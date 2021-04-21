Суперлигу задавили, НХЛ отпустит игроков на ЧМ в Ригу, ЦСКА сравнял счет в финале плей-офф

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
БЕТСИТИ Кубок России 16:00 Ахмат 0 Крылья Советов 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.70
Португалия - Примейра 17:30 Санта-Клара 0 Морейренсе 0 П1 1.88 Х 3.40 П2 4.70
Португалия - Примейра 19:00 Маритиму 0 Риу Аве 0 П1 2.90 Х 3.10 П2 2.70
БЕТСИТИ Кубок России 19:00 Локомотив М 0 ЦСКА 0 П1 2.70 Х 3.40 П2 2.75
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Падерборн 07 0 Оснабрюк 0 П1 1.65 Х 3.80 П2 5.60
Италия - Серия А 19:30 Милан 0 Сассуоло 0 П1 1.69 Х 4.00 П2 5.10
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Хайденхайм 0 Бохум 0 П1 2.75 Х 3.40 П2 2.55
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Ганновер-96 0 Ян 0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Фортуна 0 Санкт-Паули 0 П1 2.40 Х 3.50 П2 2.90
Англия - Чемпионшип 20:00 Миллуолл 0 Борнмут 0 П1 4.20 Х 3.50 П2 1.95
Испания - Примера 20:00 Осасуна 0 Валенсия 0 П1 2.65 Х 3.10 П2 3.00
Испания - Примера 20:00 Леванте 0 Севилья 0 П1 5.10 Х 4.10 П2 1.67
Англия - Чемпионшип 20:00 Ротерхэм Юнайт 0 Мидлсбро 0 П1 2.80 Х 3.30 П2 2.65
Италия - Серия А 21:00 Виртус Болонья 0 Тревизо 0
Португалия - Примейра 21:00 Брага 0 Боавишта 0 П1 1.45 Х 4.50 П2 8.00
Англия - Чемпионшип 21:00 Сток Сити 0 Ковентри Сити 0 П1 2.40 Х 3.10 П2 3.40
Англия - Чемпионшип 21:00 Уиком Уондерер 0 Бристоль Сити 0 П1 2.75 Х 3.30 П2 2.70
Испания - Примера 21:00 Бетис 0 Атлетик Б 0 П1 2.34 Х 3.40 П2 3.20
Германия - Бундеслига 21:30 Вердер 0 Майнц 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.38
Германия - Бундеслига 21:30 Штутгарт 0 Вольфсбург 0 П1 3.60 Х 3.90 П2 2.00
Германия - Бундеслига 21:30 Боруссия Д 0 Унион 0 П1 1.56 Х 4.40 П2 6.00
Германия - Бундеслига 21:30 Хоффенхайм 0 Боруссия М 0 П1 3.20 Х 3.70 П2 2.20
Италия - Серия А 21:45 Дженоа 0 Беневенто 0 П1 2.15 Х 3.20 П2 3.90
Англия - Чемпионшип 21:45 Лутон Таун 0 Рединг 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.38
Англия - Чемпионшип 21:45 Хаддерсфилд Та 0 Барнсли 0 П1 3.60 Х 3.40 П2 2.15
Англия - Чемпионшип 21:45 Бирмингем Сити 0 Ноттингем Форе 0 П1 2.55 Х 3.10 П2 3.10
Италия - Серия А 21:45 Кротоне 0 Сампдория 0 П1 3.60 Х 3.70 П2 2.05
Италия - Серия А 21:45 Болонья 0 Торино 0 П1 2.50 Х 3.30 П2 3.00
Италия - Серия А 21:45 Ювентус 0 Парма 0 П1 1.29 Х 5.90 П2 11.0
Италия - Серия А 21:45 Удинезе 0 Кальяри 0 П1 2.40 Х 3.30 П2 3.20
Суперлигу задавили, НХЛ отпустит игроков на ЧМ в Ригу, ЦСКА сравнял счет в финале плей-офф
21 апреля 08:07
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: Goal

Суперлигу задавили, НХЛ отпустит игроков на ЧМ в Ригу, ЦСКА сравнял счет в финале плей-офф

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

Суперлига официально приостановлена

Европейская Суперлига, о создании которой было объявлено в ночь на понедельник, не просуществовала и двух дней. Вчера ближе к ночи проект был официально приостановлен. Произошло это после того, как все шесть английских клубов, участвовавших в проекте – «Манчестер Сити», «МЮ», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм», покинули его.

Начался парад отказников с «Челси». Клуб Романа Абрамовича вынужден был начать процедуру выхода после демонстрации, устроенной болельщиками «синих» у домашнего стадиона. Акция протеста против вхождения клуба в Суперлигу грозила срывом матча с «Брайтоном». Официально первым покинул новый турнир «Ман Сити», а затем и остальные клубы АПЛ. Причем «Челси» сделал это последним. Первым итальянским клубом, отказавшимся от участия в проекте, был «Милан».

В официальном заявлении лидеры заговорщиков объяснили остановку проекта оказанным серьезным давлением на английские клубы, а также признали, что предложенная система должна быть доработана. По сообщению The Guardian, шестерка клубов АПЛ покинула Суперлигу под угрозой отстранения из национальных турниров. Испанские СМИ пишут о том, что УЕФА предложила большие деньги командам за выход из нового турнира.

Все «заблудившиеся» незамедлительно решили вернуться в Ассоциацию европейских клубов (ЕСА), которую оставили при вхождении в Суперлигу. Члены исполкома УЕФА получили соответствующее уведомление от клубов АПЛ. «Арсенал» в обращении к болельщикам попросил прощения за совершенную ошибку, а также подчеркнул, что все действия были направлены на обеспечение финансовой стабильности клуба.

УЕФА планирует противопоставить Суперлиге новый формат Лиги чемпионов. Организация ведет переговоры с английским инвестиционным фондом. Стартовый бюджет соревнований будет составлять 4,5 млрд евро, но может увеличиться до 7 млрд. Новую концепцию ЛЧ УЕФА разрабатывает совместно с «Баварией» и «ПСЖ», отказавшимися изначально от участия в Суперлиге.

НХЛ отреагировала на приговор Шовену

Пресс-службы НХЛ и MLS опубликовали заявления после вынесения приговора бывшему офицеру полиции США Дереку Шовену, которого признали виновным по всем статьям в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Напомним, что инцидент произошел в мае 2020 года. Во время задержания Флойда Шовен пережал ему горло коленом и не отпускал в течении нескольких минут. Из-за удушья Джордж скончался, после чего США захлестнула волна протестов.

«Мы привержены активному участию в движении за равенство и приглашаем наших фанатов присоединиться к нам в поддержке систематических изменений», — говорится в пресс-релизе НХЛ.

Еще одна новость из НХЛ касается чемпионата мира 2021 года, который стартует в Риге 21 мая. Лига дала добро на участие в турнире своих игроков. Сборная России 20 апреля начала подготовку к ЧМ. О пополнении состава энхаэловцами станет известно ближе к завершению регулярного чемпионата НХЛ.

Панарин проиграл и не хочет в сборную

Под вопросом участие в мировом первенстве самого результативного российского легионера Артемия Панарина. По сообщению источника, нападающий «Рейнджерс» ответит отказом на возможное приглашение в национальную команду. Вчера клуб Панарина был разгромлен в нью-йоркском дерби «Айлендерс» - 6:1 и ухудшил шансы на попадание в плей-офф. Артемий заработал «-2», его партнер Павел Бучневич «-3», а голкипер Игорь Шестеркин отразил 22 броска. Вратарь «островитян» Семен Варламов сделал 25 спасений.

Никита Гусев отметился второй голевой передачей после перехода во «Флориду». «Пантерз» победил «Коламбус» - 5:1. 32 отраженных броска Андрея Василевского не спали «Тампу» от поражения в игре с «Каролиной» (1:3).

Уникальное и крайне любопытное достижение установил «Питтсбург». «Пигнгвинз» стали первой командой в истории НХЛ, пропустившей шесть шайб в третьем периоде, но при этом одержавшей победу – 7:6.

Юханссон установил рекорд Кубка Гагарина

ЦСКА сравнял счет в финале Кубка Гагарина (1-1), выиграв во втором домашнем матче у «Авангарда» 3:0. Голы у москвичей забили Шалунов, Слепышев и Попов. Армейцы прервали гостевую победную серию омичей, растянувшуюся на шесть матчей, и взяли убедительный реванш за поражение в стартовой встрече – 1:4.

Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон установил рекорд Кубка Гагарина по числу матчей на ноль. Игра с «Авангардом» стала седьмой «сухой» в нынешнем плей-офф. Прежнее достижение принадлежало также шведскому вратарю – Андерс Нильссон в сезоне-2014/15 шесть раз оставлял на замке ворота «Ак Барса».

На свое поражение «ястребы» отреагировали шуткой в твиттере клуба.

«Обращаемся к «Реалу», «Челси» и другим клубам из Суперлиги: мы, конечно, тоже расстроились из-за поражения, но чего ж вы так резко реагируете, сразу и закрывать. Счет в серии только 1-1, впереди два домашних матча в Балашихе».

источник: «Советский спорт»
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