В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самом интересном, что произошло в спорте.

В Европе начались матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов, и лучшее, что только могло случиться, случилось в Москве. ЦСКА своим юным составом обыграл действующего победителя Лиги – мадридский «Реал».

Единственный гол в матче забил уже на второй минуте Никола Влашич, перехватив небрежный пас назад мадридских защитников. В следующие полтора часа ЦСКА, в основном, играл в обороне, лишь изредка убегая в контратаки. «Реал» же обстучал все штанги лужниковских ворот, но так и не смог добиться ничего, кроме удаления Игоря Акинфеева уже в компенсированное время.

После матча тренер "Реала" Хулен Лопетеги жаловался на невезение, Виктор Гончаренко говорил, что наслаждается удачным вечером, герой матча Никола Влашич хвалил своего тренера и просидевшего час на скамейке Луку Модрича, Кирилл Набабкин объяснял, почему ЦСКА в этот вечер был похож на БАТЭ, и это было правильно, а Арнор Сигурдссон рассказывал об ощущениях от того, что удалось обыграть «Реал» и выйти в лидеры группы.

А наш обозреватель, подводя итог, пишет, что даже в прошлом году ЦСКА – с более опытным и сбалансированным составом – не смог бы выстоять в таком матче.

Кстати, команда и в самом деле лидирует в группе D, и на это приятно смотреть:

И В Н П Мячи Очки 1 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4 2 Реал 2 1 0 1 3-1 3 3 Рома 2 1 0 1 5-3 3 4 Виктория Пльзень 2 0 1 1 2-7 1

Отметим, попутно, что это был первый матч ЦСКА на обновленных «Лужниках», и командам удалось собрать рекордные для армейцев 72 тысячи зрителей – более, чем вдвое больше вместимости родной «ВЭБ-Арены». Как оказалось, решение перенести лигочемпионские домашние матчи в «Лужники» было оправданным и выгодным: мы тут подсчитали, что московский клуб на одном матче с «Реалом» заработал достаточно, чтобы окупить свои летние трансферы.

Другие матчи лигочемпионского дня тоже удались.

⏰ RESULTS ⏰



😎 Comebacks. Goals. Drama!



🤔 Performance of the night? pic.twitter.com/HcoKnbBQVz — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 2 октября 2018 г.

Соперник ЦСКА и «Реала» римская «Рома» разгромила чешскую «Викторию». «Шахтер» умудрился упустить победу, ведя в счете два мяча, «Манчестер Сити», наоборот, сумел выиграть, уступая по ходу игры, «Бенфика» в меньшинстве победила АЕК, а «Ювентус» уже второй свой матч в Лиге чемпионов выигрывает без помощи Криштиану.

«Аякс» в Мюнхене попугал «Баварию», и напомнил, что у него тоже в клубном музее есть завоеванные копии Кубка чемпионов. И только «Манчестер Юнайтед» продолжает шокировать – теперь команда Моуринью не смогла забить дома «Валенсии», заработав только безголевую ничью. Черышев сыграл 10 минут, а Моуринью простоял у бровки все 90, но есть ощущение, что в ответном матче у нас больше шансов увидеть росиянина.

Сегодня вечером пройдут матчи второго игрового дня тура.

В группе А сыграют «Атлетико» – «Брюгге» и «Боруссия» – «Монако» (ждем Головина).

В группе В: «Тоттенхэм»– «Барселона» и ПСВ – «Интер».

В группе С: ПСЖ – «Црвена Звезда» и «Наполи» – «Ливерпуль».

В группе D: «Порту» – «Галатасарай» и «Локомотив» – «Шальке 04».

Представители «Шальке» вчера на пресс-конференции рассказывали, как они серьезно относятся к «Локомотиву». Ю.П.Семин тоже был любезен и сообщил, что дорогое приобретение Хеведес ему про «Шальке» много интересного рассказал. А еще говорят, что от немецкого чемпиона мира мало пользы!

Как завершится матч Лиги чемпионов «Локомотив» – «Шальке»? Минимальной победой «Локомотива»

Победой «Локомотива» в два мяча

Крупной победой «Локомотива»

Нулевой ничьей

Результативной ничьей

Минимальной победой «Шальке»

Победой «Шальке» в два мяча

Крупной победой «Шальке»

К российским новостям.

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев признал, что даже победа над «Зенитом» не облегчит положения его команды – у клуба нет денег, и он может просто исчезнуть. Но мы-то помним, как еще днем ранее президент «Анжи» заявлял, что никакие финансовые проблемы не помешают клубу представлять республику, и поэтому не особо беспокоимся.

Глава российского судейского корпуса Александр Егоров вступил в клуб тех, кто приносит извинения руководству грозненского «Ахмата».

А бывший вратарь «Ливерпуля» Брюс Гробелаар дал мощное интервью, в котором вспоминал не только свои футбольные достижения, но и опыт участия в гражданской войне. Опыт у него не самый приятный.

И в финале – традиционная рубрика «А как там Хабиб и Конор?».

Два главных участника шоу, которое пройдет утром 7 октября, дали вчера большие интервью. Конор назвал Хабиба «лживой крысой», Хабиб пообещал Конора разорвать.

Продолжаем наблюдения.