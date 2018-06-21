Онлайн дня: Франция сыграет с Перу, а Аргентина — с Хорватией
Главные события дня на чемпионате мира по футболу.
15:00
Начинается первый матч сегодняшнего дня. В Самаре играют сборные Дании и Австралии. Если скандинавы одержат победу, то обеспечат себе место в 1/8 финала.
14:27
21 июня 2018 г.
14:12
В центре Саранска.
14:06
Капитаном сборной Бразилии в матче группового этапа чемпионата мира с Коста-Рикой будет защитник Тиаго Силва.
Напомним, главный тренер «пентакампеонов» Тите проводит ротацию капитанов во время турнира. Причем повязку могут получить не только опытные игроки.
В первом матче со Швейцарией (1:1) капитаном команды был защитник Марсело.
14:03
Всем позитивного четверга! 🤙🤘✊ pic.twitter.com/7rm31julFi— Сборная России (@TeamRussia) 21 июня 2018 г.
13:54
Защитник сборной Исландии Сверрир Ингасон – об успешном старте команды на чемпионате мира-2018.
Напомним, в первом туре группового этапа исландцы сыграли вничью с аргентинцами (1:1). Следующий матч Исландия проведет 22 июня с Нигерией.
- Сборная Исландии в первом же матче на равных сыграла с одним из главных фаворитов первенства. Для вас эта ничья стала положительным результатом?
- Да, для нас это очень хороший результат, - сказал Ингасон. - Мы добыли важный балл в первой же игре на чемпионате мира. Все ребята были очень рады показать хорошую игру в матче с аргентинцами. Мы набрали первый балл в турнирной таблице, и я думаю, это придаст нам уверенности перед следующими матчами.
- Что думаете о следующем сопернике - сборной Нигерии?
- Нигерия - сильная сборная, с ней будет очень непросто. Но мы знаем, на что способны. Сейчас надо забыть игру с Аргентиной и сосредоточиться на следующем матче. В команде все осознают, что нас ждет тяжелое сражение с Нигерией.
13:47
Федор Кудряшов отвечает на вопросы журналистов.
13:30
🏃♂️🤸♂️🏋️♂️— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 21 июня 2018 г.
Сборная России #RUS готовится к игре c #URU #URURUS pic.twitter.com/F46M6hEvbx
13:20
Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев выступил с предложением сделать в стране дополнительный выходной, если сборная России выйдет в плей-офф чемпионата мира с первого места в группе A.
«Выходной день в случае выхода из группы с первого места? Конечно, если сборная России выйдет с первого места, там как раз перед 1/8 финала будет день отдыха официально для всех футболистов. Вот можно было бы сделать для россиян этот день выходным в честь подобного события. Потому что действительно 32 года не выходили из группы, а 16 лет назад последний раз вообще побеждали на ЧМ. Но это решение правительства Дмитрия Анатольевича Медведева».
12:50
Сборная России провела тренировку в Новогорске. Читаем репортаж!
12:35
ЧМ-2018 глазами клоуна. На ярмарке соперников России все цены — одинаковые
Уругвай, с которым наша сборная встречается 25 июня, и ее возможные соперники по 1/8 Португалия с Испанией сыграли в один день и с одним и тем же счетом – 1:0.
Получилась этакая выставка-продажа. Наши, от души разобравшись накануне с Египтом и практически обеспечив себе путевку в плей-офф, на следующий день могли с толком и расстановкой, в порядке очереди (не «живой», а по предварительной записи – календарь-то давно известен) рассмотреть всех ближайших соперников и прицениться к каждому из них. Обойти кругом на предмет экстерьера, пощупать там, пощупать тут, ознакомиться с родословной - даже в зубы при желании заглянуть. Хотя с уругвайцами и их кусачим Суаресом этого, пожалуй, делать не следует.
После искрометных 3:3, которые испанцы с португальцами выдали в первом туре, от второго ждали «продолжения банкета». Однако ярмарка в среду оказалась на удивление скудна по ассортименту. Эй, а чего это у вас цены на всех ярлыках сегодня одинаковые? Куда не глянешь – везде 1:0. Рекламная акция? Или просто лежалый товар сбываете по дешевке? Наши-то на этом фоне - чисто Рублевка. Наколотили аж 8:1.
12:20
Гилерме демонстрирует Черчесову, что он не хуже Габулова pic.twitter.com/I94N9GamZw— Руслан Абушкин (@abushkin) 21 июня 2018 г.
12:00
11:58
Жирков и Дзагоев работают в тренажерке. Основа, которая вышла с Египтом, выделена в отдельную группу и занимается по своей программе.
11:40
Сборная России начинает тренировку. Первым на поле появляется Станислав Черчесов.
11:35
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вся инфраструктура в Москве, в том числе транспортная, справляется с большим потоком болельщиков в дни чемпионата мира.
«Метро и Московское центральное кольцо принимает весь объем болельщиков, которые одновременно выходят из «Лужников». Это 70-80 тысяч человек. Тем не менее, транспорт и вся инфраструктура справляются с этим потоком», – рассказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».
10:55
Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк оценил перспективы полузащитника ЦСКА Александра Головина в зарубежном чемпионате.
«Если российские игроки не будут играть против сильнейших, то они будут терять в мастерстве. Мне нравятся игроки сборной России: Дзюба, он высокий и с хорошей техникой, отлично выглядит Головин. Интерес к Головину ряда европейских клубов? Нужно понимать, что почти наверняка он сядет на лавку, это может затянуться на месяцы и скажется не очень хорошо на его игровых возможностях. Поэтому, если ехать в Европу, то с гарантией игровой практики, а не на скамейку».
10:45
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев ответил на пять главных вопросов перед матчем сборных России и Уругвая.
1. Не выставит ли Станислав Черчесов второй состав на игру с Уругваем?
- Выставлять второй состав совершенно не логично. До игры с Уругваем фактически шесть дней, за это время игроки основы могут спокойно восстановиться. А затем до первого матча плей-офф будет еще дней пять. Если не выставить основу на поединок с Уругваем, получится, что игроки будут без игровой практики полмесяца. Они потеряют форму.
Поэтому я уверен, что нужно выставлять основной состав. И не только по этой причине. Ведь первый матч с Саудовской Аравией был по своему качеству не самым выдающимся, он получился выдающимся по результату. То же самое можно сказать о первом тайме с Египтом, однако во втором тайме наша команда выглядела очень прилично. Россия еще только ищет свою игру и матч с таким соперником как Уругвай, в этом плане очень важен.
10:40
Почему этот чемпионат мира похож на бесконечный матч «Амкар» — «Уфа»…
После трех матчей 20 июня, завершившихся с минимальным счетом 1:0, терпение обозревателя «Советского спорта» Юрия Цыбанева лопнуло…
10:20
Сегодня на чемпионате мира состоятся три матча.
15:00. Дания - Австралия (Самара)
18:00. Франция - Перу (Екатеринбург)
21:00. Аргентина - Хорватия (Нижний Новгород)