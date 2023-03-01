Словацкий «инопланетянин» и Маленький Генерал. Иностранные тренеры РПЛ

Первая часть нашего рассказа была посвящена Сергею Морозову, Эдуарду Малофееву и Виктору Прокопенко (дебютировали в РПЛ в 1992-1994 годах):

https://www.sovsport.ru/football/articles/2:1055816

Во второй части мы вели разговор о БеньяминасеЗелькявичусе, Давиде Кипиани и Павле Яковенко (дебют в РПЛ 1997-1999):

https://www.sovsport.ru/football/articles/2:1055905

В третьей части пришло время первого иностранца из дальнего зарубежья Бориса Буняка, а также Евгения Кучеревского и Владимира Мунтяна (1999-2002):

https://www.sovsport.ru/football/articles/2:1056127

Четвертая порция иностранных наемников (Реваз Дзодзуашвили, ВластимилПетржела, Сергей Алейников):

https://www.sovsport.ru/football/articles/2:1056185

И пятая, самая запоминающаяся (Артур Жорже, Невио Скала, Ролан Курбис):

https://www.sovsport.ru/football/articles/2:1056425

Еще одно трио прибывших в Россию в 2004 году иностранцев (Ярослав Гржебик, Александр Старков, Эдгар Гесс):

https://www.sovsport.ru/football/articles/2:1056703

Затем мы познакомились с Ицхаком Шумом, ИвоВортманом и Славолюбом Муслином:

https://www.sovsport.ru/football/articles/2:1056838

Сегодня в качестве исключения всего два тренера, но Дик Адвокат по значимости для российского футбола превосходит всех вышеперечисленных.

ВЛАДИМИР ВАЙСС, Словакия – 43 матча: 9-24-10 (1,19 очка за матч)

Клуб: «Сатурн»

Достижения: -

Годы в России: 2006-2007

Вайсс был заметным по местным меркам полузащитником, даже провел 31 матч за сборные Словакии и Чехословакии, но в качестве футболиста родину никогда не покидал. Под конец карьеры в 1996-2000 годах был играющим тренером «АртмедиаПетржалка», где на стыке веков сконцентрировался на тренерской работе и был довольно успешен – выиграл чемпионат и Кубок страны, а сезоне-2005/06 мощно выступил в еврокубках: в квалификации Лиги чемпионов прошел «Кайрат» (4:1 после 0:2 на выезде), «Селтик» (5:0 дома!) и «Партизан», а на групповом этапе не проиграл «Порту» (0:0, 3:2) и «Рейнджерс» (0:0, 2:2) и занял третье место.

За эти заслуги его и пригласили в «Сатурн», где грезили еврокубками и подбирали хороший состав: Антонин Кински, Антонио Жедер, Алексей Игонин, Алексей Еременко-мл., ЭдгарасЧеснаускис. Тренер же взял с собой из Словакии надолго оставшихся в РПЛ Яна Дюрицуи Мартина Якубко.

Увы, собрать из хороших футболистов сильную команду тренеру не удалось. В 2006 году «инопланетяне» стартовали только с одной победы в семи турах, а всего за чемпионат набрали 16 (!) ничьих, став одной из самых дружелюбных команд в российской истории. Причем 16-й (повторение «рекорда» «Ротора») в 27-м туре стала ничья со «Спартаком», помешавшая красно-белым удержаться в чемпионской гонке. В оставшихся матчах они выиграли, но при равенстве очков уступили ЦСКА первую строчку. А «Сатурн» финишировал 11-м.

Несмотря на неудовлетворительные результаты, словаку дали еще один шанс, и он уверенно его запорол, одержав в 13 турах сезона-2007 всего две (!) победы. Естественно, команда была в шаге от вылета, и руководство клуба не выдержало. Так что запомнился в России Вайсс только удушающей обороной (в 2006-м пропустили меньше всех, а Кински записал на свой счет 13 «сухарей») и обилием ничьих.

Вайсс вернулся в «Артмедиа», где сходу оформил золотой дубль, и получил назначение в сборную Словакии. С нею он из группы с Польшей, Чехией и Словенией отобрался на ЧМ-2010, где благодаря победе над Италией (3:2) в заключительном туре вышел в 1/8 финала (1:2 от будущих финалистов голландцев). В следующей кампании словаки грохнули в Москве сборную России под руководством Дика Адвоката (о нем ниже), но завалили концовку отбора и на Евро-2012 не пробились.

Вайсс ушел в «Слован» (словацкий «Зенит», как он сам его называл), с которым выиграл чемпионат, потом были три года в «Кайрате» (два Кубка Казахстана, серебро и две бронзы чемпионата), четыре года в сборной Грузии и возвращение в 2021 году в «Слован». В феврале 2022-го он признавался, что не раз получал предложения из России. В «Краснодар» его пытался определить Марко Трабукки, но Сергей Галицкий выбрал другого тренера, были разговоры про «Урал», а «Арсенал» даже готовил контракт, но грузины не отпустили своего наставника в РПЛ.Вайссу всего 58 лет, так что у него еще будут шансы вернуться в Россию. Во всяком случае, сам он не против.

ДИК АДВОКАТ, Нидерланды – 97 матчей: 46-32-19 (1,75 очка за матч)

Клуб: «Зенит»

Достижения: чемпион и обладатель Суперкубка России, победитель Кубка и Суперкубка УЕФА

Годы в России: 2006-2009, 2010-2012

Первый настоящий актуальный топ-тренер в российском футболе. Начал тренировать еще в 1980-е, в начале 1990-х был помощником самого РинусаМихелса в сборной Нидерландов, а через год возглавил оранжевых сам и дошел с ними до четвертьфинала ЧМ-1994, где проиграл будущим триумфаторам бразильцам. Он еще трижды возвращался в сборную, а на Евро-2004 взял бронзу. Выигрывал чемпионат Нидерландов (с ПСВ) и Шотландии (с «Рейнджерс»).

В общем, в Петербурге он оказался, уже будучи одним из самых известных тренеров мира, но именно здесь он достиг своеобразного пика, став вторым тренером планеты по версии IFFHS (лучшим признали сэра Алекса Фергюсона). В «Зените» он проделал колоссальную работу, взяв у Петржелы шестую команду лиги и приведя ее к победе в Кубке УЕФА – историческому достижению в истории питерского и российского футбола.

При нем звездами футбола стали Анатолий Тимощук и Павел Погребняк, Константин Зырянов и Андрей Аршавин, лучший футбол в карьере демонстрировали Игорь Денисов и выходивший на позиции центрального защитника Роман Широков, а питерцы били дома «Марсель» и уничтожали «Баварию» (4:0), в гостях катком проходились по «Байеру» (4:1) и отбирали Суперкубок УЕФА у «Манчестер Юнайтед» того самого Фергюсона. При нем пришли в команду Игорь Семшов и Николас Ломбертс.

Как ни странно, за три года Адвокат выиграл только один чемпионат России, в сезоне-2007. За год до этого он доигрывал за Петржелой, а в триумфальном 2008-м зенитовцы сначала были слишком увлечены Кубком УЕФА, затем бронзой Евро-2008 и переживали отъезд Аршавина в «Арсенал». И финишировали лишь пятыми. В 2009-м команда не могла вернуть себе кураж, «Зенит» проиграл в 1/8 финала Кубка УЕФА «Удинезе» и был адски нестабилен в чемпионате, поэтому после домашних 0:2 от «Томи» тренера уволили.

«Успех получился оглушительным, но за него надо платить – лучшие игроки стали нас покидать. Это естественный процесс, но я хотел лидеров кем-то заменить. Говорил об этом руководству, и не раз. Со мной соглашались, а потом просто уволили. А под нового тренера купили игроков на десятки миллионов. Это было странно. Мне казалось, многое сделал для «Зенита». Да, мы вместе вывели клуб на совершенно новый уровень. Но я – важная часть этого «мы» и потому заслужил уважения. Мне же просто позвонил Дюков и сухо сообщил: «Дик, совет директоров тебя уволил». Черт возьми, я заслужил, чтобы мне это сказали в лицо!​» – недоумевал Адвокат спустя годы.

Период Адвоката стал определяющим этапом в истории зенитовцев. Именно при нем амбиции клуба от желания заполучить медальку РПЛ выросли до вселенских масштабов. Именно он показал, что в этом нет ничего невозможного. И сделал это еще до баснословных трансферов Халка и Акселя Витселя.

Очень символично, что Адвокат пришел через несколько дней после прощального матча на стадионе имени Кирова и застал закладку первого камня на «Газпром Арене». И даже то, что потом многое пошло не по плану, если задуматься, тоже очень символично, ведь «Зенит» до сих пор так и не достиг той планки, которую задал голландец. Неспроста он получил титул почетного гражданина Петербурга. Город он покидал в слезах.Только ПСВ под его руководством провел больше матчей, чем «Зенит» (200 против 132).

Вскоре Адвокат вернулся в Россию, чтобы взять правление в сборной. И этим вновь пошел по стопам Гуса Хиддинка, за которым похожим образом «подбирал» сборную Южной Кореи. С нашей командой он уверенно вышел на Евро-2012 и в первом же туре разорвал Чехию 4:1. Казалось, россияне вновь могут выдать чудо-турнир, как четыре года назад, но затем последовали ничья с Польшей и минимальное поражение от Греции в ситуации, когда для выхода в плей-офф надо было набрать хотя бы очко. Адвокат, сокрушаясь о том, как Алан Дзагоев головой не попал в пустой угол, окончательно покинул Россию.

Его дальнейшая карьера напоминает американские гонки. Он тренировал и грандов голландского футбола (ПСВ, «Фейенорд»), и откровенных середняков («Спарта», «Утрехт»), получал в распоряжение сборные Сербии и Ирака, «Сандерленд» и «Фенербахче», десяток раз объявлял о завершении карьеры, но всегда возвращался. С ноября 75-летний (!) Адвокат тренирует «Ден Хаг» из второй голландской лиги, с которым выиграл семь матчей из 12 (при четырех ничьих и одном поражении).