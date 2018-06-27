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13:45

Аргентинцы как будто уже выиграли чемпионат мира.

13:30

Интересно, кто попросил о селфи: Дидье или Вика?

 

smokin hot @didierdrogba 😘👋🏽V

Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018🇷🇺⚽️ (@lopyrevavika)

13:15

Футбольный комментатор Геннадий Орлов обрушился с критикой на руководство «Первого канала» за работу во время ЧМ-2018.

«После разгрома от Уругвая эйфория закончилась, больше нет этих криков «Россия, вперед!», особенно на телевидении. Я отказался от участия в этих телевизионных шоу. Меня три раза звали на «Первый канал» – не поехал, поскольку то, что они делают, это позор. К футболу это вообще никакого отношения не имеет». 

13:00

Что нужно немцам и бразильцам для выхода в плей-офф?

Все расклады дня для групп E и F ЗДЕСЬ.

12:45

Испания, трепещи.

12:30

В официальном твиттере сборной Исландии появилось прощальное сообщение.

«Это было эпическое приключение. Мы оставили все, абсолютно все на поле и покидаем турнир с высоко поднятой головой. Спасибо лучшим болельщикам в мире. Спасибо тебе, Россия, за такой прием».

12:15

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Игорь Добровольский: Немцы и бразильцы своего не упустят

Сегодня наступит развязка в группах, которые могут подарить чемпионату мира невероятный матч 1/8 финала – между Германией и Бразилией. Олимпийский чемпион 1988 года, автор гола в ворота немцев на Евро-1992 Игорь Добровольский не сомневается, что оба фаворита выйдут в плей-офф. А вот с каких мест – и для него вопрос. ЧИТАТЬ ЗДЕСЬ

12:00

Передумал. Защитник сборной Англии Дэнни Роуз готов пригласить свою семью на чемпионат мира в Россию. 27-летний игрок, опасаясь проявлений расизма по отношению к членам своей семьи, не взял их с собой на турнир, но через две недели пребывания в Росси Роуз изменил свое решение.

11:45

«Барселона» отправит на матч 1/8 финала чемпионата мира Испания – Россия своего представителя, который будет следить за полузащитником сборной России Александром Головиным. ПОДРОБНЕЕ

11:30

Начинается тренировка сборной России.

11:00

Всем привет! Сегодня 14-й день чемпионата мира в России.

Расписание дня (время московское):

17:00. Южная Корея – Германия

17:00. Мексика – Швеция

21:00. Сербия – Бразилия

21:00. Швейцария – Коста-Рика

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