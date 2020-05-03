ФИФА рассмотрит систему «весна-осень», в Италии разрешают тренировки, будущая звезда едет в Питер - Советский спорт
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03 мая 2020 08:00ФутболКузнецов Дмитрий

ФИФА рассмотрит систему «весна-осень», в Италии разрешают тренировки, будущая звезда едет в Питер

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

ФИФА ДУМАЕТ, НЕ НАЧАТЬ ЛИ НОВЫЙ СЕЗОН ВЕСНОЙ

ФИФА рассмотрит вариант перехода на систему календаря «весна-осень». Об этом рассказал вице-президент организации и президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни.

«В связи с пандемией COVID-19 ФИФА вынуждена изменить некоторые свои принципы, – признал Монтальяни. – Сейчас решение о прекращении или возобновлении футбольного сезона принимают государственные органы, и ФИФА, которая раньше категорически выступала против вмешательства властей в футбольные дела, не спорит с этим. Это вынужденная временная мера, но есть и другие изменения, которые могут быть введены.

Например, вместо традиционной схемы «осень-весна» за основу может быть принята годовая календарная система, то есть «весна-осень». Учитывая, что чемпионат мира 2022 года будет проведен в Катаре в ноябре и декабре, возможно, стоит задуматься о том, чтобы сделать это на постоянной основе. К примеру, у нас, в КОНКАКАФ в странах Северной Америки проходят в течение календарного года, и это не приносит никаких трудностей. Не думаю, что это станет проблемой для Европы, Африки и других».

В данный момент 42 из 55 национальных ассоциаций УЕФА проводят соревнования по системе «осень-весна». В том числе и Россия, которая несколько лет назад после ожесточенных споров все-таки решилась изменить привычную систему наперекор природе.

Перенос страта нового сезона на весну мог бы отложить до осени-2019 вопрос о доигровке нынешнего сезона, который был остановлен из-за пандемии.

КЛУБЫ СЕРИИ А СКОРО ВОЗОБНОВЯТ ТРЕНИРОВКИ

Италия начинает постепенно выходить из карантина. В том числе оживает футбольная жизнь. Первым клубом итальянской серии А, который объявил о возобновлении тренировок на фоне пандемии коронавируса, стал «Сассуоло». Новость в субботу сообщил официальный сайт клуба. С понедельника футболисты команды Роберто Де Дзерби будут работать на трех полях тренировочного центра «Мапеи» индивидуально, соблюдая социальную дистанцию.

Вслед за «Сассуоло» своих болельщиков приятной новостью о возобновлении занятий порадовал другой клуб из региона Эмилия-Романья – «Болонья». Игроки команды Синиши Михайловича начнут работать на базе клуба во вторник 5 мая. Меры предосторожности те же.

Третьей командой, которая вчера объявила о возобновлении тренировочного процесса, стала «Парма». В заявлении, опубликованном на сайте клуба, сказано, что занятия на базе «Коллеккио» возобновятся на следующей неделе. Точная дата пока не сообщается. Отмечается, что каждый футболист будет сам принимать решение о своем участии в тренировках.

Итальянская пресса сообщала о том, что разрешение на проведение тренировок получил и «Наполи» из южного региона Кампания, но клуб из Неаполя пока еще не объявил о возобновлении занятий. Власти региона разрешили «Наполи» приступить к тренировкам на своей базе с 4 мая.

О возобновлении тренировок с 6 мая официально заявила «Рома». Римляне получили разрешение от властей региона. Также к тренировкам скоро может приступить и «Лацио».

В ближайшее время примеру регионов, уже снявших запрет на занятия для футболистов, должны последовать Венето и Сардиния. В то же время в некоторых северных областях страны, включая наиболее пострадавшую от пандемии коронавируса Ломбардию, тренировки, скорее всего, не возобновятся раньше 18-го числа.

СЕЗОН АПЛ МОЖЕТ БЫТЬ ДОИГРАН В АВСТРАЛИИ

Одним из вариантов доигровки сезона английской премьер-лиги рассматривается проведение матчей в Австралии, в городе Перт, сообщает The Sun. В АПЛ уже смирились с тем, что если чемпионат возобновится, то играть придется без зрителей и на нейтральных полях.

Источник в АПЛ сообщил, что у него были переговоры с представителями клубов, которым эта идея понравилась. Официальные лица в правительстве также проявляют энтузиазм в этом вопросе. Главный аргумент – в Австралии сейчас безопасно по сравнению с той же Англией. Власти страны уже сняли многие ограничения, которые были введены в период пандемии.

На 1 мая в Австралии было выявлено менее семи тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерло от Covid-19 93 человека, а 5775 заболевших поправились.

СКАБЕЛКА ВОЗГЛАВИЛ «ЛОКОМОТИВ»

«Локомотив» официально объявил о назначении главным тренером Андрея Скабелки. Специалист подписал с железнодорожниками трехлетний контракт.

Скабелка для Ярославля не чужой человек. В 1997-м он был в составе «Торпедо» (так тогда называлась команда), которое выиграло чемпионат России. Экс-наставник «Барыса» стал в «Локо» одиннадцатым тренером за семь последних сезонов.

Последний, кто задержался в волжской команде почти на три сезона, - финн Кари Хейккиля, дважды выводивший клуб в финал плей-офф. Получится ли у Скабелки по крайней мере повторить этот результат с ходу? Как знать. Если нет, то свой трехлетний контракт может не отработать до конца и он. В «Локомотиве» не привыкли церемониться с тренерами.

БУДУЩАЯ ЗВЕЗДА ПЕРЕЕЗЖАЕТ В ПИТЕР

А вот 15-летний нападающий Матвей Мичков из структуры ярославского клуба перебирается в петербургский СКА. По некоторой информации, клуб из Санкт-Петербурга выплатит компенсацию в 400 тысяч рублей за одного из самых талантливых юниоров страны. Вопрос рассматривала комиссия по переходам регионального отделения ФХР, которая удовлетворила просьбу игрока юниорской сборной России о расторжении контракта со школой «Локомотива».

В январе Мичков стал лучшим снайпером и бомбардиром на победной для сборной России юношеской Олимпиаде - с 14 (9+5) очками. Хоккеист рассматривается одним из главных фаворитов драфта НХЛ-2023.

Когда наши клубы жалуются на НХЛ, которая, по их мнению, платит мизерную компенсацию за отъезд игроков за океан из Европы (это не более 250 тысяч долларов, но в среднем чуть более ста тысяч), то как тогда назвать такие расценки? Какой смысл клубам в России вкладываться в подготовку новых звезд, если за их переход в пределах страны, пусть даже в юношеском возрасте, платят по нынешнему курсу сумму чуть более пяти тысяч долларов?

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