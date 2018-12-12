Капитана «Спартака» обвиняют в угрозах жизни, а Яя Туре может приехать в Россию

Футбол 12 декабря 2018 09:56 Источник: «Советский спорт»

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе накануне.

Главное футбольное событие вторника – матч «Локомотива» на выезде против «Шальке» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов. Железнодорожникам, чтобы продолжить борьбу хотя бы в Лиге Европы надо было побеждать и ждать, что «Порту» победит «Галатасарай. Португальцы свою часть выполнили, а вот «Локомотив» провалился. В матче, где немцам ничего не было нужно и на поле вышел полурезервный состав, состоящий из молодых футболистом, красно-зеленые сыграли на удивление безвольно. В итоге – гол на последней минуте и поражение со счетом 0:1. Даже закрались сомнения, а не хотят ли футболисты, чтобы Юрий Семин покинул команду?

В среду примерно такой же расклад, как «Локомотив», ждет и московский ЦСКА. Только армейцам нужно ждать, что оступится «Виктория» из Пльзени в игре с «Ромой», самим – побеждать «Реал» на «Сантьяго Бернабеу», где совсем недавно прошел финал Кубка Либертадорес. Единственное утешение перед матчем – центральный защитник Родриго Бекао, получивший травму в матче 17-го тура чемпионата России против «Енисея», все же сможет выйти на поле.

Мог бы сыграть в Лиге чемпионов еще один россиянин – Александр Головин. Но его злоключения в «Монако» продолжаются. Он снова пропустит матч против «Боруссии» из Дортмунда по медицинским показателям. На этот раз наш полузащитник слег с… гриппом.

Немного трансферных новостей. Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника Яя Туре, высказался о возможном переезде ивуарийского футболиста в чемпионат России. Яя можно подписать абсолютно бесплатно, ведь 12 декабря, стало известно, что игрок покинул греческий «Олимпиакос» по обоюдному согласию сторон. В текущем сезоне 35-летний Туре провел за греческий клуб 5 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.

Московский «Спартак» проявляет интерес к македонскому полузащитнику «Леванте» Энису Барди. Согласно источнику, российский клуб хочет пригласить игрока в зимнее трансферное окно, но пока не может договориться с испанцами о сумме сделки. Отмечается, что «Леванте» оценивает македонца в 20 млн евро, а «Спартак» пока не готов заплатить за него больше 13 млн евро. Барди также входит в сферу интересов «Валенсии» и «РБ Лейпциг».

А в самом красно-белом клубе – новый скандал. Жена обвиняет капитана «Спартака» Дениса Глушакова в угрозах убийством. В СМИ даже появились аудиозаписи, которые она сделала, когда Глушаков звонил ей и обещал испортить ей жизнь, если она не откажется от требований по алиментам.

Мы продолжаем подвоить итоги первой части чемпионата России. Накануне мы собрали две символические сборные. Первая – сборная РПЛ, в которую футболисты попадали, исходя из своих статистических показателей – самая честная сборная.

Вторая символическая сборная – антисборная. В нее попали игроки, провалившие осенне-летнюю часть чемпионата.