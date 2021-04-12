«Зенит» почти чемпион, «Локо» подобрался к «Спартаку», Овечкин сделал 10 бросков за матч

«Локомотив» почти догнал «Спартак» после победы в дерби
После 25-го тура РПЛ «Зенит» может закупать шампанское. Отрыв клуба из Санкт-Петербурга от второго места вырос до семи очков. Команда Сергея Семака победила в гостях «Сочи» (2:1) благодаря дублю Сердара Азмуна, а главный конкурент «Спартак» проиграл в дерби «Локомотиву» - 0:2. В оставшихся пяти турах сине-бело-голубым играть в том числе и с «Тамбовом», а это еще гарантированные три очка. Так что чемпион фактически известен.
А вот борьба за второе, лигочемпионское место обострилась до предела. «Спартак» всего на очко впереди железнодорожников. Красно-белые традиционно остались недовольны судейством (и собираются подать апелляцию на работу Левникова), хотя не оно, как видится, стало причиной их поражения. «Локо» играл классно, особенно в первом тайме, когда и сделал победный задел.
Оба мяча сотворил Федор Смолов. Восстановившийся после травмы форвард в отменной форме. При первом голе он передачей от лицевой линии в штрафной разрезал всю оборону гостей, выложив мяч под удар Франсуа Камано. А на исходе 45-й минуты мастерски пробил со штрафного в нижний угол – туда, где и должен был ловить мяч Александр Максименко, но не поймал. Штрафной этот был назначен за фол последний надежды, после которого Айртон покинул поле. В меньшинстве «Спартак отыграться не смог.
Дебют Гончаренко в «Краснодаре» вышел неудачным
Виктор Гончаренко с поражения начал свою работу в «Краснодаре». Бывший наставник ЦСКА проиграл в Туле второй раз за весну. В 22-м туре он оступился там с армейцами (1:2). В воскресенье не устоял перед «Арсеналом» (0:1) уже с новой командой. «Краснодар» выглядел плохо: неорганизованно и безвольно. Такое впечатление, что в команде много пассажиров. Очевидно, после сезона ей грозит серьезная кадровая чистка.
«Арсенал» в последних 11 матчах выигрывал дважды – и оба раза у команд Гончаренко, забив им все три своих мяча за этот временной отрезок. После победы туляки поднялись с 20 очками на 13-е место. Теоретически уже сегодня их может сместить с него «Ротор» (18 очков), но для этого волгоградцам надо побеждать в Москве ЦСКА.
«Динамо» в меньшинстве не удержало домашнюю победу над «Уралом» (2:2), потеряв важные очки в борьбе за места в еврокубках. Дубль у екатеринбуржцев на счету Павла Погребняка.
Головин сделал восьмую передачу в сезоне
Полузащитник Александр Головин сделал голевую передачу в игре «Монако» с «Дижоном (2:0). Это восьмой результативный пас россиянина в этом сезоне Лиги 1. Больше только у Депая из «Лиона» и Бамба из «Лилля» (по 9).
Монегаски занимают третье место и продолжают погоню за лидером «Лиллем», отставая на четыре балла. На второй строчке «ПСЖ», у которого на очко больше, чем у «Монако».
«Атлетико» сыграл в гостях вничью с «Бетисом» - 1:1 в матче 30-го тура чемпионата Испании и снова вышел на первое место. Команда Диего Симеоне на одно очко опережает «Реал» и на два – «Барселону».
Ковальчук спас «Авангард» в концовке
«Авангард» снова повел в финале Восточной конференции против «Ак Барса» – 3-2. Омичи выиграли пятый матч серии в Казани в овертайме - 3:2. На второй дополнительной минуте решающую шайбу забросил американский легионер Рид Буше. А перевел встречу в овертайм Илья Ковальчук. Форвард «Авангарда» сравнял счет на последней минуте третьего периода. У хозяев дублем отметился Дмитрий Воронков.
Шестой матч состоится в Балашихе во вторник 13 апреля, и пока в этой серии побеждают только гости. Сегодня шестой поединок проводят СКА и ЦСКА. Пока москвичи впереди в финале «Запада» 3-2.
Овечкин нанес 10 бросков, но не забил
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил в гостях «Бостон» - 8:1. Однако российские легионеры Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов заброшенными шайбами не отметились. У каждого – по голевой передаче. При этом Овечкин впервые в сезоне сделал 10 бросков по воротам.
«Айлендерс» в овертайме выиграл у «Рейнджерс» - 3:2. У Артемий Панарина «-1». Результативными действиями лидер «синерубашечников» не отличился. У его партнера Павла Бучневича «+1», Виталий Кравцов записал на свой счет передачу. Ворота обеих команд защищали российские вратари. Илья Сорокин из «Айлендерс» отразил 23 броска, а его визави Игорь Шестеркин – 28.
«Питтсбург» выиграл в гостях у «Нью-Джерси» - 5:2. Бывший форвард «дьяволов» Никита Гусев, с которым клуб разорвал контракт, уже нашел себе новую команду. Олимпийский чемпион 2018 года подписал соглашение с «Флоридой» до конца сезона на миллион долларов и станет одноклубников Сергея Бобровского. По предыдущему контракту Гусев получал 4,5 млн.
Кудерметова выиграла первый турнир WTA
38-я ракетка мира Вероника Кудерметова впервые стала победительницей турнира WTA. В Чарлстоне она обыграла Данку Ковинич - 6:4, 6:2. Игра продолжалась час и 37 минут. Кудерметова сделала шесть эйсов, дважды ошиблась на подаче и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. 23-летняя уроженка Казани в понедельник дебютирует в топ-30 и станет первой ракеткой России.
Мозгов возвращается в «Химки»
Чемпион НБА Тимофей Мозгов вернется в большой баскетбол спустя три года. 34-летний центровой включен в заявку подмосковных «Химок» и готов выйти на паркет сегодня в матче Единой лиги ВТБ с «Енисеем». Причина такого неожиданного решения – кадровые проблемы клуба, за который он выступал до отъезда в НБА.
Мозгов последний раз принимал участие в официальном матче 2 июля 2018 года в квалификационном турнире Кубка мира с Францией.