«Реал» первым выбил тысячу, «Шериф» сдулся, «ПСЖ» не выиграл без Месси

«РЕАЛ» ПРЕВЗОШЕЛ ОТМЕТКУ 1000 ГОЛОВ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ
«Реал» поправил свои дела в Лиге чемпионов, выиграв не без труда дома у «Шахтера» - 2:1. Оба мяча у хозяев забил Карим Бензема, причем первый их них стал тысячным для королевского клуба в турнире. Никому ранее эти цифры не покорялись. А что касается француза, то он был абсолютно лучшим игроком встречи.
Украинская команда дала настоящий бой гранду, которому в первой встрече уступила 0:5, а вчера вполне могла отыграться в концовке. Единственный мяч у гостей на счету бразильца Фернандо, который также имел отличный шанс на исходе первого тайма, но мадридцев спас вратарь Тибо Куртуа.
Наделавший много шума в первых турах тираспольский «Шериф» постепенно сдулся. Второе поражение от «Интера» - на своем поле 1:3 отбросило команду Юрия Вернидуба на третье место в группе с 6 очками. У «Реала» стало 9, а у «Интера» - 7. Борьба за плей-офф Лиги чемпионов еще не закончена. Лишь «Шахтер» не сможет в ней участвовать (1 очко), хотя не потерял шансы на выход в евровесну – в Лигу Европы.
«ПСЖ» НЕ УДЕРЖАЛ ПОБЕДУ В ЛЕЙПЦИГЕ
Все становится на свои места в группе А. Фавориты – «ПСЖ» и «Ман Сити» возглавляют таблицу квартета после очередных матчей. Английский толстосум легко разобрался на своем поле с «Брюгге» - 4:1. Все мячи в матче забивали «горожане». Фоден, Марез, Стерлинг и Жезус (двое последних после выхода на замену) – в чужие ворота, а защитник Стоунз в свои. Первый тайм завершился вничью 1:1, но после перерыва класс хозяев сказался. Пеп Гвардиола выпустил своего лидера Кевина де Брюйне только на 75-й минуте, но и без него «Сити» справился, набрав 9 очков и переместившись на первое место.
На второе с 8 очками опустился «ПСЖ», который в отсутствие Лео Месси упустил победу в Германии над «Лейпцигом» (2:2). У аргентинца мышечная травма. Гости пропустили в самом начале после удара Нкунку, но затем еще в первом тайме вышли вперед благодаря дублю голландского полузащитника Жоржиньо Вейналдума. Спас матч для немецкой команды венгр Доминик Собослаи, реализовавший пенальти на второй добавленной минуте. Первый 11-метровый в ворота Джанлуиджи Доннаруммы на 12-й минуте не забил Андре Силва.
«Лейпциг» набрал первое очко в группе и потерял шансы на плей-офф Лиги чемпионов. А вот за третье место поборется с «Брюгге», у которого осталось 4 очка.
«ЛИВЕРПУЛЬ» НЕ ЗНАЕТ ПОРАЖЕНИЙ В СЕЗОНЕ
«Ливерпуль» по-прежнему не знает поражений в сезоне. В очередном матче английский гранд довольно быстро сломил сопротивление «Атлетико» в домашней встрече (2:0). Уже к 36-й минуте все было для мадридцев кончено. Жота и Мане забили два гола – на 13-й и 21-й минутах, а затем голландский арбитр с довольно спорной репутацией Данни Маккели решил подпортить матч, удалив защитника гостей Фелипе в эпизоде, где все же можно было ограничиться желтой карточкой. Бразилец неосторожно наступил сопернику на ахилл, но травмы не нанес.
Однако Маккели любит покрасоваться. Не первый раз выносит подобные вердикты в больших матчах. «Атлетико» же можно только посочувствовать. В первом поединке с «Ливерпулем» у испанцев был удален автор дубля Гризманн, пропускавший этот поединок. Но там фол был действительно грубый, здесь же Фелипе сорвал атаку вдалеке от своей штрафной. Никакого серьезного криминала в его действиях не проглядывалось.
После перерыва судьи отменили гол Луиса Суареса, который играл за «Ливерпуль» до перехода в «Барселону» в 2014 году. Когда уругваец уходил на замену, его освистали трибуны. А в целом после перерыва хозяева просто удерживали счет, который их вполне устраивал. Так что вспомнить больше особо нечего.
В этой же группе «Милан» упустил возможность поправить свои турнирные дела, сыграв вничью дома с «Порту» - 1:1. Гости открыли счет в дебюте (Диас), а отыгрались хозяева во втором тайме при помощи автогола Мбемба. Там был рикошет после удара Калюлю. В предыдущем матче «Милана» - в серии А против «Ромы» (2:1) великолепную игру выдал Златан Ибрагимович. Но на этот раз знаменитый шведский ветеран вышел на замену только на 76-й минуте. Его отсутствие очень сказывалось.
«Ливерпуль» уже в плей-офф, а второе место разыграют «Порту» (5 очков) и «Атлетико» (4). У «Милана» всего очко, с таким результатом можно рассчитывать только на Лигу Европы.
«БОРУССИЯ» В МЕНЬШИНСТВЕ И БЕЗ ХОЛЛАНДА ПРОИГРАЛА «АЯКСУ»
Не задался домашний поединок с «Аяксом» у дортмундской «Боруссии» (1:3). Уже на 29-й минуте прямую красную карточку получил опытнейший защитник Матс Хуммельс. Тем не менее первый тайм хозяева выиграли – гол с пенальти забил ветеран Марко Ройс, но на концовку немцев не хватило.
«Аякс» трижды поразил ворота швейцарца Греголя Кобеля, отличились Тадич, Аллер и Классен. Отметим, что «Боруссия» играла без своего лидера норвежского нападающего Эрлинга Холланда, который продолжает восстанавливаться после травмы.
Несмотря на поражение, Дортмунд пока второй. Шесть очков также у лиссабонского «Спортинга», разгромившего дома турецкий «Бешикташ» - 4:0 (Гонсалвеш – 2, Паулинью, Сарабия). «Аякс» уже решил свои турнирные дела, выиграв все четыре матча, а турки не имеют набранных очков, как и еще один участник ЛЧ шведский «Мальме» - соперник нашего «Зенита».