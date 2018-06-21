15:00

Начинается первый матч сегодняшнего дня. В Самаре играют сборные Дании и Австралии. Если скандинавы одержат победу, то обеспечат себе место в 1/8 финала.

14:27

14:12

В центре Саранска.

14:06

Капитаном сборной Бразилии в матче группового этапа чемпионата мира с Коста-Рикой будет защитник Тиаго Силва.

Напомним, главный тренер «пентакампеонов» Тите проводит ротацию капитанов во время турнира. Причем повязку могут получить не только опытные игроки.

В первом матче со Швейцарией (1:1) капитаном команды был защитник Марсело.

14:03

13:54

Защитник сборной Исландии Сверрир Ингасон – об успешном старте команды на чемпионате мира-2018.

Напомним, в первом туре группового этапа исландцы сыграли вничью с аргентинцами (1:1). Следующий матч Исландия проведет 22 июня с Нигерией.

- Сборная Исландии в первом же матче на равных сыграла с одним из главных фаворитов первенства. Для вас эта ничья стала положительным результатом?

- Да, для нас это очень хороший результат, - сказал Ингасон. - Мы добыли важный балл в первой же игре на чемпионате мира. Все ребята были очень рады показать хорошую игру в матче с аргентинцами. Мы набрали первый балл в турнирной таблице, и я думаю, это придаст нам уверенности перед следующими матчами.

- Что думаете о следующем сопернике - сборной Нигерии?

- Нигерия - сильная сборная, с ней будет очень непросто. Но мы знаем, на что способны. Сейчас надо забыть игру с Аргентиной и сосредоточиться на следующем матче. В команде все осознают, что нас ждет тяжелое сражение с Нигерией.

13:47

Федор Кудряшов отвечает на вопросы журналистов.

13:30

13:20

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев выступил с предложением сделать в стране дополнительный выходной, если сборная России выйдет в плей-офф чемпионата мира с первого места в группе A.

«Выходной день в случае выхода из группы с первого места? Конечно, если сборная России выйдет с первого места, там как раз перед 1/8 финала будет день отдыха официально для всех футболистов. Вот можно было бы сделать для россиян этот день выходным в честь подобного события. Потому что действительно 32 года не выходили из группы, а 16 лет назад последний раз вообще побеждали на ЧМ. Но это решение правительства Дмитрия Анатольевича Медведева».

12:50

Сборная России провела тренировку в Новогорске. Читаем репортаж!

12:35

ЧМ-2018 глазами клоуна. На ярмарке соперников России все цены — одинаковые

Уругвай, с которым наша сборная встречается 25 июня, и ее возможные соперники по 1/8 Португалия с Испанией сыграли в один день и с одним и тем же счетом – 1:0.

Получилась этакая выставка-продажа. Наши, от души разобравшись накануне с Египтом и практически обеспечив себе путевку в плей-офф, на следующий день могли с толком и расстановкой, в порядке очереди (не «живой», а по предварительной записи – календарь-то давно известен) рассмотреть всех ближайших соперников и прицениться к каждому из них. Обойти кругом на предмет экстерьера, пощупать там, пощупать тут, ознакомиться с родословной - даже в зубы при желании заглянуть. Хотя с уругвайцами и их кусачим Суаресом этого, пожалуй, делать не следует.

После искрометных 3:3, которые испанцы с португальцами выдали в первом туре, от второго ждали «продолжения банкета». Однако ярмарка в среду оказалась на удивление скудна по ассортименту. Эй, а чего это у вас цены на всех ярлыках сегодня одинаковые? Куда не глянешь – везде 1:0. Рекламная акция? Или просто лежалый товар сбываете по дешевке? Наши-то на этом фоне - чисто Рублевка. Наколотили аж 8:1.

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12:20

Гилерме демонстрирует Черчесову, что он не хуже Габулова pic.twitter.com/I94N9GamZw — Руслан Абушкин (@abushkin) 21 июня 2018 г.

12:00

11:58

Жирков и Дзагоев работают в тренажерке. Основа, которая вышла с Египтом, выделена в отдельную группу и занимается по своей программе.

11:40

Сборная России начинает тренировку. Первым на поле появляется Станислав Черчесов.

11:35

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вся инфраструктура в Москве, в том числе транспортная, справляется с большим потоком болельщиков в дни чемпионата мира.

«Метро и Московское центральное кольцо принимает весь объем болельщиков, которые одновременно выходят из «Лужников». Это 70-80 тысяч человек. Тем не менее, транспорт и вся инфраструктура справляются с этим потоком», – рассказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

10:55

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк оценил перспективы полузащитника ЦСКА Александра Головина в зарубежном чемпионате.

«Если российские игроки не будут играть против сильнейших, то они будут терять в мастерстве. Мне нравятся игроки сборной России: Дзюба, он высокий и с хорошей техникой, отлично выглядит Головин. Интерес к Головину ряда европейских клубов? Нужно понимать, что почти наверняка он сядет на лавку, это может затянуться на месяцы и скажется не очень хорошо на его игровых возможностях. Поэтому, если ехать в Европу, то с гарантией игровой практики, а не на скамейку».

10:45

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев ответил на пять главных вопросов перед матчем сборных России и Уругвая.

1. Не выставит ли Станислав Черчесов второй состав на игру с Уругваем?

- Выставлять второй состав совершенно не логично. До игры с Уругваем фактически шесть дней, за это время игроки основы могут спокойно восстановиться. А затем до первого матча плей-офф будет еще дней пять. Если не выставить основу на поединок с Уругваем, получится, что игроки будут без игровой практики полмесяца. Они потеряют форму.

Поэтому я уверен, что нужно выставлять основной состав. И не только по этой причине. Ведь первый матч с Саудовской Аравией был по своему качеству не самым выдающимся, он получился выдающимся по результату. То же самое можно сказать о первом тайме с Египтом, однако во втором тайме наша команда выглядела очень прилично. Россия еще только ищет свою игру и матч с таким соперником как Уругвай, в этом плане очень важен.

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10:40

Почему этот чемпионат мира похож на бесконечный матч «Амкар» — «Уфа»…

После трех матчей 20 июня, завершившихся с минимальным счетом 1:0, терпение обозревателя «Советского спорта» Юрия Цыбанева лопнуло…

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10:20

Сегодня на чемпионате мира состоятся три матча.

15:00. Дания - Австралия (Самара)

18:00. Франция - Перу (Екатеринбург)

21:00. Аргентина - Хорватия (Нижний Новгород)