Хет- трик от Кутюр(а), привет от Бобровского и гол от «Аякса». Что случилось, пока вы спали - Советский спорт
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01 мая 2019 09:15Футбол

Хет- трик от Кутюр(а), привет от Бобровского и гол от «Аякса». Что случилось, пока вы спали

В нашей традиционной рубрике мы собрали все самое интересное, что произошло поздно вечером, ночью и под утро. Вы могли это проспать, а мы не спали и следили, чтобы рассказать вам обо всем в одном материале.

«Аякс» снова побеждает в гостях

Во-первых, прошел первый полуфинал Лиги чемпионов. «Аякс» и «Тоттенхэм» сенсационно добрались сюда, а теперь кто-то из них еще более сенсационно проберется в финал, где их будут поджидать удивленные «Ливерпуль» или «Барселона». После минувшей ночи стало понятно, что скорее всего это будет «Аякс», поскольку голландская команда умудрилась победить в Лондоне.

Кого-то это еще удивляет? Да? Тогда мы напомним, что «Аякс» в плей-офф Лиги чемпионов выиграл третий матч подряд в гостях: у «Реала» – 4:1, у «Юве» – 2:1 (Криштиану, как ты там?) и вот у «Тоттенхэма» – 1:0.

Хотя мы-то с вами знаем, что футбольный черт как только не шутит – и в Лиге чемпионов, конечно, тоже. Да и 1:0 – счет очень скользкий, поэтому в ответном матче мы можем увидеть все, что угодно, включая дополнительное время и серию пенальти.

А сегодня ближе к ночи сойдутся в первом полуфинале «Барса» и «Ливерпуль». Хороший подарок к 1 мая!

«ПСЖ» со всеми своими звездами в Лиге чемпионов уже не играет, а доигрывает в своем чемпионате, в котором теперь побеждать не обязательно – они уже чемпионы. «ПСЖ» и не побеждает. Вот как чемпионы играли вчера с «Монпелье». К 21-й минуте команды обменялись автоголами. Потом «ПСЖ» вышел вперед, но в последние десять минут хозяева сравняли счет и вышли вперед. В общем, «ПСЖ» вел в счете два раза, но ни одного очка в турнирной таблице не заработал. С другой стороны, а оно им надо? Тем более не было Неймара, который оскорбил арбитров, а теперь его отправили вспоминать правила футбольного этикета. Не в замок Иф, нет, – просто на трибуны или домой.

Бобровский - всесильный!

Этот Кубок Стэнли может свести с ума кого угодно, а особенно поклонников Сергея Бобровского. Что творит наш вратарь в нынешнем розыгрыше! Ох, было бы здорово иметь такую стену в воротах сборной России на чемпионате мира, но если Бобровский так и дальше будет стоять за «Коламбус», то не видать нам в Словакии ни его, ни Артемия Панарина. Но за них-то мы только радуемся. Всегда принято знать, что наши парни где-то наводят шороху. В общем, вы поняли, «Коламбус» вышел вперед в четвертьфинальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном». Команда Боровского и Панарина одержала победу в третьем матче со счетом 2:1, да и счет в серии точно такой же.

А в другом сегодняшнем ночном матче феерил Форвард «Сан-Хосе» Логан Кутюр: он сделал хет-трик в матче с Колорадо, его команда выиграла 4:2, и акулы повели в серии 2-1. Казалось бы, все просто. Но на самом деле – это была историческая игра. Кутюр – всего навсего четвертый игрок в истории, кому удавалось сделать хет-трик в плей-офф Кубка Стэнли. Ранее такое смогли организовать Ульф Дален, Патрик Марло и Девин Сетогучи.

Новости из нашего хоккейного мира таковы. Пока сборная России, усиленная вновь прибывшими из-за океана суперзвездами, готовится открыть в Швеции Чешские игры игрой со Швецией, Павел Дацюк попрощался со СКА. От этой новости захотелось всплакнуть – столько лет Павел отпахал в Питере: как капитанил, как забивал! Волшебник, да и только!

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