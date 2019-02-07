«Спартак» не смог победить казахов, а Кокорина с Мамаевым продлили в СИЗО

Футбол 07 февраля 2019 09:30 Источник: «Советский спорт»

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе накануне.

По традиции начнем с товарищеских матчей. Московский «Спартак» не смог обыграть казахский «Актобе» на сборах в Турции. Не помогли даже два гола Глушенкова с передач Педро Роши – 2:2. Правда, красно-белые играли наполовину резервным составом. Капитаном был Роман Зобнин.

Живущие в одном отеле в Турции «Локомотив» и «Краснодар» тоже провели контрольную встречу. Единственный гол в матче, который принес победу «Краснодару», ближе к концу встречи забил молодой Игнатьев, появившийся на поле лишь во втором тайме.

Футболисты ЦСКА одержали победу над «Оддом» в товарищеском матче, который прошел в рамках тренировочного сбора российский команды, со счетом 3:0. В составе московского клуба голами отметились Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон и Георгий Щенников.

«Оренбург» в контрольном мачте на сборе проиграл белорусскому «Шахтеру». Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу белорусского клуба. «Оренбург» будет находится на сборах в Белеке до 7 февраля.

Самарские «Крылья Советов» встретились в контрольном матче с «Партизаном». Игра закончилась вничью – 0:0. Отметим, что новички команды Александр Самедов и Джано Ананидзе появились на поле с первых минут и были заменены в концовке встречи.

На сборе в Кисловодске «Анжи» провел товарищеский матч против ставропольского «Динамо». Игра закончилась разгромной победой махачкалинской команды со счетом 5:0. В составе «Анжи» дубль оформил Андрес Понсе, еще по голу забили Павел Калошин, Никита Чистяков и Павел Долгов.

Главный боевик среды – показательная порка Александра Кокорина и Павла Мамаева, которая продлена еще на два месяца. Суд оставил футболистов в СИЗО как минимум до 8 апреля.

В суд в скором времени отправится и новичок красноярского «Енисея» Бабакар Сарр. В Норвегии, откуда он приехал в Россию, его обвиняют в изнасиловании. Причем, это происходит уже не первый раз. И даже не второй… Так что красноярским девушкам, если игрок все же вернется после суда, нужно с ним быть поосторожнее.

Палата по разрешению споров РФС приняла решение наложить на «Ростов» запрет на регистрацию новых игроков. Данное решение было принято из-за иска бывшего нападающего «Ростова» Владимира Дядюна. Футболист подал заявление о взыскании задолженности по соглашению о расторжении трудового договора в полном объеме.

Футболистов нельзя регистрировать, но отдавать их никто не запрещает. Полузащитник «Ростова» Антон Салетрос проведет остаток сезона в шведском АИКе, сообщает официальный сайт ростовчан. 22-летний хавбек провел в этом сезоне девять матчей во всех турнирах и забил один гол.

Антон Салетрос проведет остаток сезона в АИКе



Антон Салетрос провел в этом сезоне 9 матчей за "Ростов" и забил один мяч.



Желаем Антону яркой игры и ждем возвращения в желто-синие ряды. pic.twitter.com/4xrUqT3idc — Football Club Rostov (@rostovfc) 6 февраля 2019 г.

Такой же запрет на регистрацию игроков наложен и на «Рубин». Во-первых, не сможет регистрировать новых игроков до выплаты компенсации за расторжение контракта с защитником Федором Кудряшовым. Казанский клуб и Кудряшов расторгли контракт 10 января. Соглашение футболиста с «Рубином» было рассчитано до 30 июня 2019 года.

Во-вторых, бывший полузащитник клуба Гекдениз Карадениз пожаловался в РФС на задолженность по зарплате, которая осталась перед ним у казанского клуба. Вместе с процентами сумма долга составила 64 млн рублей. Постойте… С процентами? Карадениз «Рубин» на счетчик посадил?

Нападающий румынского клуба «Университатя Крайова» Элвир Кольич может стать игроком «Зенита». Переговоры о переходе Кольича в «Зенит» пройдут летом. «Университатя Крайова» назначил стартовую цену за 23-летнего боснийского форварда в размере 5 млн евро, о чем уже сообщил клубу из Санкт-Петербурга. Кто это такой и почему за него хотят так много – неизвестно.

Хорошие новости из Франции. Французская версия издания Goal признала российского полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим игроком 23-го тура лиги 1. В матче с «Тулузой» (2:1) Головин забил первый мяч в чемпионате Франции. В голосовании россиянин опередил форварда «Лилля» Николя Пепе и своего одноклубника Сеска Фабрегаса.

Продолжает радовать нелогичными решениями руководство российского футбола. Вместо того, чтобы по полной использовать красавец-стадион «Лужники», сборную России отправляют играть отборочные матчи Ево-2020 в другие города. Теперь команда Станислава Черчесова сгоняет в Саранск и Нижний Новгород.