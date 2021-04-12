«Зенит» почти чемпион, «Локо» подобрался к «Спартаку», Овечкин сделал 10 бросков за матч

«Локомотив» почти догнал «Спартак» после победы в дерби

После 25-го тура РПЛ «Зенит» может закупать шампанское. Отрыв клуба из Санкт-Петербурга от второго места вырос до семи очков. Команда Сергея Семака победила в гостях «Сочи» (2:1) благодаря дублю Сердара Азмуна, а главный конкурент «Спартак» проиграл в дерби «Локомотиву» - 0:2. В оставшихся пяти турах сине-бело-голубым играть в том числе и с «Тамбовом», а это еще гарантированные три очка. Так что чемпион фактически известен.

А вот борьба за второе, лигочемпионское место обострилась до предела. «Спартак» всего на очко впереди железнодорожников. Красно-белые традиционно остались недовольны судейством (и собираются подать апелляцию на работу Левникова), хотя не оно, как видится, стало причиной их поражения. «Локо» играл классно, особенно в первом тайме, когда и сделал победный задел.

Оба мяча сотворил Федор Смолов. Восстановившийся после травмы форвард в отменной форме. При первом голе он передачей от лицевой линии в штрафной разрезал всю оборону гостей, выложив мяч под удар Франсуа Камано. А на исходе 45-й минуты мастерски пробил со штрафного в нижний угол – туда, где и должен был ловить мяч Александр Максименко, но не поймал. Штрафной этот был назначен за фол последний надежды, после которого Айртон покинул поле. В меньшинстве «Спартак отыграться не смог.

Дебют Гончаренко в «Краснодаре» вышел неудачным

Виктор Гончаренко с поражения начал свою работу в «Краснодаре». Бывший наставник ЦСКА проиграл в Туле второй раз за весну. В 22-м туре он оступился там с армейцами (1:2). В воскресенье не устоял перед «Арсеналом» (0:1) уже с новой командой. «Краснодар» выглядел плохо: неорганизованно и безвольно. Такое впечатление, что в команде много пассажиров. Очевидно, после сезона ей грозит серьезная кадровая чистка.

«Арсенал» в последних 11 матчах выигрывал дважды – и оба раза у команд Гончаренко, забив им все три своих мяча за этот временной отрезок. После победы туляки поднялись с 20 очками на 13-е место. Теоретически уже сегодня их может сместить с него «Ротор» (18 очков), но для этого волгоградцам надо побеждать в Москве ЦСКА.