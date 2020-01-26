Анзор Кавазашвили: Правительство сменили. Вот и в РПЛ может быть ротация - Советский спорт
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26 января 2020 18:30ФутболГригорьевская Юлия

Анзор Кавазашвили: Правительство сменили. Вот и в РПЛ может быть ротация

Прославленный советский голкипер и опытный футбольный функционер поделился мнением о новом витке противостояния РПЛ и РФС, который обязал премьер-лигу изменить регламент и заново провести выборы президента.

«НЕЛЬЗЯ УСТРАИВАТЬ ВЫБОРЫ ВТИХАРЯ»

– Избирком РФС посчитал регламент РФС не соответствующим нормам ФИФА. Таким образом, досрочное переизбрание Сергея Прядкина на пост главы премьер-лиги признано незаконным. Неожиданный поворот?
– Для меня – нет. РПЛ создавалась как подведомственная РФС организация. Значит, надо было заранее приглашать представителей РФС на собрание клубов, уведомлять о намерении провести выборы. Однако премьер-лига почему-то возомнила себя полностью независимой.

Президенты клубов – денежные тузы. Видимо, они посчитали, что могут говорить и делать все, что им вздумается. Но это не так. Организатором футбольного хозяйства в любой стране считается ассоциация, уполномоченная ФИФА. В России это РФС. И у этой организации может быть свое видение того, кто должен руководить премьер-лигой. Устраивать выборы, что называется, втихаря, как сделала РПЛ, недопустимо.

– Говорят, что РФС намерен продвигать в президенты РПЛ Александра Алаева и Максима Митрофанова.
– Я такой информацией не располагаю. Но хочу заметить – в стране поменялось правительство, пришел новый министр спорта. Поэтому на многих руководящих постах будет ротация. Возможна она и в РПЛ. Видимо, понимая это, клубы и устроили такую спешку с перевыборами.

«ДО ПРЯДКИНА ПРЕЗИДЕНТЫ МЕНЯЛИСЬ КАЖДЫЙ ГОД»

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– За Прядкина проголосовали абсолютно все клубы. Неужели за три месяца расклад может существенно поменяться?
– Так на этих выборах расклада как такого не было. За Прядкина голосовали на безальтернативной основе. А что будет, если появятся другие кандидаты?..

Помните, какая интрига была, когда Прядкин боролся с Николаем Толстых за пост президента РФС? Виталий Мутко тогда приложил немало усилий, чтобы за счет дополнительных региональных делегатов обеспечить победу Толстых. Потом, уже после голосования, Прядкин поднял хай по поводу возможных нарушений. Он же уступил несколько голосов. Вот и теперь я не исключаю, что выборы президента РПЛ могут получиться непредсказуемыми.

– Если Прядкин все-таки сохранит руководство лигой, как это воспримите?
– Главное – соблюдение регламента. Могу только заметить, что в РПЛ поначалу выбирала президента на один год из числа президентов клубов. Так продолжалось несколько сезонов, до тех пор, пока не пришел Прядкин. При нем пункт «о сменяемости» из устава исчез, и началось его безраздельное руководство лигой. Напомните, с какого года он президент?

– С 2007-го.
– Вот именно. Тринадцать лет – это очень много… Однако я ни на что не намекаю. Уверен, РФС не полезет за пределы своих полномочий. Просто выборы президента РПЛ должны соответствовать нормам ФИФА. Ошибка исправлена. И, надеюсь, впереди нас ждет законная процедура с участием нескольких кандидатов.

«КАК БЫ НЕ НАСТУПИТЬ С КАШШАИ НА СТАРЫЕ ГРАБЛИ»

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– Одновременно с перевыборами Прядкина клубы проголосовали за расширение РПЛ до 18 участников. Поддерживаете?
– Нет, конечно. Не понимаю, зачем искусственно увеличивать число клубов при таком расхождении доходов с расходами. Новые «Зенит» или «Краснодар» в РПЛ не придут. Скорее появятся те, кто начнет клянчить дотации из бюджета.

Перед глазами пример «Анжи». Как только глава Дагестана Владимир Васильев отказался дотировать футбол, клуб повылетал отовсюду. И в большинстве регионов руководители вправе поступать так же.

И, разумеется, нельзя расширяться уже со следующего сезона. Это нарушение спортивного принципа и регламента. Такие вещи надо прописывать заранее.

– Вы неоднократно выступали с критикой Александра Егорова на посту главы департамента судейства и инспектирования РФС. Как воспринимаете приход к руководству нашими арбитрами венгра Виктора Кашшаи?
– Отставку Егорова приветствую. А вот в перспективах Кашшаи не уверен. У нас уже был итальянец Роберто Розетти, и ничего он не добился. Как бы теперь не наступить с Кашшаи на старые грабли… Посмотрим, что получится у Кашшаи весной.

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