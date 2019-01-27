Паредес одной ногой в «ПСЖ». Эта сделка выгодна всем

Футбол 27 января 2019 20:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

«Зенит» получит почти €50 млн, «ПСЖ» – классного игрока на дефицитную позицию, а Леандро – возможность выиграть свое первое золото в Европе.

Паредес и «ПСЖ» – вопрос практически решенный

Все идет к тому, что лучший футболист «Зенита» Леандро Паредес все-таки переедет в январе из Петербурга в Париж. Аргентинец уже прибыл в столицу Франции и прошел медобследование, не выявившее никаких противопоказаний. Как утверждают французские СМИ, он договорился с новым клубом об условиях контракта и даже выбрал «восьмерку» в качестве своего игрового номера.

«Трансфер должен быть оформлен в выходные», – отметил главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель. Сообщается, что «Зенит» за своего лидера получит €40 млн и еще €5 млн в качестве бонусов за различные достижения. Солидная сумма, если учесть, что в июле питерцы заплатили за Паредеса «Роме» почти в два раза меньше – €23 млн.

На фоне его отъезда вновь усилились слухи об интересе питерцев к хорватскому полузащитнику Милану Баделю, однако футболисты они разноплановые, и у специалистов возникают большие сомнения в том, что полузащитник «Лацио» сможет полноценно заменить выбывшего аргентинца.

У «ПСЖ» в центре поля – катастрофа

Когда спортивный директор «ПСЖ» Антеро Энрике прошлым летом отпускал в «Локомотив» опорника Гжегожа Крыховяка, и представить себе не мог, что спустя всего полгода в панике будет искать футболистов в центр поля, но через несколько месяцев ситуация изменилась кардинально и сложилась именно таким образом.

В сезон парижане вступали, имея пятерых кандидатов на две позиции в цент поля. Из них двое – звезды в самом расцвете сил (Марко Верратти, Адриен Рабьо), еще двое – талантливые воспитанники (Антуан Бернеде и Кристофер Нкунку), плюс 33-летний опытный опорник Лассана Диарра, заваливший свою карьеру переходом из «Реала» в «Анжи» в 2012 году.

Отличный подбор исполнителей, но ныне в распоряжении Тухеля остались только двое юниоров. У Верратти травма лодыжки, хотя и не слишком серьезная. Он уже в начале февраля сможет вернуться на поле. Опытный Диарра практически не слезает с больничной койки, проведя на поле за полгода всего 223 минуты. Летом его контракт скорее всего будет расторгнут.

Скандальный и вечно всем недовольный Рабьо сам отказался продлевать трудовое соглашение, срок которого завершается летом, и теоретически может покинуть клуб уже в ближайшие дни. В противном случае парижане не получат ни цента, а в условиях финансового фэйр-плей это не лучшая стратегия. В услугах Рабьо была заинтересована «Барселона», но она сумела утащить у «Аякса» Френки Де Йонга и более в центральных полузащитниках не нуждается.

«ПСЖ» хотел обменять Рабьо на Ренату Саншеша из «Баварии», но наставник мюнхенского клуба Нико Ковач уже отмел эту возможность. «У этого обмена нет ни одного шанса», – подчеркнул он. Остаются два варианта – оставить до лета или продать в «Тоттенхэм», который готов предложить за Рабьо €20 млн. Впрочем, есть большие сомнения, что сам Рабьо, еще недавно выбиравший между «Барсой», «Реалом», «ПСЖ» и «Баварией», согласится уйти к «шпорам». Масштаб для него не тот. Сейчас он в качестве наказания тренируется с дублем.

Так что на сегодняшний день в распоряжении Тухеля остались только Нкунку и Бернеде. И даже с восстановлением Верратти вариантов в центре поля у него практически не будет, да и итальянцу периодически нужен отдых, не говоря уж о том, что в преддверии матчей Лиги чемпионов любое его повреждение станет трагедией для клуба. Импровизированную шестерку в половине матчей приходится играть центральному защитнику Маркиньосу.

Паредеса им мало. «ПСЖ» хочет еще Аллана или Саншеша

Энрике в отчаянии ищет сильных полузащитников в центр поля, и вариантов у него не так много. Французы пытались заполучить того же Де Йонга, но проиграли борьбу «Барселоне», что лишь усилило давление на спортивного директора парижан. Паредес с самого начала входил в шорт-лист Энрике, так что его появление в Париже никого удивить не должно. Однако французы в любом случае не планировали ограничиваться одним приобретением.

Клуб продолжает переговоры с «Наполи» по кандидатуре 28-летнего Аллана. Впрочем, шансы невелики – президент итальянского клуба требует за полузащитника не менее €80 млн. В условиях жесткого финансового фэйр-плей французы не готовы платить так много. Тем более, после подписания контракта с Паредесом.

Пытаются они переманить и Саншеша, но, как уже говорилось выше, в «Баварии» категорически не хотят с ним расставаться, хотя и задействуют далеко не на 100%. «Это правда, что «ПСЖ» очень заинтересован в Ренато, но я сказал, что не хочу, чтобы он покинул клуб. Знаю, что у «ПСЖ» сложности в середине, но это не наша проблема», – отметил Ковач.

Передачи Паредеса – оружие массового поражения

Чем же Паредес привлек такое к себе внимание французского суперклуба? Глубинный плеймейкер классно работает с мячом, очень техничен и потрясающе видит поле. Неспроста в «Бока Хуниорс» его учителем был легендарный дриблер и мастер сумасшедших голов и передач Хуан Роман Рикельме. Когда в 2012 году он объявил о завершении карьеры (затем, правда, передумал), заявил следующее: «Я не могу занимать место 18-летнего парня, который должен ждать, пока я уйду, чтобы начать свою карьеру. Я уже осуществил все свои мечты, теперь его очередь. Настало время Паредесу заявить о себе».

Леандро не только великолепно видит поле, но и обладает точнейшим длинным пасом метров на 40. Это позволяет тренерам «Зенита» и сборной Аргентины менять стиль и темп игры в зависимости не только от противника, но и результата в каждом отдельном матче. Питерцы значительно больше соперников стараются владеть мячом, тогда как альбиселесте с появлением на тренерской скамье Лионеля Скалони играет более вертикально. Но и там, и там Леандро в тему. Если он найдет общий язык с рвущими и мечущими на флангах Неймаром и Килианом Мбаппе, его передачи могут стать оружием массового уничтожения.

Также стоит отметить, что Паредес быстро адаптируется во всех командах, в которых выступал, а в «Зените» из всей аргентинской банды стал единственным незаменимым игроком. Ну и главное для парижан в нынешнем сезоне – он не заигран в Лиге чемпионов, а значит, уже нынешней весной сможет помочь команде в главном клубном турнире Старого Света. У Леандро есть менее трех недель, чтобы привыкнуть к новым партнерам и вписаться в тактические построения Тухеля перед встречей с «Манчестер Юнайтед», первый матч против которого запланирован на 12 февраля.