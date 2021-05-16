Овечкин начал плей-офф с победы, «Лестер» впервые выиграл Кубок, Оливейра занял место Хабиба

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Сегунда 13:15 Ковильян 0 Эшторил 0
Италия - Серия А 13:30 Фиорентина 0 Наполи 0 П1 7.50 Х 5.20 П2 1.41
Россия - Премьер-Лига 14:00 Локомотив М 0 Урал 0 П1 1.35 Х 5.30 П2 9.40
Англия - Премьер-лига 14:00 Кристал Пэлас 0 Астон Вилла 0 П1 3.10 Х 3.70 П2 2.26
Россия - Премьер-Лига 14:00 Уфа 0 Арсенал 0 П1 2.20 Х 3.00 П2 4.00
Россия - Премьер-Лига 14:00 Ахмат 0 Спартак М 0 П1 3.80 Х 3.80 П2 1.96
Россия - Премьер-Лига 14:00 Химки 0 Сочи 0 П1 5.60 Х 4.00 П2 1.65
Россия - Премьер-Лига 14:00 Рубин 0 Ротор 0 П1 1.42 Х 4.60 П2 8.70
Россия - Премьер-Лига 14:00 Тамбов 0 Зенит 0 П1 23.0 Х 11.0 П2 1.09
Россия - Премьер-Лига 14:00 Ростов 0 Краснодар 0 П1 2.90 Х 3.50 П2 2.46
Россия - Премьер-Лига 14:00 Динамо М 0 ЦСКА 0 П1 3.10 Х 3.60 П2 2.35
Испания - Сегунда 15:00 Сабадель 0 Тенерифе 0 П1 2.60 Х 2.90 П2 3.10
Италия - Серия А 16:00 Беневенто 0 Кротоне 0 П1 1.50 Х 5.00 П2 5.90
Португалия - Сегунда 16:00 Пенафиел 0 Визела 0 П1 4.50 Х 2.90 П2 1.97
Италия - Серия А 16:00 Удинезе 0 Сампдория 0 П1 2.40 Х 3.55 П2 3.00
Англия - Премьер-лига 16:05 Тоттенхэм Хотс 0 Вулверхэмптон 0 П1 1.56 Х 4.40 П2 6.00
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Айнтрахт Б 0 Вюрцбургер Кик 0 П1 1.70 Х 3.90 П2 4.90
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Карлсруэ 0 Хольштайн 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Падерборн 07 0 Гройтер Фюрт 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Фортуна 0 Эрцгебирге 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Оснабрюк 0 Гамбург 0 П1 5.40 Х 4.20 П2 1.60
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Нюрнберг 0 Бохум 0 П1 3.40 Х 3.80 П2 2.04
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Дармштадт 98 0 Хайденхайм 0 П1 2.55 Х 3.60 П2 2.65
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Зандхаузен 0 Ян 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Санкт-Паули 0 Ганновер-96 0 П1 2.05 Х 3.80 П2 3.40
Португалия - Сегунда 17:00 Каза Пия 0 Варзим 0
Испания - Сегунда 17:00 Фуэнлабрада 0 Райо Вальекано 0 П1 3.40 Х 3.00 П2 2.40
Португалия - Сегунда 17:00 Порту Б 0 Фейренсе 0 П1 2.00 Х 3.50 П2 3.50
Португалия - Сегунда 18:30 Академика 0 Бенфика Б 0 П1 1.90 Х 3.40 П2 3.90
Англия - Премьер-лига 18:30 Вест Бромвич А 0 Ливерпуль 0 П1 12.5 Х 7.00 П2 1.23
Овечкин начал плей-офф с победы, «Лестер» впервые выиграл Кубок, Оливейра занял место Хабиба
16 мая 08:31
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ХК "Вашингтон Кэпиталз"

Овечкин начал плей-офф с победы, «Лестер» впервые выиграл Кубок, Оливейра занял место Хабиба

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

«Вашингтон» в овертайме выиграл у «Бостона»

Матчем «Вашингтон» - «Бостон» прошедшей ночью за океаном стартовал розыгрыш Кубка Стэнли. «Кэпиталз» одержали победу в овертайме 3:2. Решающий гол на счету Дауда. Ассистировали ему Оши и Уилсон – тот самый, который в недавнем нашумевшем матче регулярки с «Рейнджерс» побил Панарина и Бучневича. На его счету Уилсона и первый гол в этой встрече.

Александр Овечкин отметился результативной передачей при втором голе в середине второго периода. Защитник «столичных» Дмитрий Орлов очков не набрал, а два других российских легионера команды игру пропускали – нападающий Евгений Кузнецов и голкипер Илья Самсонов в ковид-протоколе.

Овечкин вышел на третье место по очкам среди левых нападающих в плей-офф НХЛ – 132 в 137 играх. Столько же очков у финна Эсы Тикканена, но в 186 матчах. Рекордсменом является Брайан Пропп – 148, вторым в списке идет Брендан Шенахан – 134.

Второй звездой матча был назван 39-летний голкипер «Вашингтона» Крэйг Андерсон. Он заменил на 14-й минуте получившего травму чеха Витека Ванечека, отразил 21 бросок из 22 и стал самым возрастным голкипером в истории «Вашингтона», побеждавшим в матче плей-офф.

Россия провалилась на «Чешских играх» и назвала состав на ЧМ

Сборная России завершила «Чешские игры» поражением от команды хозяев – 0:4 и заняла на заключительном этапе Евротура последнее место. Наша команда выиграла стартовый матч у шведов – 6:4, но затем дважды уступила (финнам – 1:4). Победителем турнира стали чехи – 8 очков, на втором месте шведы, победившие финскую сборную – 3:2. У «Тре Крунур» - 4 очка. У Финляндии и России по три.

После игры тренерский штаб Валерия Брагина назвал 26 хоккеистов, которые выступят на чемпионате мира в Риге. Еще два места будут держать под игроков НХЛ – вратаря и нападающего. В списке уже семь игроков из НХЛ – два форварда и пять защитников. Будут тренироваться в Латвии с командой, но пока останутся вне заявки – вратарь Бочаров, нападающий Сафонов и Подколзин. Защитник Кирчанов и форвард Кирилл Марченко будут заниматься в Риге по индивидуальной программе.

Турнир стартует 21 мая, Россия сыграет в группе с Великобританией, Чехией, Швейцарией, Данией, Словакией, Швецией и Белоруссией.

«Лестер» победил «Челси» в финале Кубка Англии

«Лестер» впервые в истории выиграл Кубок Англии. В финальном матче на «Уэмбли» в присутствии более 20 тысяч зрителей был повержен «Челси» - 1:0. Автором единственного мяча стал бельгиец Юри Тилеманс, отличившийся на 63-й минуте потрясающим по силе, точности и красоте дальним ударом в девятку.

«Челси» лучше провел концовку встречи, имел несколько очень хороших моментов для взятия ворот, но выручал «Лестер» голкипер Каспер Шмейхель, который провел великолепный матч. В одном из эпизодов, на 89-й минуте мяч все-таки побывал у него за спиной в сетке, но в дело вмешался VAR, после чего гол был отменен из-за микроскопического офсайда у Чилуэлла, который делал передачу с фланга.

«Лестер» пятый раз играл в финале Кубка, предыдущие четыре попытки взять трофей оказались неудачными. Главный тренер «лис» Брендан Роджерс, который тренирует команду с 2019-го, впервые в тренерской карьере взял трофей в Англии.

В РПЛ войдут «Крылья» и «Нижний Новгород»

«Оренбург» все-таки не пустили в РПЛ из-за отсутствия у клуба стадиона, соответствующего требованиям регламента. Вторая команда по итогам турнира в ФНЛ, а также четвертая – «Алания» не прошли лицензирование. Бюро исполкома РФС отменило в итоге стыковые матчи, внеся изменения в регламент. Забавно, что принято такое решение перед последним туром премьер-лиги, который пройдет сегодня. Все матчи начинаются в 14 часов.

В РПЛ в следующем сезоне вступают «Крылья Советов», занявшие в ФНЛ первое место, и третья команда этой лиги «Нижний Новгород». Покидают элитный дивизион «Тамбов», досрочно занявший последнее 16-е место, а также команда, которая финиширует 15-й. Претендентов на вылет пока трое. «Ротор» идет на 14-м месте – 21 очко. На очко больше у «Уфы» и на два у «Арсенала». Волгоградцы сегодня играют в Казани с «Рубином», а «Уфа» дома примет «Арсенал».

Оливейра стал чемпионом UFC в легком весе

Чарльз Оливейра в главном поединке UFC 262 в Хьюстоне победил американца Майкла Чендлера. Бой был остановлен на 19-й секунде второго раунда. Оливейра нанес сначала точный левый боковой, отправив Чендлера на пол. Майкл поднялся, но снова пропустил удар и упал. Оливейра бросился добивать соперника, но рефери остановил избиение.

Бразилец стал чемпионом UFC в легком весе. Титул был вакантным после ухода из большого спорта Хабиба Нурмагомедова. Глава UFC Дэйна Уайт объявил об окончательном завершении карьеры российским бойцом 19 марта.

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