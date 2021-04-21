Суперлигу задавили, НХЛ отпустит игроков на ЧМ в Ригу, ЦСКА сравнял счет в финале плей-офф

Суперлига официально приостановлена

Европейская Суперлига, о создании которой было объявлено в ночь на понедельник, не просуществовала и двух дней. Вчера ближе к ночи проект был официально приостановлен. Произошло это после того, как все шесть английских клубов, участвовавших в проекте – «Манчестер Сити», «МЮ», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм», покинули его.

Начался парад отказников с «Челси». Клуб Романа Абрамовича вынужден был начать процедуру выхода после демонстрации, устроенной болельщиками «синих» у домашнего стадиона. Акция протеста против вхождения клуба в Суперлигу грозила срывом матча с «Брайтоном». Официально первым покинул новый турнир «Ман Сити», а затем и остальные клубы АПЛ. Причем «Челси» сделал это последним. Первым итальянским клубом, отказавшимся от участия в проекте, был «Милан».

В официальном заявлении лидеры заговорщиков объяснили остановку проекта оказанным серьезным давлением на английские клубы, а также признали, что предложенная система должна быть доработана. По сообщению The Guardian, шестерка клубов АПЛ покинула Суперлигу под угрозой отстранения из национальных турниров. Испанские СМИ пишут о том, что УЕФА предложила большие деньги командам за выход из нового турнира.

Все «заблудившиеся» незамедлительно решили вернуться в Ассоциацию европейских клубов (ЕСА), которую оставили при вхождении в Суперлигу. Члены исполкома УЕФА получили соответствующее уведомление от клубов АПЛ. «Арсенал» в обращении к болельщикам попросил прощения за совершенную ошибку, а также подчеркнул, что все действия были направлены на обеспечение финансовой стабильности клуба.

УЕФА планирует противопоставить Суперлиге новый формат Лиги чемпионов. Организация ведет переговоры с английским инвестиционным фондом. Стартовый бюджет соревнований будет составлять 4,5 млрд евро, но может увеличиться до 7 млрд. Новую концепцию ЛЧ УЕФА разрабатывает совместно с «Баварией» и «ПСЖ», отказавшимися изначально от участия в Суперлиге.