«Спартак» бьет рекорды по зарплатам, а Кокорин оскорбляет народ России

Футбол 22 января 2019 09:11 Источник: «Советский спорт»

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе накануне.

Мы дождались! Наконец-то начались регулярные товарищеские матчи и интересные коммерческие турниры с участием российских команд. Свою первую игру в 2019 году провел московский ЦСКА. Армейцы в испанском Кампоаморе разгромили вице-чемпиона Латвии «Вентспилс» со счетом 5:0. Соперник, конечно, так себе, но и ЦСКА играл более чем наполовину резервным составом.

Уже второй матч этой зимой выигрывает московский «Спартак». И, если в первой игре был обыгран безвестный ташкентский «Локомотив», то сейчас красно-белые победили «Ростов». «Мужики» даже вели в счете по ходу матча коммерческого турнира, но во втором тайме Валерий Карпин выпустил на поле второй состав и игра сломалась. Победу «Спартаку» принес гол капитана – Дениса Глушакова.

Кстати, накануне в наше распоряжение попали данные налоговой службы по зарплатам в московском «Спартаке», включая не только футболистов, но и весь персонал клуба. Красно-белые тратят на зарплаты более 3 млрд рублей – выходит средняя зарплата по 1,2 млн рублей в месяц на человека – больше, чем в Госдуме и «Газпроме», причем, даже вместе взятых.

В понедельник еще и «Анжи» провел товарищеский матч против молодежной команды «Ахмата» на сборе в Кисловодске. Матч закончился победой махачкалинской команды со счетом 3:1. В составе «Анжи» хет-трик оформил Гамид Агаларов.

На трансферном рынке тоже весело. «Зенит», похоже, совсем обнаглел, раз требует за Паредеса у «ПСЖ» 55 млн евро. Хотя, зная французский клуб, можно поверить, что они согласятся заплатить такие деньги. Выходит, «Челси» из борьбы уже выбыл – не стал участвовать в аукционе. Как бы сине-бело-голубые зимой не остались с разбитым корытом.

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович попал в сферу интересов клуба из Саудовской Аравии. Один из клубов Саудовской Аравии предлагает Ивановичу контракт с зарплатой в 6-8 млн евро. 34-летний сербский защитник может покинуть «Зенит» в зимнее трансферное окно, не дожидаясь окончания контракта предстоящим летом.

Полузащитник польского «Леха» Дарко Йевтич попал в сферу интересов «Краснодара». Переговоры между клубами о трансфере Йевтича должны завершиться в ближайшие дни. Недавно английский «Бирмингем» сделал «Леху» предложение о переходе 25-летнего швейцарца в размере 2,6 млн евро. Ранее Йевтич выступал за швейцарский «Базель» и австрийский «Ваккер». За «Лех» полузащитник играет с 2014 года.

Вчера мы рассказывали, что «Краснодар» собирается предложить Ари новый контракт. Сегодня агент игрока принялся за работу – начал намекать, что футболист интересен многим клубам – пытается выбить для своего клиента зарплату побольше.

Скоро должно состояться очередное заседание суда по делу Кокорина и Мамаева. Парни за решеткой активизировались, а мы возрождаем нашу постоянную рубрику «Вести из СИЗО». На этот раз отличился Александр, который своим ответом на письмо фаната умудрился в очередной раз оскорбить всю Россию – назвал народ стадом баранов.