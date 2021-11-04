«Реал» первым выбил тысячу, «Шериф» сдулся, «ПСЖ» не выиграл без Месси

«РЕАЛ» ПРЕВЗОШЕЛ ОТМЕТКУ 1000 ГОЛОВ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

«Реал» поправил свои дела в Лиге чемпионов, выиграв не без труда дома у «Шахтера» - 2:1. Оба мяча у хозяев забил Карим Бензема, причем первый их них стал тысячным для королевского клуба в турнире. Никому ранее эти цифры не покорялись. А что касается француза, то он был абсолютно лучшим игроком встречи.

Украинская команда дала настоящий бой гранду, которому в первой встрече уступила 0:5, а вчера вполне могла отыграться в концовке. Единственный мяч у гостей на счету бразильца Фернандо, который также имел отличный шанс на исходе первого тайма, но мадридцев спас вратарь Тибо Куртуа.

Наделавший много шума в первых турах тираспольский «Шериф» постепенно сдулся. Второе поражение от «Интера» - на своем поле 1:3 отбросило команду Юрия Вернидуба на третье место в группе с 6 очками. У «Реала» стало 9, а у «Интера» - 7. Борьба за плей-офф Лиги чемпионов еще не закончена. Лишь «Шахтер» не сможет в ней участвовать (1 очко), хотя не потерял шансы на выход в евровесну – в Лигу Европы.

«ПСЖ» НЕ УДЕРЖАЛ ПОБЕДУ В ЛЕЙПЦИГЕ

Все становится на свои места в группе А. Фавориты – «ПСЖ» и «Ман Сити» возглавляют таблицу квартета после очередных матчей. Английский толстосум легко разобрался на своем поле с «Брюгге» - 4:1. Все мячи в матче забивали «горожане». Фоден, Марез, Стерлинг и Жезус (двое последних после выхода на замену) – в чужие ворота, а защитник Стоунз в свои. Первый тайм завершился вничью 1:1, но после перерыва класс хозяев сказался. Пеп Гвардиола выпустил своего лидера Кевина де Брюйне только на 75-й минуте, но и без него «Сити» справился, набрав 9 очков и переместившись на первое место.

На второе с 8 очками опустился «ПСЖ», который в отсутствие Лео Месси упустил победу в Германии над «Лейпцигом» (2:2). У аргентинца мышечная травма. Гости пропустили в самом начале после удара Нкунку, но затем еще в первом тайме вышли вперед благодаря дублю голландского полузащитника Жоржиньо Вейналдума. Спас матч для немецкой команды венгр Доминик Собослаи, реализовавший пенальти на второй добавленной минуте. Первый 11-метровый в ворота Джанлуиджи Доннаруммы на 12-й минуте не забил Андре Силва.