Феттель – в «Мерседесе», а Алонсо в «Рено». Это правда реально?

«Советский спорт» – о главных перестановках в командах. Как состоявшихся, так и возможных.

САЙНС – ИЗ «МАКЛАРЕНА» В «ФЕРРАРИ»

Собственно, об этом мы уже писали. Как только «Скудерия» объявила о предстоящем расставании с Феттелем (контракт Себастьяна заканчивается в конце года), пошла волна слухов о возможном приемника немца. Но быстро стало понятно, что заменит его именно Сайнс. Итальянские СМИ уже вечером вторника писали об этом, как о деле решенном. Мол, оставалось лишь уладить формальности. Не обманули – в четверг «Феррари» подтвердила двухлетнее соглашение с Карлосом, который станет новым партнером Шарля Леклера. Финансовая сторона вопроса не разглашается, хотя, опять же по слухам, сын двукратного чемпиона мира по ралли будет получать по восемь-десять миллионов евро в год (монегаск – по 14).

Что из этого выйдет – посмотрим.

Даниэль Риккардо

РИККАРДО – из «РЕНО» В «МАКЛАРЕН»

Раз уже два дня назад было известно, что Сайнс покинет Уокинг, логично, что тогда же пошла и новая волна догадок – кто придет на замену ему? Кандидатов, опять-таки, было много. В прессе муссировали имя Фернандо Алонсо (серьезно?) и того же Феттеля. Причем авторитетное издание F1 Insider заявляло о соглашении с немцем, как о деле решенном. Но, в отличие от ситуации с Карлосом, тут случилась ошибка. Себ не решился (не захотел? не предложили?) переходить в «Макларен». Вроде, такой вариант действительно был, но в Уокинге сейчас готовятся к переходу на двигатели «Мерседес», которое намечено на будущий год. И в течение ближайших трех сезонов не рассчитывают на битву за титул. Для Феттеля время дорого – ему ведь скоро 33. И немец для себя решил – если и оставаться в «Формуле-1», то только с возможностью бороться за победы. Прозябание в «Макларене» в переходный период, как было с Алонсо в эпоху воссоединения с «Хондой», Себастьяна не устраивает.

Хотя, опять же повторимся – это все домыслы, сплетни, инсайды.

По факту же сработал самый ожидаемый вариант – Сайнса заменит Даниэль Риккардо. Причем «Макларен» подтвердил соглашение с австралийцем за пару часов до того, как «Феррари» объявила о контракте с испанцем. Ходили разговоры, что Карлос дал Уокингу шанс перебить предложение «Скудерии» – по деньгам или еще каким образом. Но если и так, то там, похоже, не решились особо цепляться за Карлоса. Возможно, и правильно. Риккардо – куда опытнее, уже показывал себя как топ-пилот (Сайнс, конечно, талантлив, стабилен и быстр, но у него всего один подиум, а у Дэна – немало побед). Он в самом расцвете (Даниэлю – уже 30 лет). И он способен стать лидером.

Кто-то, конечно, может посмеяться над тем, что Риккардо покинул «Ред Булл» ради «Рено», сделав немало громких заявлений о предстоящих битвах за титул (хотя они обычно исходили от боссов команды, а не от гонщика). А вот теперь, спустя один довольно средний сезон, уже бежит и от французов. Но так бывает. Успешно проявить себя за черно-желтых он может еще в этом году. Плюс денег заработал неплохо (около 15 миллионов евро за год). В «Ред Булле» ему все равно ничего не светило – там явно все работают на Макса Ферстаппена. А раз появилась возможность сменить место работы на более перспективное, то очень глупо этим не воспользоваться. Не вина Дэна в том, что в «Рено» торопились с амбициями.

В любом случае, «Макларен» ничего не потерял. Как и Риккардо. Тандем-то может получиться интересный.

Фернандо Алонсо и Карлос Сайнс

АЛОНСО – В «РЕНО»?

Один переход ведет за собой следующий. Феттель освободил место в «Феррари», «Сайнс» – в «Макларене», Риккардо – в «Рено». Кто же заменит Даниэля? Тут ситуация немного сложнее. Своих явных протеже у французов нет, а инсайдеры не блещут оригинальностью. В числе главных кандидатур пока лишь две известные фамилии. Собственно, Феттель. И Фернандо Алонсо.

Причем как утверждает итальянский Motorsport, последний – в приоритете.

С одной стороны – все понятно. Алонсо гонял на «Рено» шесть сезонов. Он выиграл с ними два титула (единственные для себя, несмотря на выступления в «Макларене» и «Феррари»). У него хорошие отношения с командой. И если возвращаться в «Формулу-1», то почему не туда, где он добился самых ярких успехов?

С другой – Фернандо скоро 39 лет. Он не выступал в прошлом году и не выступит в нынешнем. Перерыв в два сезона, с поправкой на такой солидный возраст – это много. При всем уважении к таланту Алонсо (а он, вне всяких сомнений, один из лучших пилотов в истории, безотносительно всякой статистики), его время уходит. Если уже не ушло. Так что не совсем понятно, в чем выгода «Рено». И в чем выгода Фернандо, который явно не получит возможность бороться за титул в ближайшие годы, а уходил из «Формулы-1» как раз из-за потери мотивации.

Впрочем, если Алонсо решит, как Кими Райкконен, просто погоняться в свое удовольствие, без особых амбиций, почему бы и нет? Бесполезным он точно не будет.

Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель

ФЕТТЕЛЬ – В «МЕРСЕДЕСЕ»?

Что касается Феттеля, то здесь все и просто, и сложно. Конечно, спрос на Себа есть. Кто откажется от четырехкратного чемпиона? Даже относительные неудачи в «Феррари» не сделали немца средним пилотом – нет, он по-прежнему сильнее большинства других. Но нужно ли самому Феттелю гоняться за середняков? Не для этого он отказался от места в «Скудерии»!

Auto Bild пишет, что выбор у Себа простой – либо переход в «Мерседес», либо завершение карьеры. Он сам нам непрозрачно намекнул, что действительно устал от гонок и хочет «просто отдохнуть с семьей дома». Однако если подвернется вариант с топ-командой и реальной претензией на чемпионство, Феттель согласится без раздумий. И шанс на переход в «Мерседес» не так безнадежен, как кажется. Контракты Боттаса и Хэмилтона истекают уже в этом году. Льюису особо идти некуда – он, конечно, останется. А вот держаться за Валттери большого смысла нет. Если только в угоду британцу, который ценит его как второго пилота, не нервирующего, и не посягающего на статус лидера, как Нико Росберг. Однако разве немецкой команде не хочется подтянуть самого лучшего немецкого гонщика последних десяти лет? Это ж какая бомба будет! Не говоря о том, что пара Хэмилтон – Феттель станет самой громкой в истории. Еще бы – десять титулов на двоих… А к 2021-му с высокой долей вероятности их будет 11.

Такое определенно хочется видеть!

Так что вероятность подобного развития сюжета есть. Насколько реально? Ну, это «Формула-1». Здесь может быть, что угодно.

Даниил Квят

А КАК НАСЧЕТ НАШИХ?

Безумие на трансферном рынке касается не только топ-звезд и топ-команд. Уже очевидно, что нас ждет множество переходов. Но коснутся ли они русских гонщиков?

Конечно, мы надеялись, что шанс на место в «Феррари» появится у Даниила Квята. Но, если честно, их было немного. С другой стороны – контракт уфимца с «Ред Буллом» истекает уже в этом году. «Быки» давно дали понять, что не особо на него рассчитывают – как только появится шанс взять в «Альфа Таури» очередного юного протеже (тут первый в списке – эстонец Юри Випс), с Квятом простятся без больших сожалений. Но авторитет россиянина, как быстрого гонщика, и Николя Тодт в качестве его личного менеджера оставляют надежду, что Даниил не останется без работы. И, вполне возможно, перейдет в то же «Рено». Почему бы и нет?

Другой кандидат на место во французской команде – Сергей Сироткин. Проведя один сезон в «Уильямсе», впавшем в кому, москвич отказался от продления контракта с командой. И в настоящий момент является резервным пилотом «Рено» и «Макларена». Сергей, прямо скажем – отнюдь не бесталанный парень, уже с опытом, но еще – молодой (всего 24 года). За ним – финансовая помощь SMP Racing, трофеи в молодежных сериях и хорошие связи в паддоке. Может, это не так очевидно, но у него и впрямь есть возможность опять пробиться в основной состав в той же «Рено». Осталось только ей воспользоваться – и ему, и его менеджменту.

И есть еще один момент. Сложно судить, насколько это правда, но ходят слухи, что Феттель может покинуть «Феррари» досрочно – уже в этом году. Вариант на замену – Антонио Джовинацци. Звучит натянуто и глупо, но в нынешних условиях возможно все. Если в «Скудерии» поймут, что шансов на титул нету, чего б не усадить в кокпит итальянца вместо демотивированного немца, с которым все равно свое будущее уже не связать? Значит, освободится место в «Альфа Ромео». Вы помните, кто гоняется в молодежной Академии «Феррари»? Нет, не только Мик Шумахер. Но и россиянин Роберт Шварцман. Которого считают куда более талантливым гонщиком, чем сын семикратного чемпиона. Чем формульные боги не шутят – возможно, при таком (конечно, маловероятном) раскладе у уроженца Санкт-Петербурга появится шанс дебютировать уже в этом году.

А если нет, на будущий сезон в «Альфа Ромео» все равно будет вакансия. Уйдет на пенсию Райкконен. Да и Джовинацци могут указать на дверь – если опять не оправдает ожиданий. И если Шварцман здорово проедет в GP2, заткнув за пояс Мика (шанс есть, и высокий), на 100 процентов он получит место в первой «Формуле».