Тула, Самара, Сочи, Нижний – сегодня заканчивается 25-й тур чемпионата

Воскресенье, 17 апреля. 14.00. «Арсенал» Тула - «Ростов»

С зимней паузы РПЛ прошло уже шесть матчей, но игроки и болельщики тульского «Арсенала» до сих пор не вспомнили вкус победы. Клуб забил всего три гола и заработал два очка, из-за чего туляки провалились на самое дно таблицы - на 16-е место. Из-за удаления матч с «Ростовом» пропустит Кингс Кангва, который является едва ли единственным светлым пятном в атаке команды.

У «Ростова» нет таких проблем, а после победы над «Локомотивом» со счётом 4:1 команда немного отдалилась от зоны стыковых матчей.

Один из лидеров команды – Данил Глебов – сегодня в центре внимания многих экспертов. Почитайте о нем подробнее здесь.

Чуть подробнее о предстоящем матче – по ссылке.

Воскресенье, 17 апреля. 16.30. «Крылья Советов» - «Краснодар»

В Самаре встретятся команды, которые несмотря на потерю ряда игроков, продолжают гнуть свою линию и играть в острый комбинационный футбол.

У самарцев, наконец, готова полная обойма, чего нельзя сказать о «Краснодаре». Команде точно не смогут помочь Эдуард Сперцян, Юрий Газинский и Александр Черников, а также до сих пор неизвестно состояние Матвея Сафонова, который пропускал предыдущий тур из-за болезни.

Подробнее о матче – здесь.

Воскресенье, 17 апреля. 16.30. «Сочи» - «Локомотив»

Игра формально влияет на борьбу за «зону еврокубков», а может, и за бронзовые медали – вмешаться в борьбу фаворитов, где «Динамо» наступает на пятки питерским, уже вряд ли получится. Но от этого градус напряжения точно спадать не будет.

О шансах команд – по ссылке.

Воскресенье, 17 апреля. 19.00. «Нижний Новгород» - «Химки»

25-й тур завершится в воскресенье вечерней игрой в Нижнем Новгороде.

Сейчас у «Химок» - три победы подряд, последняя из которых выделяется по-особенному: счет 4:2 против ЦСКА дорогого стоит. Сергей Юран продолжает спасать практически потерянный сезон для «Химок».

У «Нижнего Новгорода» ситуация обратная. Клуб неплохо завершил первую часть чемпионата, но коллектив Александра Кержакова просто разваливается во второй его половине.

Подробнее о предстоящем матче – здесь.