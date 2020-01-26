ПереПрядкин-2020: выборы в РПЛ просто так забыть нельзя

По мнению РФС, 16 января Сергея Прядкина избрали с нарушением регламента. В понедельник истекают три дня, которые, по регламенту, есть у Лиги для того чтобы обжаловать решение РФС. Если не обжалуют – будут новые выборы. Главный редактор «Советского спорта» рассказывает, как к этому относиться.

Будничная, на первый взгляд, история с перевыборами главы РПЛ Сергея Прядкина, неожиданно стала одной из главных тем футбольного января в России. Казалось, что спорить можно о расширении числа матчей в РПЛ, о реформе кубка, о каких-то других реформах, но спорят в итоге только об одном: правильно или неправильно переизбрали главу РПЛ.

Мы уже подробно освещали все перипетии, связанные с этой темой. Наверное, нет нужды пересказывать подробно все повороты и переливы этого сюжета. Вкратце они сводятся к тому, что срок полномочий истекал в апреле, вот на соответствующей отчетно-выборной конференции в апреле и надо проводить выборы. С отчетами о проделанной работе, с докладами, прениями и вопросами кандидатам.

РПЛ считает, что она сама может распоряжаться этим вопросом – в какой форме и когда принимать решение. Тем более что никто против не был, переизбрание случилось единогласно, никто вообще не возражал.

Но РФС – против.

Вспомнился мне тут не к месту мультфильм советский – «А Баба-Яга против!» Там злодейка олицетворяла собой силы зла, которые хотят помешать проведению в Москве Олимпиады-80. Не будем углубляться в эту тему глубоко, еще ни одна из проводимых на нашей территории олимпиад добром, как мы знаем, не заканчивалась.

Тут есть несколько составляющих в истории с выборами/перевыборами, о которых стоит порассуждать отдельно.

Во-первых, из недр РФС неоднократно уже звучало, что со своей стороны никого выдвигать на должность главы РПЛ не планируется. Правда, наши источники в доме футбола на Таганке упорно в последнее время называют фамилии Алаева и Митрофанова. С разной степенью вероятности в это можно верить, но Митрофанов – точно соратник по «Зениту», тут вообще не может быть вопросов, и иметь не только прозенитовский судейский корпус, но и прозенитовское руководство РПЛ – вполне понятная идея. Мечта, которая вполне может стать реальностью. При этом про Митрофанова во главе РПЛ активно говорили еще год назад, когда Дюков только шел на выборы президента РФС. А если будет выбран вариант с Алаевым, который выглядит тут как запасной, то это тоже не должно удивлять: Александр – суперпрофи, с отношением к делу, которому могли бы позавидовать очень многие исполнители разного ранга. Почему бы таким не укрепить Лигу, в которую ты порой бросаешь критические стрелы?

Во-вторых, всерьез рассуждать о том, что какая, дескать, разница, избираться в январе или апреле, все равно все голосуют за ныне действующего главу РПЛ – это иллюзия. У нас массово переметнуться в другую сторону умеют многие. Особенно если тебя грамотно попросили. И поэтому единогласное сейчас может остаться единогласным и спустя три месяца, только за совсем другого персонажа.

При этом думать о какой-то революции в Лиге – если все это произойдет – тоже не приходится. Александр Дюков в этом смысле очень сильно отличается от одного из своих зенитовских предшественников – от Сергея Фурсенко. У того тоже было планов громадье. Он сначала их реализовывал, а только потом, как кажется начинал думать. Но это не точно – может, и вовсе не начинал. У Дюкова – иные привычки: он сначала очень много думает и собирает мнения, выслушивает, анализирует. Одна из давнишних обитательниц РФС – работающая там еще со времен Колоскова – мне всерьез рассказывает, что получает сейчас давно забытые эмоции: «Люблю интеллигентных мужчин! А Дюков именно такой – интеллигентный, думающий, внимательный и слушающий».

Но именно эта интеллигентность может и помешать в какой-то момент сделать решающие шаги, провести необходимые реформы. Мы будем до бесконечности слушать друг друга, думать и… ничего не предпринимать. Так и апрель подойдет. И снова переизберут Прядкина. Как и планировалось.

И это тоже никого не удивит.

Неправильно пишут многие досужие наблюдатели «РФС и РПЛ сцепились». Никто не сцепился. Трубная площадь войной на Таганскую не пойдет. Восстание против Дюкова Прядкин, конечно же, не возглавит. И глупо было бы всерьез об этом говорить. Они неравновелики. Один – от олигархов, другой – успешная, но техническая фигура, удобная всем клубам.

Поэтому когда в пятницу стало известно о решении избиркома РПЛ о перевыборах в РПЛ, стало понятно: подчинятся и проведут, как просят. Запасаемся попкорном и наблюдаем. К футбольным результатам (как и к качеству футбола) это точно не имеет и не будет иметь никакого отношения.

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