В Кубке Стэнли определились полуфиналисты, Павлюченкова в финале «Ролан Гаррос», ЦСКА снова чемпион

«ВЕГАС» ВЫИГРАЛ СЕРИЮ У «КОЛОРАДО»

«Вегас» стал последним полуфиналистом Кубка Стэнли, победив в шестом матче «Колорадо» - 6:3 и в серии 4-2. В составе «Голден Найтс» отличились Холден, Карлссон, Колесар, Пьетранджело, Каррье и Пасиоретти. У «Эвеланш» шайбы забрасывали Тэйвз, Рантанен и Бураковски.

Российский форвард «лавин» Валерий Ничушкин провел на площадке 17 минут 17 секунд, сделал четыре броска и заработал «-1». В середине третьего периода он имел прекрасную возможность сравнять счет (при 3:4), однако не смог переиграть голкипера соперника Марка-Андре Флери, бросая дважды с близкого расстояния.

«Вегас» сыграет в полуфинале третий раз за четыре сезона своей истории. В 2018 году клуб вышел в финал Кубка Стэнли, проиграв там «Вашингтону» (1-4). В прошлом сезоне «рыцари» в финале Запада уступили с тем же счетом «Далласу». В полуфинале «Голден Найтс» встретятся с «Монреалем». В другой паре за выход в финал поспорят «Тампа» и «Айлендерс».

ПАВЛЮЧЕНКОВА СЫГРАЕТ С КРЕЙЧИКОВОЙ В ФИНАЛЕ «РОЛАН ГАРРОС»

Анастасия Павлюченкова впервые вышла в финал турнира «Большого шлема», победив в полуфинальном матче на «Ролан Гаррос» теннисистку из Словении Тамару Зиданшек в двух сетах – 7:5, 6:3. 29-летняя россиянка ранее не проходила дальше четвертьфинала на Открытых чемпионатах США и Австралии, а также Уимблдоне и в Париже. Павлюченкова перед стартом соревнований во Франции была 32-й ракеткой мира, в то время как ее соперница занимала только 85-е место в рейтинге WTA.

С 2015 года спортсменки из России не играли в главных матчах турниров «Большого шлема». В последний раз это удавалось сделать Марии Шараповой на Australian Open. Павлюченкова же установила своеобразный рекорд, став первой теннисисткой, которой для выхода в финал ТБШ понадобилось провести более 50 соревнований такого уровня (52).