамках турнира UFC 264.

Напомним, что в первом бою победил ирландец нокаутом, а во втором оказался сильнее уже американец, закончив поединок во втором раунде.

Шайба Орлова приносит победу «Вашингтону», у Волкова - дебютный гол

В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Нью-Джерси Дэвилз» в овертайме со счетом 2:1. Победный гол забил российский защитник Дмитрий Орлов, теперь на счету хоккеиста 8 (5+3) очков в сезоне. Орлов был признан первой звездой матча. Форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов результативными действиями не отметились.

«Аризона» одержала победу над «Анахаймом» (4:2). Примечательно, что в этом матче первой шайбой за «Дакс» отметился форвард Александр Волков, перешедший из «Тампы-Бэй». Для россиянина это стало пятое набранное очко в сезоне.

«Сан-Хосе» уверенно разобрался на выезде с «Лос-Анджелесом» (3:0). В составе «Шаркс» пятый балл в «регулярке» набрал Николай Кныжов, отметившись ассистом.

«Сент-Луис» на выезде проиграл «Колорадо (2:3). Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко набрал свое 8 (2+6) очко в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счет результативную передачу.

«Детройт» выставил Свечникова на драфт отказов, Гусев остается в «Нью-Джерси»

Российский форвард «Ред Уингз» Евгений Свечников выставлен на драфт отказов. Если в течение суток хоккеиста не заберет ни одна команды, то он вернется в «Детройт». В нынешнем сезоне россиянин провел 10 матчей, набрав 5 (3+2) очков.

Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев уже прошел эту процедуру, клубы НХЛ не пожелали подписывать игрока. Таким образом, Гусев останется в «Девилз». В активе форварда пять очков в 20 матчах.

ЦСКА и «Зенит» громят своих соперников в Евролиге

Московские армейцы уверенно переиграли подмосковные «Химки» в регулярном чемпионате Евролиги, счет в матче - 97:72. 25-очковое преимущество красно-синим помогли обеспечить датский атакующий защитник Габриэль Лундберг и немецкий центровой Йоханнес Фойгтманн, набравшие по 16 баллов. В составе подмосковного клуба самым результативным стал американский форвард Джордан Микки (16 очков).

После этой игры ЦСКА занимает второе место в Евролиге, на счету армейцев 22 победы в 32 матчах. «Химки» же расположились на 18-й строчке, одержав только четыре «виктории».

Петербургский «Зенит» дома разнес французский «Виллербанн» (87:53). Самыми результативными игроками у победителей стали американские защитники Билли Бэрон и Остин Холлинз, набравшие по 15 очков. «Зенит» находится на восьмой строчке, в активе петербуржцев 18 побед в 32 матчах.

Рибалта покидает «Зенит»

Петербургский «Зенит» официально объявил об уходе испанского специалиста Хавьера Рибалты с поста спортивного директора клуба.

Контракт функционера действовал до конца сезона 2020/21, но испанец обратился с просьбой к руководству клуба отпустить его раньше истечения соглашения. «Зенит» сообщил, что в ближайшее время будет назначен новый глава спортивного блока.

Ранее Рибалта работал в итальянских «Новаре», «Торино», «Милане» и «Ювентусе», а также в английском «Манчестер Юнайтед». За время пребывания испанца в клубе сине-бело-голубые становились дважды чемпионом России.