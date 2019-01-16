Азбука Андронова. «Ж» – Жизнеспособность: главные футбольные темы сезона по алфавиту

Футбол 16 января 2019 20:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Андронов Алексей

Обозреватель «Советского спорта» предлагает изучить «алфавит главных тем российского футбола». О чем нужно знать и помнить в межсезонье.

Увидев заголовок, кто-то может решить, что тема скучна и читать здесь нечего. Но на мой взгляд, от верного понимания значения этого слова (как текущего, так и требуемого) не только новым президентом РФС но и всеми субъектами футбольного хозяйства – прямо зависит будущее нашего футбола.

Новые арены, построенные к ЧМ-2018 – еще никак не гарантируют нашему футболу счастливой и безоблачной жизни. Да и жизнь эта должна существовать не только в тех городах, что были поцелованы сначала Блаттером, а затем Инфантино как города-хозяева турнира.

Все мы помним судьбу «Тосно». Недавно появившийся на свет клуб, дошел до премьер-лиги и выиграл Кубок России. Успех? Бесспорный. Вот только сразу же вслед за этим клуб исчез в небытие. Туда же отправился и заслуженный «Амкар» (он даже успел поиграть в еврокубках).

Это не первые жертвы, и наверняка не последние. Из команд, исчезавших с футбольной карты – давно можно составить «небесную лигу». Некоторые, в том числе и такие известные, как «Алания» и «Ротор» путь на тот свет и обратно – проделывали неоднократно. Но так ведь не может продолжаться вечно?

К тому, что клубы будут иметь все меньшее отношение к местным администрациям – подталкивают не только периодически возникающие законопроекты, но и сама жизнь. В меньшей степени это касается и «госкомпаний», но и они тоже вкладываться на прежнем уровне больше не могут. Нужно искать другие пути существования. И, полагаю, РФС должен всерьез озаботиться этой проблемой. Не наблюдать отстраненно за тем, как ежегодно клубы испускают последний дух, а помогать им. Если угодно – направлять.

В свое время общественность ополчилась на Николая Толстых за затеянную им «войну» с ФК «Ростов». Но нужно понимать, что целью Толстых было не умерщвление клуба из крупнейшего южного города, а выведение его в «белую» плоскость, постановка на надежные, а не временные рельсы. Понятно, что ни Толстых тогда, ни Дюков сейчас водить за руку никого не должны. Но быть настойчивыми в своих требованиях, целепозиционировании – обязаны.

Не раз громко упоминавший свою программу развития (стоит понимать, что она рождена из оказавшегося пустой тратой времени и денег проекта «Объединенного чемпионата») Валерий Газзаев постоянно напирал на один тезис – должны быть существенно увеличены доходы футбола от телевидения. При этом Валерий Георгиевич никогда не говорил, откуда телевидение эти деньги должно взять. Штука простая, оно живет в рыночной системе (далеко не про все футбольные клубы можно сказать так), и если что-то рентабельным не представляется – значит, этого не будет. Так было в истории с Первым каналом, и показом матчей «Кубка Первого канала» по хоккею.

Ни «Матч ТВ», ни кто-то другой не в состоянии выполнить пожелания Газзаева. Да, в идеальной модели не только от телевидения лучше было бы получать больше, но и остальным статьям дохода. Но есть мечты, а есть реальность. И жить (а некоторым – выживать) предстоит именно в реальности, а не мечтах. Посмотрите на «Анжи». Можно ли это назвать нормальной жизнью? Нет, это как раз и есть выживание.

Практика российской футбольной жизни ясно показывает – никакие успехи и спортивные результаты не способны гарантировать клубу счастливое будущее. Ужесточившиеся требования (а за ними и контроль ситуации) со стороны УЕФА – тоже способны «встряхнуть» ситуацию в клубе так, что мало не покажется. В этом уже убедились «Рубин» и «Динамо».

Найти верный путь установления жизнеспособности – ключевая задача на несколько ближайших лет. В тех же самых «тезисах Газзаева» неоднократно звучала мысль о том, что бизнесмены и корпорации, развивающие футбол, достойны получения налоговых льгот. Возможно, и это предложение стоит рассмотреть. И, я уверен, Александр Дюков способен добраться с рациональными предложениями до тех этажей власти, где эти решения принимаются.

В 101-й раз стоит напомнить – ЧМ-2018 не только был колоссальным праздником футбола. Это еще и большая ответственность перед теми, кого футбол заинтересовал и привлек к себе. И это поколение не заслуживает новых «Кубаней» и «Сатурнов».