Овечкин начал плей-офф с победы, «Лестер» впервые выиграл Кубок, Оливейра занял место Хабиба

Сборная России завершила «Чешские игры» поражением от команды хозяев – 0:4 и заняла на заключительном этапе Евротура последнее место. Наша команда выиграла стартовый матч у шведов – 6:4, но затем дважды уступила (финнам – 1:4). Победителем турнира стали чехи – 8 очков, на втором месте шведы, победившие финскую сборную – 3:2. У «Тре Крунур» - 4 очка. У Финляндии и России по три.

Второй звездой матча был назван 39-летний голкипер «Вашингтона» Крэйг Андерсон. Он заменил на 14-й минуте получившего травму чеха Витека Ванечека, отразил 21 бросок из 22 и стал самым возрастным голкипером в истории «Вашингтона», побеждавшим в матче плей-офф.

Овечкин вышел на третье место по очкам среди левых нападающих в плей-офф НХЛ – 132 в 137 играх. Столько же очков у финна Эсы Тикканена, но в 186 матчах. Рекордсменом является Брайан Пропп – 148, вторым в списке идет Брендан Шенахан – 134.

Александр Овечкин отметился результативной передачей при втором голе в середине второго периода. Защитник «столичных» Дмитрий Орлов очков не набрал, а два других российских легионера команды игру пропускали – нападающий Евгений Кузнецов и голкипер Илья Самсонов в ковид-протоколе.

Матчем «Вашингтон» - «Бостон» прошедшей ночью за океаном стартовал розыгрыш Кубка Стэнли. «Кэпиталз» одержали победу в овертайме 3:2. Решающий гол на счету Дауда. Ассистировали ему Оши и Уилсон – тот самый, который в недавнем нашумевшем матче регулярки с «Рейнджерс» побил Панарина и Бучневича. На его счету Уилсона и первый гол в этой встрече.

После игры тренерский штаб Валерия Брагина назвал 26 хоккеистов, которые выступят на чемпионате мира в Риге. Еще два места будут держать под игроков НХЛ – вратаря и нападающего. В списке уже семь игроков из НХЛ – два форварда и пять защитников. Будут тренироваться в Латвии с командой, но пока останутся вне заявки – вратарь Бочаров, нападающий Сафонов и Подколзин. Защитник Кирчанов и форвард Кирилл Марченко будут заниматься в Риге по индивидуальной программе.

Турнир стартует 21 мая, Россия сыграет в группе с Великобританией, Чехией, Швейцарией, Данией, Словакией, Швецией и Белоруссией.

«Лестер» победил «Челси» в финале Кубка Англии

«Лестер» впервые в истории выиграл Кубок Англии. В финальном матче на «Уэмбли» в присутствии более 20 тысяч зрителей был повержен «Челси» - 1:0. Автором единственного мяча стал бельгиец Юри Тилеманс, отличившийся на 63-й минуте потрясающим по силе, точности и красоте дальним ударом в девятку.

«Челси» лучше провел концовку встречи, имел несколько очень хороших моментов для взятия ворот, но выручал «Лестер» голкипер Каспер Шмейхель, который провел великолепный матч. В одном из эпизодов, на 89-й минуте мяч все-таки побывал у него за спиной в сетке, но в дело вмешался VAR, после чего гол был отменен из-за микроскопического офсайда у Чилуэлла, который делал передачу с фланга.

«Лестер» пятый раз играл в финале Кубка, предыдущие четыре попытки взять трофей оказались неудачными. Главный тренер «лис» Брендан Роджерс, который тренирует команду с 2019-го, впервые в тренерской карьере взял трофей в Англии.

В РПЛ войдут «Крылья» и «Нижний Новгород»

«Оренбург» все-таки не пустили в РПЛ из-за отсутствия у клуба стадиона, соответствующего требованиям регламента. Вторая команда по итогам турнира в ФНЛ, а также четвертая – «Алания» не прошли лицензирование. Бюро исполкома РФС отменило в итоге стыковые матчи, внеся изменения в регламент. Забавно, что принято такое решение перед последним туром премьер-лиги, который пройдет сегодня. Все матчи начинаются в 14 часов.

В РПЛ в следующем сезоне вступают «Крылья Советов», занявшие в ФНЛ первое место, и третья команда этой лиги «Нижний Новгород». Покидают элитный дивизион «Тамбов», досрочно занявший последнее 16-е место, а также команда, которая финиширует 15-й. Претендентов на вылет пока трое. «Ротор» идет на 14-м месте – 21 очко. На очко больше у «Уфы» и на два у «Арсенала». Волгоградцы сегодня играют в Казани с «Рубином», а «Уфа» дома примет «Арсенал».

Оливейра стал чемпионом UFC в легком весе

Чарльз Оливейра в главном поединке UFC 262 в Хьюстоне победил американца Майкла Чендлера. Бой был остановлен на 19-й секунде второго раунда. Оливейра нанес сначала точный левый боковой, отправив Чендлера на пол. Майкл поднялся, но снова пропустил удар и упал. Оливейра бросился добивать соперника, но рефери остановил избиение.

Бразилец стал чемпионом UFC в легком весе. Титул был вакантным после ухода из большого спорта Хабиба Нурмагомедова. Глава UFC Дэйна Уайт объявил об окончательном завершении карьеры российским бойцом 19 марта.