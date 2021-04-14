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«ПСЖ» и «Челси» в полуфинале, начальник «Спартака» тоже был в судейской, Овечкин снова забил
14 апреля 07:52
автор: Дмитрий Кузнецов

«ПСЖ» и «Челси» в полуфинале, начальник «Спартака» тоже был в судейской, Овечкин снова забил

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

«ПСЖ» и «Челси» проиграли ответные матчи

«ПСЖ» уступил мюнхенской «Баварии» - 0:1 в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов, но по сумме двух встреч пробился в полуфинал. Парижане выиграли первый поединок в гостях 3:2 и прошли дальше за счет большего количества мячей, забитых на выезде.

Единственный гол в Париже на счету Шупо-Мотинга, который отличился на 40-й минуте. Во втором тайме немцы безуспешно штурмовали ворота хозяев, но в отсутствии травмированного Роберта Левандовски не смогли эффективно сыграть в атаке. В свою очередь у «ПСЖ» было несколько прекрасных голевых моментов, но французский клуб их не использовал. Один Неймар мог забивать раз пять.

В полуфинал ЛЧ вышел также «Челси». В ответной игре «Порту» вырвал победу в компенсированное время – 1:0 благодаря голу Тареми. Однако первый матч остался за англичанами 2:0.

«Челси» пробился в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 2014 года. А всего клуб Романа Абрамовича играл там восемь раз – это наивысший показатель для АПЛ. В финал «синие» выходили дважды, выиграв титул в 2012-м.

Гилерме дисквалифицировали, расистов пожурили

РФС вчера полдня разбирался с последствиями воскресного матча «Локомотив» - «Спартак» (2:0). Красно-белые остались недовольны судейством и обратились по этому поводу в ЭСК. Однако судейский комитет постановил, что Кирилл Левников и его коллеги отработали без ошибок. «Спартак» не согласен с вердиктом.

При этом РФС сыграл за красно-белых в истории с оскорблениями Маринато Гилерме. Делегат матча зафиксировал в протоколе, что в адрес вратаря «Локомотива» с трибуны фанатов «Спартака» звучали расистские выкрики. В свою очередь спартаковцы обратили внимание КДК, что Гилерме сам провоцировал болельщиков неприличными жестами. В итоге голкипер дисквалифицирован на два матча и оштрафован на 50 тысяч рублей. А те, кто оскорблял игрока, отделались слишком легко. Клуб заплатил 500 тысяч и условно наказан закрытием трибуны.

Решением возмущены многие в футбольном мире. «Локо» выступил с официальным заявлением по этому поводу. В нем в частности говорится: «Мы все… выражаем полную поддержку нашему голкиперу. В течение всего матча в его адрес звучали оскорбительные выкрики и скандирования расистского характера. Весь цивилизованный мир прилагает максимальные усилия для борьбы с расизмом и неприязнью на расовой и национальной почве. Те, кто оскорблял и провоцировал Гилерме, остались безнаказанными. Это вызывает лишь сожаление и недоумение».

Начальник «Спартака» также побывал в судейской на «РЖД Арене»

Еще одна история с воскресного дерби приняла неожиданный поворот. «Спартак» обратился в КДК с целью рассмотрения видео, на котором начальник «Локомотива» Станислав Сухина перед началом игры выходит из судейской стадиона в Черкизове. Заходить в эту комнату запрещено регламентом. Клуб может быть наказан за это техническим поражением, а сам нарушитель - пожизненной дисквалификацией.

На заседании 13 апреля решения по этому делу не приняли из-за отсутствия Сухины и недостатка материалов. Рассмотрение вопроса перенесли на 16 число. А спустя несколько часов выяснилось, что начальник «Спартака» Василий Козловцев также побывал в судейской, но уже после матча (это подтвердили в клубе). Что также не допускается нормами регламента. Разбор полетов предстоит веселый.

У Овечкина 728-й гол, у Панарина сотый матч за «Рейнджерс»

В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» разгромил «Филадельфию» - 6:1. Гол и результативная передача у Александра Овечкина. У капитана «столичных» теперь 728 шайб за карьеру - на три меньше, чем у идущего пятым в списке снайперов всех времен Марселя Дионна.

«Рейнджерс» выиграл в гостях у «Нью-Джерси» - 3:0. Голкипер ньюйоркцев Игорь Шестеркин оформил первый матч на ноль в энхаэловской карьере, отразив 27 бросков. Артемий Панарин и Павел Бучневич забросили по шайбе. Для Панарина матч стал сотым в составе команды.

«Ак Барс» и «Авангард» сыграют седьмой матч

«Ак Барс» сравнял счет в финале Восточной конференции КХЛ, выиграв шестой матч у «Авангарда» в Балашихе – 2:0. Развязка наступила в третьем периоде. Сначала герой вечера Кирилл Петров отличился после быстрой контратаки на 46-й минуте. А вторую шайбу, уже в пустые ворота, он же забросил за 13 секунд до конца.

В этой серии все матчи выигрывают гости. «Ак Барс» проиграл три игры в Казани, а «Авангард» - в Подмосковье. В седьмом матче команда Дмитрия Квартальнова примет омичей дома 15 апреля. Напомним, что в финал Кубка Гагарина уже вышел ЦСКА, выигравший полуфинальную серию у СКА 4-2.

источник: «Советский спорт»
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