РПЛ могут расширить, ФИФА разрешит пять замен, АПЛ хочет вернуться уже 8 июня - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 апреля 2020 08:25ФутболКузнецов Дмитрий

РПЛ могут расширить, ФИФА разрешит пять замен, АПЛ хочет вернуться уже 8 июня

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера.

РПЛ ДОЛЖНА ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С СЕЗОНОМ ДО 25 МАЯ

В понедельник состоялась видеоконференция с участием представителей 16 команд премьер-лиги и РФС, однако она не дала четкого ответа на вопрос, будет ли продолжен и когда сезон-2019/20. Клубы и лига поставили решение вопроса на очередную паузу - максимум до 25 мая, когда они обязаны проинформировать о своем решении чиновников УЕФА.

Если к этому моменту станет ясно, что чемпионат можно доиграть, то оставшиеся 8 туров состоятся начиная либо с 21 июня, либо – с 28-го. Оба варианта основаны на рекомендациях УЕФА завершить чемпионаты к 3 августа.

Скорее всего, не будут возобновлены первенства низших лиг - ФНЛ и ПФЛ, а также Кубок России. Если же возникнут непреодолимые препятствия для продолжения РПЛ-2019/20, то лига зафиксирует итоги 22 туров как окончательные. При этом никто из премьер-лиги не вылетит, но она пополнится клубами ФНЛ, которые лидируют в турнире – это «Ротор» и «Химки».

После этого последовали комментарии участников и специалистов. Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев выразил надежду, что клубам удастся доиграть нынешний чемпионат. При этом он заметил, что играть по графику два матча в неделю – это нормально.

В свою очередь Юрий Семин поделился мнением о возможном увеличении числа клубов в РПЛ. «Если говорить про 18 команд, то такое решение можно назвать правильным. В этой группе находится «Ротор», в Волгограде люди ходят на стадион. Если добавятся «Химки», то и там замечательный стадион», - подчеркнул главный тренер «Локомотива».

Более скептически отнесся к возможному расширению лиги почетный президент РФС Вячеслав Колосков. «Если хотят, чтобы было 18 клубов, пусть столько и играет. Но какой в этом смысл, я, если честно, не понимаю. Если чемпионат не будет доигран, почему кто-то должен подниматься из ФНЛ? Мне ситуация не совсем понятна».

Вероятно, окончательное решение по вопросу «что делать с сезоном и его итогами?» будет решаться на самом верху исходя из ситуации с пандемией в стране. Клубам остается только ждать.

ФИФА ПЕРЕЖИВАЕТ, ЧТО ВОЗРАСТЕТ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ

ФИФА предлагает разрешить командам делать пять замен за матч после возобновления чемпионатов. Нововведение должно снизить риск получения травм.

В организации полагают, что из-за пандемии коронавируса лиги будут стремиться наверстать упущенное время, а матчи, вероятно, станут проводиться каждые несколько дней, что приведет к дополнительной нагрузке на футболистов.

«Безопасность игроков является одним из главных наших приоритетов. В свете уникальной проблемы ФИФА предлагает временно разрешить большее количество замен на усмотрение организаторов. Каждой команде теперь будет предоставлена ​​возможность использовать до пяти замен во время матча», - цитирует Sky Sports представителя ФИФА.

Предложение должно быть одобрено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), которое уже изучает данный вопрос и может принять решение на этой неделе.

Не хотелось бы только, чтобы эта временная мера стала постоянной практикой в дальнейшем. Игра в футбол, когда за матч меняется полкоманды, - это уже немного другой вид спорта.

КЛУБЫ АПЛ ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА БАЗЫ

Представители клубов английской премьер-лиги 1 мая проведут видеоконференцию с целью обсудить планы по возобновлению сезона. Министр Великобритании по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Оливер Дауден сообщил, что ведет консультации с клубами для возвращения футбола в июне.

АПЛ может вернуться 8 июня, чтобы завершить чемпионат в конце июля. В этом случае 18 мая команды должны начать полноценные тренировки. 27 апреля в «Арсенале», «Эвертоне» и «Вест Хэме» игрокам разрешили вернуться на клубные базы. При этом спортсмены должны соблюдать дистанцию и другие предписанные меры безопасности. «Тоттенхэм» также собирается открыть тренировочный центр для основной команды.

ИГРОКИ «БАРСЫ» САМИ РЕШАТ, ВЫХОДИТЬ ЛИ НА ПОЛЕ

Из-за остановки сезона и проведения матчей при пустых трибунах до конца декабря испанские гранды «Реал» и «Барселона» потеряют от 300 до 400 млн евро. Согласно предварительным подсчетам, к декабрю эти клубы недосчитаются более 50 млн только из-за того, что не смогут заработать на продаже билетов.

В случае если сезон-2019/20 не удастся доиграть, а следующий чемпионат пройдет без зрителей испанский футбол потеряет около 1,6 млрд евро. Причем сумма может вырасти до 1,9 млрд с учетом возможных потерь по спонсорским контрактам. Некоторые клубы могут даже объявить о банкротстве.

Что касается подготовки испанских клубов к возобновлению чемпионата, то тут возникает ряд проблем. Так, «Барселона» предоставит своим игрокам самим принимать решение о возвращении к игре. Руководство сине-гранатовых осознает, что могло бы обеспечить безопасность своих футболистов на тренировках в своем городе, но есть много сомнений в том, возможно ли это во время проведения домашних и выездных матчей.

В течение этой недели «Барселона» проанализирует ситуацию, после чего будут приняты соответствующие решения. При этом в команде преобладает мнение не играть до тех пор, пока существует любой риск заражения.

ЗУБ ДОГОВОРИЛСЯ С «ОТТАВОЙ»

Защитник СКА Артем Зуб договорился о подписании соглашения с клубом НХЛ «Оттава Сенаторз». Как сообщает The Athletic со ссылкой на собственные источники, сделка пока не завершена, и хоккеист еще может изменить свое решение, но, скорее всего, Зуб подпишет соглашение с «Сенаторз». Контракт будет подписан не позднее первой недели мая. До 30 апреля действует соглашение игрока со СКА.

Еще один игрок обороны сборной России - Вячеслав Войнов из «Авангарда» может перейти в «Спартак». По некоторым данным, красно-белые готовы предложить хоккеисту зарплату около 100 миллионов рублей за сезон. Ранее сообщалось, что Войнова в своих рядах хотел видеть «Автомобилист».

Судя по цифрам контрактов игроков КХЛ, которые озвучиваются в СМИ в последние недели, лигу никак не затронул финансовый кризис. Всем бы так жить.

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