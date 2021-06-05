Медведев в 1/8 финала «Ролан Гаррос», Бразилия пропустит Кубок Америки, Россия в лидерах Лиги нации

Сборная Бразилии приняла решение отказаться от участия в Кубке Америке. Футболисты национальной команды остались недовольны переносом турнира в их страну и тем, что они узнали о нем из СМИ. Федерация поддержала футболистов, и «селесао» пропустят турнир в нынешнем году. Напомним, что Кубок Америки изначально должен был пройти в Колумбии, но был перенесен в Аргентину из-за критической обстановки с распространением коронавируса в стране. Затем аргентинцы по этой же причине потеряли право на проведение турнира. После было принято решение разыграть трофей в Бразилии.

В женском турнире Анастасия Павлюченкова победила белоруску Арину Соболенко (6:4, 2:6, 6:0) , занимающую четвертое место в рейтинге WTA. Елена Веснина не справилась с теннисисткой из Казахстана Еленой Рыбакиной (1:6, 4:6), а Дарья Касаткина покинула борьбу за трофей, проиграв румынке Соране-Михаэле Кырстя (3:6, 2:6).

Вторая ракетка мира Даниил Медведев в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции в трех сетах обыграл представителя США Райлли Опелку - 6:4, 6:2, 6:4 . Российский теннисист впервые в карьере пробился в 1/8 финала «Ролан Гаррос» и за выход в следующий раунд поборется с чилийцем Кристьяном Гарином.

Тем временем в матче отборочного цикла к ЧМ-2022 голы Ришарлисона и Неймара принесли победу бразильцам над Эквадором со счетом 2:0. Подопечные Тите с 15 очками возглавляют отбор к первенству планеты в Катаре.

Мужская сборная России вышла на первое место в Лиге наций

Российские волейболисты в пятом туре Лиги наций в трех партиях обыграли команду Австралии - 3-0 (25-19, 26-24, 25-21). Самыми результативными в нашей команде стали Дмитрий Мусэрский и Виктор Полетаев, набравшие по 14 очков. Таким образом, подопечные Туомаса Саммелвуо с 13 очками возглавили таблицу на соревнованиях в Римини (Италия). Сегодня, 5 июня, национальная сборная сыграет со сборной Польши, идущей на второй позиции.

Российской теннисистке Сизиковой грозит до десяти лет тюрьмы

Спортсменку из России Яну Сизикову задержали по подозрению в умышленном проигрыше в парной игре на «Ролан Гаррос» в 2020 году. Французская прокуратура возбудила дело о коррупции в спорте и организованном мошенничестве. Ведется только предварительное следствие и обвинений Сизиковой не предъявлено. Адвокат подозреваемой заявил, что Яна считает себя невиновной и собирается подать жалобу на клевету. Вскоре теннисистка была освобождена из-под стражи и имеет право покинуть Францию.

«Химки» не сыграют в Единой лиге ВТБ

Подмосковные «Химки» уведомили руководство Единой лиги ВТБ о том, что не смогут подтвердить свое участие в сезоне-2021/22 из-за отсутствия финансовых гарантий. Ранее сообщалось о задолженностях клуба перед игроками и персоналом. В минувшем розыгрыше команда Андрея Мальцева дошла до четвертьфинала, где потерпела поражение в серии против «Локомотива-Кубань» (0-2). «Химки» выступают в турнире с 2008 года. За это время клуб стал чемпионом и пятикратным серебряным призером Единой лиги ВТБ.

Малкин перенес операцию

«Питтсбург» заявил, что форвард команды Евгений Малкин успешно перенес операцию на колене. Россиянин не сможет принять участия на сборах в сентябре, клуб ожидает, что к тому времени будут известны точные сроки восстановления хоккеиста. Малкин получил повреждение 16 марта в матче с «Бостоном». С тех пор он пропустил шесть недель регулярного чемпионата и два раунда Кубка Стэнли. В минувшем сезоне нападающий в «регулярке» набрал 28 (8+20) очков, а в плей-офф НХЛ – 5 (1+4).

Арбитра Васильева могут пожизненно дисквалифицировать

СМИ сообщили, что Российский футбольный союз завершил служебную проверку в отношении арбитра Станислава Васильева по итогам его работы в матче 28-го тура РПЛ «Ротор» - «Ахмат» (1:0), где он ошибочно не назначил пенальти на 85-й минуте в ворота волгоградской команды. РФС принял решение пожизненно отстранить рефери от судейства на матчах чемпионата страны. Сам Васильев ответил, что впервые слышит о возможной дисквалификации, и никто с ним не связывался по данному поводу.

Напомним, что Станислав начал судить футбольные матчи на профессиональном уровне в 2008 году. В РПЛ арбитр работает с сезона-2018-19. С тех пор он обслужил 32 встречи первенства России.