В Кубке Стэнли определились полуфиналисты, Павлюченкова в финале «Ролан Гаррос», ЦСКА снова чемпион

«ВЕГАС» ВЫИГРАЛ СЕРИЮ У «КОЛОРАДО»
«Вегас» стал последним полуфиналистом Кубка Стэнли, победив в шестом матче «Колорадо» - 6:3 и в серии 4-2. В составе «Голден Найтс» отличились Холден, Карлссон, Колесар, Пьетранджело, Каррье и Пасиоретти. У «Эвеланш» шайбы забрасывали Тэйвз, Рантанен и Бураковски.
Российский форвард «лавин» Валерий Ничушкин провел на площадке 17 минут 17 секунд, сделал четыре броска и заработал «-1». В середине третьего периода он имел прекрасную возможность сравнять счет (при 3:4), однако не смог переиграть голкипера соперника Марка-Андре Флери, бросая дважды с близкого расстояния.
«Вегас» сыграет в полуфинале третий раз за четыре сезона своей истории. В 2018 году клуб вышел в финал Кубка Стэнли, проиграв там «Вашингтону» (1-4). В прошлом сезоне «рыцари» в финале Запада уступили с тем же счетом «Далласу». В полуфинале «Голден Найтс» встретятся с «Монреалем». В другой паре за выход в финал поспорят «Тампа» и «Айлендерс».
ПАВЛЮЧЕНКОВА СЫГРАЕТ С КРЕЙЧИКОВОЙ В ФИНАЛЕ «РОЛАН ГАРРОС»
Анастасия Павлюченкова впервые вышла в финал турнира «Большого шлема», победив в полуфинальном матче на «Ролан Гаррос» теннисистку из Словении Тамару Зиданшек в двух сетах – 7:5, 6:3. 29-летняя россиянка ранее не проходила дальше четвертьфинала на Открытых чемпионатах США и Австралии, а также Уимблдоне и в Париже. Павлюченкова перед стартом соревнований во Франции была 32-й ракеткой мира, в то время как ее соперница занимала только 85-е место в рейтинге WTA.
С 2015 года спортсменки из России не играли в главных матчах турниров «Большого шлема». В последний раз это удавалось сделать Марии Шараповой на Australian Open. Павлюченкова же установила своеобразный рекорд, став первой теннисисткой, которой для выхода в финал ТБШ понадобилось провести более 50 соревнований такого уровня (52).
В финале Анастасия сыграет с Барборой Крейчиковой (это будет первая встреча соперниц на корте), которая в полуфинале взяла верх над Марией Саккари, выиграв решающий сет со счетом 9:7. При 3:5 чешка отыграла матчбол.
В миксте Елена Веснина и Аслан Карацев проиграли в финале «Ролан Гаррос» Дезире Кравчук и Джо Солсбери - 6:2, 4:6, 5-10, упустив при счете 3:2 во втором сете брейк-пойнт.
УЕФА НАШЕЛ ПОЛИТИКУ В ФОРМЕ УКРАИНЫ
Сегодня в Риме пройдет стартовый матч чемпионата Европы между командами Италии и Турции. А накануне УЕФА все еще разбирался с формой украинской сборной. Организация после запроса РФС признала действия сборной Украины политически мотивированными и запретила использовать на футболках надпись «Героям слава», оставив только первую часть националистического слогана – «Слава Украине!».
Изначально УЕФА согласовал полный вариант, а также начертание на форме границ страны с Крымом, что вызвало протесты среди ряда депутатов Госдумы РФ и нашего МИДа. Кто-то посчитал требования убрать «героев» победой российской стороны, но большинство комментариев свелись к тому, что это половинчатое решение и что оно не доведет УЕФА до хорошего, если не поставить сразу же заслон любым попыткам привнести в спорт политику.
Украинская федерация футбола с новыми указаниями УЕФА не согласилась. Глава УАФ Андрей Павелко срочно вылетел в Рим на переговоры с представителями союза. Если футбольные власти не пойдут на попятную, то форму предстоит переделывать в срочном порядке. 13 июня Украина стартует на турнире матчем с Нидерландами.
ЦСКА ВЗЯЛ ЗОЛОТО ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ РАЗ ПОДРЯД
Сезон Единой лиги ВТБ завершился как всегда предсказуемо – победой ЦСКА. Армейцы стали чемпионами в 19-й (!) раз подряд. В финальной серии они уверенно переиграли УНИКС 3-0. Третий матч, прошедший в УСК ЦСКА, завершился со счетом 89:81 и стал последним в истории пятитысячника, построенного еще к московской Олимпиаде-1980. Зал на Ленинградке будет снесен.
Казанская команда весь матч выступала в роли догоняющей (если не считать стартовых 2:0). Преимущество хозяев достигало 17 очков, потом сокращалось до двух, но ни у кого не возникало ощущение, что матчу под номером четыре быть. ЦСКА стал 28-кратным чемпионом России.