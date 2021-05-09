Капризов преодолел отметку 50 очков, Альварес побил Сондерса, «Локо» ухудшил шансы на Лигу чемпионов

В американском Арлингтоне чемпион WBC и WBA в суперсреднем весе мексиканец Сауль Альварес победил в главном бою боксерского вечера чемпиона WBO в суперсреднем весе британца Билли Джо Сондерса. Канело одержал победу техническим нокаутом. Сондерс отказался выходить на девятый раунд из-за рассечения под правым глазом. 31-летнего боксера госпитализировали после поединка с подозрением на перелом орбитальной кости.

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 23 броска в матче с «Нью-Джерси» (5:1). Дуэль российских вратарей во встрече «Флорида» - «Тампа» (5:1) выиграл Сергей Бобровский, сделавший 28 спасений. Его визави из «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 30 бросков из 35.

Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич установил личный рекорд результативности, сделав три передачи в игре с «Бостоном» (5:4). Теперь на его счету 48 очков. Бучневич четвертый раз в сезоне набрал три очка за игру и был назван второй звездой матча. Один из голов у «Рейнджерс» забил форвард Виталий Кравцов.

«Вашингтон» в овертайме вырвал победу у «Филадельфии» - 2:1. Защитник Дмитрий Орлов стал автором голевой передачи в победной шайбе. Его партнеры по «Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Илья Самсонов не играли по разным причинам. Капитан «столичных» Овечкин впервые в карьере пропустил 11 игр сезона.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов превзошел отметку 50 очков в регулярном чемпионате НХЛ. В игре с «Анахаймом» (4:3 ОТ) на счету россиянина два голевых паса, всего в сезоне у новичка «Уайлд» 27 заброшенных шайб и 24 передачи. Капризов был признан второй звездой встречи.

Это поражение стало первым для Сондерса в профессиональной карьере. У Альвареса 56-я победа. На шоу присутствовали 73 126 зрителей. Это рекордное число болельщиков на спортивном соревновании с начала пандемии коронавируса.

ВОЛЕВЫЕ ПОБЕДЫ ЦСКА И «РУБИНА»

29-й тур РПЛ завершается сегодня матчами «Урал» - Ростов» и «Спартак» - «Химки». Накануне «Локомотив» не смог переиграть «Динамо» (0:0) и ухудшил свои шансы в борьбе за второе место. У железнодорожников и красно-белых по 53 очка, но у спартаковцев игра в запасе. Команде Доменико Тедеско в двух оставшихся встречах (с «Химками» и «Ахматом» в гостях) достаточно набрать 4 очка, чтобы гарантировать себе путевку в Лигу чемпионов.

ЦСКА прервал серию неудач, победив в Москве «Краснодар» (3:1), который с недавнего времени возглавляет бывший тренер армейцев Виктор Гончаренко. Гости открыли счет в середине первого тайма (Классон) и в целом смотрелись лучше по первым минутам. Но быстро пропустили ответный мяч после удара Эджуке, а после перерыва резко сдали. Хозяева имели большое преимущество, забили еще дважды (Чалов и Фернандес) и без проблем довели матч до победы.

ЦСКА сохраняет шансы на попадание в еврокубки, но все в руках соперников армейцев. «Сочи» и «Рубин» свои матчи в туре выиграли и опережают красно-синих на два очка. Казанская команда вчера одержала суперволевую победу в Туле. Уступая «Арсеналу» - 0:2 после первого тайма, команда Леонида Слуцкого во вторые 45 минут забила 4 мяча. Ключевым моментом стало удаление на 52-й минуте игрока «Арсенала» Ткачева за две желтых карточки. Деспотович тут же реализовал пенальти, сократив счет. С этого и начался перелом.

«БАВАРИЯ» ЗАВОЕВАЛА ЗОЛОТО БУНДЕСЛИГИ ДЕВЯТЫЙ РАЗ КРЯДУ

«Бавария» девятый раз подряд выиграла чемпионат Германии. Победу мюнхенцам обеспечил результат матча «Боруссия» Дотмунд – «Лейпциг» (3:2). У соперников не осталось шансов догнать команду Ханса-Дитера Флика. Несколько часов спустя «Бавария» уже в ранге чемпиона разгромила в домашнем матче «Боруссию» Менхенгладбах – 6:0. Хет-трик на счету Роберта Левандовски. По голу забили Томас Мюллер, Кингсли Коман и Лерой Сане.

Для Флика это седьмой трофей у руля «Баварии». Вместе с клубом он дважды выигрывал чемпионат, завоевал Кубок и Суперкубок Германии, побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. После сезона Флик покинет мюнхенцев, которых возглавит Юлиан Нагельсманн.

РОССИЯНКИ В ФИНАЛЕ ЧМ ПО КЕРЛИНГУ

Женская сборная России по керлингу второй раз в истории вышла в финал чемпионата мира, победив в полуфинале команду Швеции – 8:7. В решающем матче в канадском Калгари 9 мая россиянки сразятся со швейцарками, которые оказались сильнее американок – 7:3. Начало в 22.00 по московскому времени.

Именно этому сопернику наша сборная уступила в финале в 2017 году. В составе команды выступают Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. Отметим, что ранее российская сборная отобралась на Олимпиаду-2022.