Помощник Путина возглавил ЦСКА, «Монреаль» подписал Романова, а Хабиб ставит на Гэтжи

ОРЕШКИН ОФИЦИАЛЬНО СТАЛ БОССОМ ЦСКА

ЦСКА официально получил нового босса. По итогам заседания совета директоров клуба был избран новый председатель. Им стал помощник президента Российской Федерации, член наблюдательного совета ВЭБа Максим Орешкин. Должность заместителя занял многолетний президент ЦСКА Евгений Гинер.

Перестановки связаны с тем, что в конце апреля красно-синие перешли под контроль госкорпорации ВЭБ.РФ, которая приобрела 77,63% акций ЦСКА и стала основным владельцем клуба. В результате этой сделки ЦСКА сумел закрыть долги, образовавшиеся при строительстве стадиона.

Орешкин давний армейский болельщик, не раз в прошлом посещал матчи ЦСКА, причем не только домашние, но и выездные. В 2016 году он возглавил Минэкономразвития, став самым молодым министром в кабинете Дмитрия Медведева. После прихода на пост премьера Михаила Мишустина зимой нынешнего года Орешкин подал в отставку и вскоре был назначен помощником президента РФ Владимира Путина. В настоящий момент он также входит в наблюдательный совет ВЭБа.

Что касается Гинера, то он сохранит контроль над клубом - спортивная составляющая управления останется за ним.

РФС МОЖЕТ УСТРОИТЬ ПЕРЕХОДНЫЙ ТУРНИР

Наш футбол, похоже, никак не может определиться со своими планами. Едва ли не каждую неделю появляются все новые варианты развития событий. Сезон до сих пор находится в подвешенном состоянии, а в РПЛ, очевидно, ждут отмашки сверху, чтобы озвучить окончательное решение – будут доигрывать чемпионат или же утверждать его итоги по текущей турнирной таблице. Хотя и с итогами не все так просто.

Некоторое время назад большие футбольные начальники вроде бы остановились на том, что никто из участников чемпионата-2019/20 не будет вылетать в ФНЛ, а из низшей лиги две первые команды турнира – «Ротор» и «Химки» должны пойти на повышение в премьер-лигу. Однако вчера вдруг начались разговоры, что в случае досрочного завершения РПЛ, РФС может рассмотреть вариант с проведением переходного турнира.

Предполагается, что четыре последних команды РПЛ — «Оренбург», «Рубин», «Крылья Советов» и «Ахмат», а также четыре первых команды ФНЛ — «Ротор», «Химки», «Чертаново» и «Торпедо» разыграют четыре места в премьер-лиге на будущий сезон. По плану матчи пройдут в регионе, в котором будет наилучшая ситуация с точки зрения безопасности в связи с пандемией коронавируса.

Любопытно, что при таком варианте количество клубов в РПЛ на следующий сезон останется прежним – 16, а до этого же говорилось о расширении премьер-лиги до 18 команд. Хотя все это только предварительные планы, не более того.

«БАРСЕЛОНА» ПОКАЗАЛА ПЕРВУЮ ТРЕНИРОВКУ

В Европе постепенно оживает футбольная жизнь. Вчера «Барселона» показала первую тренировку после длительной паузы. Ролик был опубликован в официальном ютуб-канале каталонского клуба.

Пресс-служба «Барсы» подписала видео «Футбол вернулся». Хотя пока это, конечно, желаемое, но не действительное. Точные сроки рестарта Ла Лиги не определены. Ранее сообщалось, что чемпионат Испании возобновят в июне этого года. На этой неделе Федерация футбола страны разрешила клубам начать тренировки.

Испанская «Сельта», в составе которой выступает российский нападающий Федор Смолов, вернется к тренировкам 11 мая. Отмечается, что занятия будут проходить в индивидуальном порядке. При этом все игроки будут соблюдать дистанцию.

РОМАНОВ ПОЕХАЛ В НХЛ ЗА МЕЧТОЙ

Защитник ЦСКА Александр Романов подписал трехлетний контракт новичка с «Монреаль Канадиенс». «Решение приняли на семейном совете. А желание было еще с прошлой весны, - прокомментировал новость Романов в интервью «Советскому спорту». - Мне не важно, какой я сейчас, как провел последний сезон, стал ли ведущим защитником КХЛ. Я еду в НХЛ за своей мечтой».

В прошедшем сезоне 20-летний внук прославленного защитника и тренера Зинэтулы Билялетдинова провел в составе ЦСКА 43 матча, набрав 7 (0+7) очков при показателе полезности «+21». Романов был выбран «Монреалем» под 38-м номером на драфте-2018. В январе этого года в составе молодежной сборной России Александр стал серебряным призером МЧМ-2020.

«Мы очень рады, что пришли к соглашению с Александром. Он молодой, крепкий и очень надежный защитник. Романов горит желанием продолжить карьеру в НХЛ и является одним из наших молодых «проспектов». Мы верим, что он станет важной частью нашей защитной линии», — прокомментировал сделку генеральный менеджер «Канадиенс» Марк Бержевен.

НУРМАГОМЕДОВ СЧИТАЕТ, ЧТО ФЕРГЮСОН ПРОДЕРЖИТСЯ 2-3 РАУНДА

Уже 10 мая в США вернется большой спорт. Американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи провели вчера дуэль взглядов перед поединком, который возглавит турнир UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида). В мероприятии также принял участие глава промоушена Дана Уайт.

36-летний Фергюсон не проигрывает с 2012 года, одержав 12 побед. На счету 31-летнего Гэтжи в UFC шесть боев: 4 победы и 2 поражения. В пятницу также прошло взвешивание. Оба бойца показали одинаковый вес - по 155 фунтов (70,3 кг).

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на поединок двух американцев.

«Джастин нокаутирует Фергюсона. Хабиб в этом уверен. По его словам, это случится во втором или третьем раунде. Хабиб никогда не ошибается с прогнозами. Он видит то, чего другие просто не замечают», – сказал менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.

Что ж, осталось подождать совсем немного, чтобы убедиться в правоте слов нашего чемпиона.