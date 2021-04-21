Суперлигу задавили, НХЛ отпустит игроков на ЧМ в Ригу, ЦСКА сравнял счет в финале плей-офф

Суперлига официально приостановлена
Европейская Суперлига, о создании которой было объявлено в ночь на понедельник, не просуществовала и двух дней. Вчера ближе к ночи проект был официально приостановлен. Произошло это после того, как все шесть английских клубов, участвовавших в проекте – «Манчестер Сити», «МЮ», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм», покинули его.
Начался парад отказников с «Челси». Клуб Романа Абрамовича вынужден был начать процедуру выхода после демонстрации, устроенной болельщиками «синих» у домашнего стадиона. Акция протеста против вхождения клуба в Суперлигу грозила срывом матча с «Брайтоном». Официально первым покинул новый турнир «Ман Сити», а затем и остальные клубы АПЛ. Причем «Челси» сделал это последним. Первым итальянским клубом, отказавшимся от участия в проекте, был «Милан».
В официальном заявлении лидеры заговорщиков объяснили остановку проекта оказанным серьезным давлением на английские клубы, а также признали, что предложенная система должна быть доработана. По сообщению The Guardian, шестерка клубов АПЛ покинула Суперлигу под угрозой отстранения из национальных турниров. Испанские СМИ пишут о том, что УЕФА предложила большие деньги командам за выход из нового турнира.
Все «заблудившиеся» незамедлительно решили вернуться в Ассоциацию европейских клубов (ЕСА), которую оставили при вхождении в Суперлигу. Члены исполкома УЕФА получили соответствующее уведомление от клубов АПЛ. «Арсенал» в обращении к болельщикам попросил прощения за совершенную ошибку, а также подчеркнул, что все действия были направлены на обеспечение финансовой стабильности клуба.
УЕФА планирует противопоставить Суперлиге новый формат Лиги чемпионов. Организация ведет переговоры с английским инвестиционным фондом. Стартовый бюджет соревнований будет составлять 4,5 млрд евро, но может увеличиться до 7 млрд. Новую концепцию ЛЧ УЕФА разрабатывает совместно с «Баварией» и «ПСЖ», отказавшимися изначально от участия в Суперлиге.
НХЛ отреагировала на приговор Шовену
Пресс-службы НХЛ и MLS опубликовали заявления после вынесения приговора бывшему офицеру полиции США Дереку Шовену, которого признали виновным по всем статьям в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Напомним, что инцидент произошел в мае 2020 года. Во время задержания Флойда Шовен пережал ему горло коленом и не отпускал в течении нескольких минут. Из-за удушья Джордж скончался, после чего США захлестнула волна протестов.
«Мы привержены активному участию в движении за равенство и приглашаем наших фанатов присоединиться к нам в поддержке систематических изменений», — говорится в пресс-релизе НХЛ.
Еще одна новость из НХЛ касается чемпионата мира 2021 года, который стартует в Риге 21 мая. Лига дала добро на участие в турнире своих игроков. Сборная России 20 апреля начала подготовку к ЧМ. О пополнении состава энхаэловцами станет известно ближе к завершению регулярного чемпионата НХЛ.
Панарин проиграл и не хочет в сборную
Под вопросом участие в мировом первенстве самого результативного российского легионера Артемия Панарина. По сообщению источника, нападающий «Рейнджерс» ответит отказом на возможное приглашение в национальную команду. Вчера клуб Панарина был разгромлен в нью-йоркском дерби «Айлендерс» - 6:1 и ухудшил шансы на попадание в плей-офф. Артемий заработал «-2», его партнер Павел Бучневич «-3», а голкипер Игорь Шестеркин отразил 22 броска. Вратарь «островитян» Семен Варламов сделал 25 спасений.
Никита Гусев отметился второй голевой передачей после перехода во «Флориду». «Пантерз» победил «Коламбус» - 5:1. 32 отраженных броска Андрея Василевского не спали «Тампу» от поражения в игре с «Каролиной» (1:3).
Уникальное и крайне любопытное достижение установил «Питтсбург». «Пигнгвинз» стали первой командой в истории НХЛ, пропустившей шесть шайб в третьем периоде, но при этом одержавшей победу – 7:6.
Юханссон установил рекорд Кубка Гагарина
ЦСКА сравнял счет в финале Кубка Гагарина (1-1), выиграв во втором домашнем матче у «Авангарда» 3:0. Голы у москвичей забили Шалунов, Слепышев и Попов. Армейцы прервали гостевую победную серию омичей, растянувшуюся на шесть матчей, и взяли убедительный реванш за поражение в стартовой встрече – 1:4.
Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон установил рекорд Кубка Гагарина по числу матчей на ноль. Игра с «Авангардом» стала седьмой «сухой» в нынешнем плей-офф. Прежнее достижение принадлежало также шведскому вратарю – Андерс Нильссон в сезоне-2014/15 шесть раз оставлял на замке ворота «Ак Барса».
На свое поражение «ястребы» отреагировали шуткой в твиттере клуба.
«Обращаемся к «Реалу», «Челси» и другим клубам из Суперлиги: мы, конечно, тоже расстроились из-за поражения, но чего ж вы так резко реагируете, сразу и закрывать. Счет в серии только 1-1, впереди два домашних матча в Балашихе».