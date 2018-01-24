В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Самое удивительное событие вторника в российском футболе – заседание контрольно-дисциплинарного комитета, на котором разбирался «расистский» инцидент в московском «Спартаке». И дело даже не в том, что наказали не только Джикию, опубликовавшего «шоколадную» фотографию, но и пресс-атташе клуба. Порадовала официальная формулировка: «если Георгий Джикия не сможет сам прийти на заседание КДК РФС, он в праве прислать своего представителя». Ирония в том, что Георгий как раз во вторник перенес операцию на колене в Италии, откуда не преминул выложить очередную фотографию – на этот раз, правда, со своего аккаунта.

Джикия опубликовал фотографию после операции в Риме

Пока Алексей Смертин, отвечающий в РФС за борьбу с расизмом, обещает провести семинары, на которых футболистов научат хорошим манерам, мы вспоминаем другие случаи проявления расизма в нашем футболе, причем не со стороны болельщиков, а внутри самих футбольных клубов.

«Черные жемчужинки», шутка Игнашевича и принципы комплектации в «Зените»

Тем временем клубы потихоньку завершают свои первые сборы, проводя очередные товарищеские матчи. «Локомотив» на сборе в Испании сыграл вничью с китайским «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Название может вам ничего не сказать, но в этой команде играет не только знакомый нам Аксель Витсель, но и бразилец Пато.

У Фарфана точно два сердца! «Локомотив» сыграл вничью с командой Витселя и Пато

Футболисты московского «Динамо» разошлись миром с литовским клубом «Стумбрас» в товарищеском матче. Встреча прошла в рамках зимнего сбора в Турции и завершилась со счетом 0:0. В общем, было весело.

Московское «Динамо» и литовский «Стумбрас» не смогли выявить победителя

«Арсенал» сыграл вничью с «Боруссией». Казалось бы, при чем здесь российский футбол. Все становится на свои места, когда мы понимаем, что речь идет о тульском «Арсенале» и «Боруссии» с приставкой «Теннис», которые играли между собой на зимних сборах.

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Теннис-Боруссией»

«Зенит» со «Спартаком» не играли, но мы все равно вспомнили их игры на первом сборе – сравнили стили подготовки команд, которые используют два итальянских тренера – Роберто Манчини и Массимо Каррера.

Итальянский гамбит. Радикал Каррера против консерватора Манчини

Эти же два клуба могут сойтись друг с другом на виртуальном поле боя – в рамках трансферного окна. «Зенит» и «Спартак» интересуются полузащитником «Монпелье» и капитаном сборной Франции Амиром Адуевым, родившимся в Грозном.

«Спартак» и «Зенит» интересуются капитаном юношеской сборной Франции

В Россию может приехать очередной аргентинец. Однако им интересуется не «Зенит», как можно было подумать, а московский «Спартак». Речь о футболисте итальянской «Сампдории» Рикардо Альваресе по прозвищу «Чудо». С ним связано несколько занятных историй.

В «Спартак» едет аргентинское «чудо»? Красно-белые идут по стопам «Зенита»

Кроме того, СМИ утверждают, что «Спартак» предпримет попытку приобрести защитника «Нюрнберга» Эдуарда Левина. Привлекает тот факт, что Левин имеет двойное гражданство – Германии и РФ. Защитник привлекался в молодежную сборную Германии, однако, так как не был заигран за основную, то имеет право выступать за сборную России.

Источник: «Спартак» контактировал с «Нюрнбергом» о возможном трансфере Левина

«Зенит» интересуется нападающим Эдером. Но «Локомотиву» беспокоиться нечего. Речь идет не о португальском форварде, выступающем в составе железнодорожников на правах аренды, а о бразильском игроке «Интера», который давно привлекает сине-бело-голубых.

СМИ: Эдер может перейти в «Зенит»

В обратном направлении может отправиться капитан «Зенита» Доменико Кришито. Игрок отверг очередное предложение по продлению контракта со стороны клуба и вроде собирается вернуться на родину.

Кришито отказался продлевать контракт с «Зенитом»

Еще немного о трансферах «Зенита», только на этот раз – о состоявшихся. Мы попытались понять, что же такого дал «Зениту» купленный у «Тосно» Антон Заболотный.

Заболотный дал «Зениту» то, что Дзюба не мог: что строит Роберто Манчини

О перспективах Антона мы пообщались с его первым тренером, который передает привет воспитаннику и желает не повторить путь Александра Бухарова.

«Верю, что небеса ему помогут». Кто воспитывал новую звезду «Зенита»

Нельзя обойти стороной и очередной скандал вокруг чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Представители ФСБ начали навязывать российским предприятиям свои правила игры перед чемпионатом мира. Суть в том, что силовики предупреждают о необходимости полностью остановить производство на время проведения турнира.

Остановить промышленность ради ЧМ-2018! Сотни предприятий получают уведомления