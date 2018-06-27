Хроника 14-го дня чемпионата мира по футболу в России.

13:45

Аргентинцы как будто уже выиграли чемпионат мира.

Так сборная Аргентины вчера праздновала выход в плей-офф чемпионата мира. Скажите, много отличий от их болельщиков?! pic.twitter.com/UdHszkDsQI — Nobel Arustamyan (@ANobelito) 27 июня 2018 г.

13:30

Интересно, кто попросил о селфи: Дидье или Вика?

13:15

Футбольный комментатор Геннадий Орлов обрушился с критикой на руководство «Первого канала» за работу во время ЧМ-2018.

«После разгрома от Уругвая эйфория закончилась, больше нет этих криков «Россия, вперед!», особенно на телевидении. Я отказался от участия в этих телевизионных шоу. Меня три раза звали на «Первый канал» – не поехал, поскольку то, что они делают, это позор. К футболу это вообще никакого отношения не имеет».

13:00

Что нужно немцам и бразильцам для выхода в плей-офф?

Все расклады дня для групп E и F ЗДЕСЬ.

12:45

Испания, трепещи.

В работе с мячом вратари @TeamRussia могут обходиться и без рук

🤲🚫

👟❕ pic.twitter.com/CS6w0b04Ca — Сборная России (@TeamRussia) 27 июня 2018 г.

12:30

В официальном твиттере сборной Исландии появилось прощальное сообщение.

«Это было эпическое приключение. Мы оставили все, абсолютно все на поле и покидаем турнир с высоко поднятой головой. Спасибо лучшим болельщикам в мире. Спасибо тебе, Россия, за такой прием».

This @FIFAWorldCup has been such an epic ride. We left everything, absolutely everything, on the pitch tonight and will go out with our heads held up high. Thank you to the best supporters in the world. Thank you 🇷🇺 for such a warm welcome. #fyririsland pic.twitter.com/KrWj82LIpU — Knattspyrnusambandið (@footballiceland) 26 июня 2018 г.

12:15

Сегодня наступит развязка в группах, которые могут подарить чемпионату мира невероятный матч 1/8 финала – между Германией и Бразилией. Олимпийский чемпион 1988 года, автор гола в ворота немцев на Евро-1992 Игорь Добровольский не сомневается, что оба фаворита выйдут в плей-офф. А вот с каких мест – и для него вопрос. ЧИТАТЬ ЗДЕСЬ

12:00

Передумал. Защитник сборной Англии Дэнни Роуз готов пригласить свою семью на чемпионат мира в Россию. 27-летний игрок, опасаясь проявлений расизма по отношению к членам своей семьи, не взял их с собой на турнир, но через две недели пребывания в Росси Роуз изменил свое решение.

11:45

«Барселона» отправит на матч 1/8 финала чемпионата мира Испания – Россия своего представителя, который будет следить за полузащитником сборной России Александром Головиным. ПОДРОБНЕЕ

11:30

Начинается тренировка сборной России.

Тренировка начинается. В занятии не принимает участие Александр Ерохин pic.twitter.com/uxv7yOzlQb — Сборная России (@TeamRussia) 27 июня 2018 г.

11:00

Всем привет! Сегодня 14-й день чемпионата мира в России.

Расписание дня (время московское):

17:00. Южная Корея – Германия

17:00. Мексика – Швеция

21:00. Сербия – Бразилия

21:00. Швейцария – Коста-Рика