ЦСКА творит чудо, Семин извлекает пользу из Хеведеса, а Конор и Хабиб звереют
В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самом интересном, что произошло в спорте.
В Европе начались матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов, и лучшее, что только могло случиться, случилось в Москве. ЦСКА своим юным составом обыграл действующего победителя Лиги – мадридский «Реал».
Единственный гол в матче забил уже на второй минуте Никола Влашич, перехватив небрежный пас назад мадридских защитников. В следующие полтора часа ЦСКА, в основном, играл в обороне, лишь изредка убегая в контратаки. «Реал» же обстучал все штанги лужниковских ворот, но так и не смог добиться ничего, кроме удаления Игоря Акинфеева уже в компенсированное время.
После матча тренер "Реала" Хулен Лопетеги жаловался на невезение, Виктор Гончаренко говорил, что наслаждается удачным вечером, герой матча Никола Влашич хвалил своего тренера и просидевшего час на скамейке Луку Модрича, Кирилл Набабкин объяснял, почему ЦСКА в этот вечер был похож на БАТЭ, и это было правильно, а Арнор Сигурдссон рассказывал об ощущениях от того, что удалось обыграть «Реал» и выйти в лидеры группы.
А наш обозреватель, подводя итог, пишет, что даже в прошлом году ЦСКА – с более опытным и сбалансированным составом – не смог бы выстоять в таком матче.
Кстати, команда и в самом деле лидирует в группе D, и на это приятно смотреть:
|
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Мячи
|
Очки
|
1
|
ЦСКА
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3-2
|
4
|
2
|
Реал
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3-1
|
3
|
3
|
Рома
|
2
|
1
|
0
|
1
|
5-3
|
3
|
4
|
Виктория Пльзень
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2-7
|
1
Отметим, попутно, что это был первый матч ЦСКА на обновленных «Лужниках», и командам удалось собрать рекордные для армейцев 72 тысячи зрителей – более, чем вдвое больше вместимости родной «ВЭБ-Арены». Как оказалось, решение перенести лигочемпионские домашние матчи в «Лужники» было оправданным и выгодным: мы тут подсчитали, что московский клуб на одном матче с «Реалом» заработал достаточно, чтобы окупить свои летние трансферы.
Другие матчи лигочемпионского дня тоже удались.
⏰ RESULTS ⏰— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 2 октября 2018 г.
😎 Comebacks. Goals. Drama!
🤔 Performance of the night? pic.twitter.com/HcoKnbBQVz
Соперник ЦСКА и «Реала» римская «Рома» разгромила чешскую «Викторию». «Шахтер» умудрился упустить победу, ведя в счете два мяча, «Манчестер Сити», наоборот, сумел выиграть, уступая по ходу игры, «Бенфика» в меньшинстве победила АЕК, а «Ювентус» уже второй свой матч в Лиге чемпионов выигрывает без помощи Криштиану.
«Аякс» в Мюнхене попугал «Баварию», и напомнил, что у него тоже в клубном музее есть завоеванные копии Кубка чемпионов. И только «Манчестер Юнайтед» продолжает шокировать – теперь команда Моуринью не смогла забить дома «Валенсии», заработав только безголевую ничью. Черышев сыграл 10 минут, а Моуринью простоял у бровки все 90, но есть ощущение, что в ответном матче у нас больше шансов увидеть росиянина.
Сегодня вечером пройдут матчи второго игрового дня тура.
В группе А сыграют «Атлетико» – «Брюгге» и «Боруссия» – «Монако» (ждем Головина).
В группе В: «Тоттенхэм»– «Барселона» и ПСВ – «Интер».
В группе С: ПСЖ – «Црвена Звезда» и «Наполи» – «Ливерпуль».
В группе D: «Порту» – «Галатасарай» и «Локомотив» – «Шальке 04».
Представители «Шальке» вчера на пресс-конференции рассказывали, как они серьезно относятся к «Локомотиву». Ю.П.Семин тоже был любезен и сообщил, что дорогое приобретение Хеведес ему про «Шальке» много интересного рассказал. А еще говорят, что от немецкого чемпиона мира мало пользы!
К российским новостям.
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев признал, что даже победа над «Зенитом» не облегчит положения его команды – у клуба нет денег, и он может просто исчезнуть. Но мы-то помним, как еще днем ранее президент «Анжи» заявлял, что никакие финансовые проблемы не помешают клубу представлять республику, и поэтому не особо беспокоимся.
Глава российского судейского корпуса Александр Егоров вступил в клуб тех, кто приносит извинения руководству грозненского «Ахмата».
А бывший вратарь «Ливерпуля» Брюс Гробелаар дал мощное интервью, в котором вспоминал не только свои футбольные достижения, но и опыт участия в гражданской войне. Опыт у него не самый приятный.
И в финале – традиционная рубрика «А как там Хабиб и Конор?».
Два главных участника шоу, которое пройдет утром 7 октября, дали вчера большие интервью. Конор назвал Хабиба «лживой крысой», Хабиб пообещал Конора разорвать.
Продолжаем наблюдения.