Еврокубки в формате одного матча, Холанд не поедет в «Реал», Сафин о вакцинах с микрочипами

ФУТБОЛ ВОЗОБНОВИТСЯ ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ

Все больше новостей указывает на то, что футбол возобновится за закрытыми дверями. В понедельник УЕФА и Ассоциация европейских клубов достигли согласия по вопросу завершения сезона, сообщает Cadena Ser. Все национальные чемпионаты и все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, намеченные на август, состоятся без зрителей. Четвертьфиналы и полуфиналы еврокубков будут играться в формате одной встречи на нейтральном поле.

При этом планируется, что новый сезон в европейском футболе начнется в сентябре.

ЖОАУ МАРИО ЗАБЕРУТ У «ЛОКО»

Своей чередой идут трансферные вести. Коронавирус никак не повлиял на активность клубов в этом вопросе.

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, скорее всего, покинет московский клуб. Миланский «Интер», владеющий правами на игрока, хочет заполучить защитника лиссабонского «Спортинга» Маркоса Акунью и готов включить в сделку португальца.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» доволен игрой Мариу и хочет выкупить его у итальянцев.

Агент принадлежащего ЦСКА хавбека Тимура Жамалетдинова Александр Маньяков сообщил, что его клиент не будет выступать за красно-синих. В данный момент он играет за польский «Лех» на правах аренды.

«Тимур будет востребован. Ему надо найти свою команду, где он забьет свои 10 голов за сезон. В «Лехе» он проиграл конкуренцию. Там он в аренде, по окончании сезона вернется в Россию, в ЦСКА. Процентов 70 на то, что в ЦСКА он не останется», – заявил агент в СМИ.

Напомним, ранее Жамалетдинов сетовал на то, что бывший наставник ЦСКА Леонид Слуцкий не дал ему возможности заявить о себе. Он подчеркнул, что специалист предпочел Федора Чалова.

ХОЛАНД НЕ ПОЕДЕТ В «РЕАЛ»

А вот норвежский форвард Эрлинг Холанд не намерен менять клубную прописку в летнее межсезонье. Согласно источнику, он решил провести следующий год в дортмундской «Боруссии», хотя ранее сообщалось, что игрок принял предложение мадридского «Реала».

По слухам, испанцы хотели активировать пункт в его соглашении о выкупе за 75 млн евро, однако, как пишет издание, эта опция вступает в силу в 2021 году.

Напомним, 19-летний нападающий перебрался в стан «шмелей» 1 января 2020 года. За это время он провел 11 матчей, забил 12 голов и отдал два голевых паса.

«ЛИВЕРПУЛЬ» МОЖЕТ КУПИТЬ МБАППЕ

«Ливерпуль» может приобрести форварда «ПСЖ» Кильяна Мбаппе. Как сообщает The Sun, это произойдет, если мадридский «Реал» оформит сделку по покупке нападающего мерсисайдцев Садио Мане.

За трансфер последнего «Ливерпуль» способен выручить примерно 170 миллионов евро и направить эти деньги на приобретение Мбаппе, который не хочет продлевать контракт с парижанами, действующий до 2022 года.

КЕРЖАКОВ: ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО КОМПЕНСИРОВАТЬ ВСЕ ЗАТРАТЫ

Бывший форвард «Зенита» и сборной России Александр Кержаков высказался на тему пандемии коронавируса.

«Не воспринимаю коронавирус как послание чего-то, - заявил он. - Самоизоляция - единственный выход. Изначально говорили: чтобы избежать серьезной ситуации с вирусом, нужно сесть на жесткий карантин. Но если государство призывает всех садиться на карантин, оно должно компенсировать все затраты».

Также Кержаков рассказал о своих активностях в соцсетях во время пандемии, сорвавшемся переходе в «Тоттенхэм» и добровольном отказе от трансфера в «ПСЖ».

САФИН: СКОРО БУДЕМ ХОДИТЬ С ЧИПОМ

Много интересного в прямом эфире инстаграма рассказал знаменитый теннисист Марат Сафин, поделившийся ожиданиями от ближайшего будущего.

«Полагаю, людей готовят к чипизации, - заявил Сафин. - Билл Гейтс еще в 2015 году предупреждал: следующий враг человечества - вирус, а не ядерная война. Вряд ли Гейтс такой предсказатель, он просто знал. Нам будут вживлять вакцины с микрочипами, народ надо подготовить. Посмотрите, в интернете все есть. Я думаю, что так все и будет. Кто-то верит, что закончится скоро цивилизация, а я - нет. Просто скоро будем ходить с чипом».

ТИХОНОВ ПРОДЛИЛ КОНТРАКТ С «АК БАРСОМ»

31-летний нападающий Виктор Тихонов продолжит выступления за «Ак Барс». В понедельник он подписал новое соглашение с казанским клубом до конца сезона-2020/21. В минувшем сезоне хоккеист провел 27 матчей и набрал 11 (6+5) очков.

При этом, как утверждают некоторые источники, Тихонов отклонил предложение «Спартака», несмотря на то что им интересовался главный тренер красно-белых Олег Знарок, и москвичи предлагали игроку лучший контракт, чем «Ак Барс».

ШТАТ СБР МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ЗАРПЛАТЫ

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков заявил, что этой весной сотрудники организации могут остаться без зарплаты.

«Два года мы жили, перебиваясь с хлеба на воду. А осенью деньги совсем закончились, и зарплату получали либо те сотрудники СБР, которые не имеют других источников дохода, либо те, у кого в ЦСП совсем маленькая зарплата. Приходилось выбирать, кому платить деньги. По принципу социальной справедливости.

К сожалению, ситуация усугубляется еще больше. Если в январе, феврале и марте мы выплачивали зарплату хотя бы определенной группе сотрудников, то сейчас и этого нет. В апреле и в мае весь штат СБР может остаться без зарплаты», – заявил функционер.