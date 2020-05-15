С Семиным расстались по-плохому, Британия открывает футбол в июне, Трусова рассказала об уходе

ПАЛЫЧ МЕШАЛ ПРОДАВАТЬ?

«Локомотив» уволил главного тренера и легенду клуба Юрия Семина. Кто только после этого не прошелся по руководству железнодорожников. И, надо сказать, абсолютно по делу. То, как расставались с человеком, который принес клубу за свою карьеру три чемпионства, шесть Кубков России и три Суперкубка страны, не выдерживает критики.

Внятных объяснений «за что?» пока не последовало, и ситуация со стороны выглядит так, что с авторитетнейшим специалистом предпочли расстаться по той причине, что очень уж он независимый, неудобный и неуправляемый. Потому как с точки зрения спортивных результатов претензий быть не может. Команда перед паузой в чемпионате из-за пандемии вышла на второе место, которое дает прямую путевку в Лигу чемпионов.

Предъявить тренеру можно разве что непродуманное высказывание в защиту футболистов, не желавших идти на понижение своих окладов на период остановки сезона в тот момент, когда на такой шаг пошли все ведущие клубы РПЛ. Это выглядело действительно некрасиво – вставлением палок в колеса гендиректору клуба Василию Кикнадзе. Но потом Семин ситуацию чуть отыграл, так что за один такой прокол показывать красную карточку не серьезно.

Общий тон высказываний в адрес боссов «Локо» сводится к тому, что красно-зеленые совершили самоубийство, ждать хорошего теперь не стоит, команда станет середняком, а болельщики не простят руководству клуба подлый, с их точки зрения, поступок.

Хотя если разобраться, то в отставку в большом футболе отправляли и не таких монстров после успешных сезонов. Хозяин – барин. Но тут вопрос в том, кто пришел на место Палыча. Фигура Марко Николича, с которым будет подписан двухлетний контракт, вызывает удивление и отторжение. Малоизвестный серб своей карьерой не мог убедить в необходимости приглашения в Россию.

Скорее всего, за всем этим действом стоят какие-то проблемы, о которых мы, возможно, не знаем. Либо кто-то задумал комбинацию, в которой серб станет промежуточным звеном. После Семина ни один тренер не будет себя чувствовать в своей тарелке в московском клубе. Так пусть сожрут по-быстрому, кого не слишком жалко.

Возможно, впрочем, что Семин реально мешал торговле игроками. Не случайно сразу после увольнения тренера председатель совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков заявил, что они настроены, чтобы наши российские игроки уезжали в Европу.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ДЛЯ ФУТБОЛА

Министр спорта Великобритании Оливер Доуден сообщил в четверг, что правительство страны открывает двери для возвращения футбола в июне. «Это делается для того, чтобы поддержать финансово широкую футбольную семью. Теперь футбольные власти должны согласовать и доработать детали своих планов. Правительство и наши медицинские эксперты и впредь будут давать рекомендации и оказывать поддержку до принятия окончательного решения, которое приведет эти планы в действие», - заявил чиновник.

В понедельник правительство Англии опубликовало условия для выхода из карантина, введенного для ограничения распространения коронавируса. Документ допускает с 1 июня возможность проведения культурных и спортивных мероприятий при пустых трибунах для трансляции, избегая при этом риска крупномасштабных социальных контактов.

Англичанам еще предстоит утрясти ряд внутренних разногласий среди клубов АПЛ и уточнить дату возвращения футбола, а Украинская премьер-лига уже с этим определилась - рестарт чемпионат запланирован на 30 мая. Все оставшиеся матчи сезона естественно пройдут при пустых трибунах.

Россия, таким образом, остается одной из немногих европейских стран, где пока не принято никакого решения – завершать сезон или доигрывать чемпионат. Возможно, что-то прояснит в этом вопросе исполком РФС, намеченный как раз на 15 мая. Но не факт.

Тем временем УЕФА рассматривает возможность продлить крайний срок предоставления планов по возобновлению национальных чемпионатов. Ранее дедлайн был установлен 25 мая. Однако в организации понимают, что к этой дате подробные планы могут быть не полностью доступны.

ЦСКА НЕ МОЖЕТ ДОГОВОРИТЬСЯ С КАЛИНИНЫМ, СЕКАЧЕМ И ТЕЛЕГИНЫМ

Клубы КХЛ продолжают комплектование составов на следующий сезон. Большие проблемы возникают у тех команд, чья платежная ведомость существенно превосходила отметку в 900 млн рублей. С нового сезона, как известно, такова величина потолка зарплат.

ЦСКА, уже потерявший группу лидеров, могут покинуть новые известные игроки. Среди них нападающие Сергей Калинин, Иван Телегин и чех Иржи Секач. Хоккеисты не готовы идти на серьезное понижение контрактов. Оклад Калинина - 85 млн рублей, Телегина – 65. Секач в прерванном из-за пандемии сезоне был одним из самых высокооплачиваемых армейцев. После перехода из «Ак Барса» к красно-синим он заключил соглашение на 100 млн в год, что больше, чем было у лидера команды Кирилла Капризова, который уезжает в «Миннесоту». Больше Секача зарабатывали в ЦСКА лишь Максим Шалунов (120) и Игорь Григоренко (110). Оба также покинули команду и отправятся за океан.

Чешскому легионеру клуб предлагает умерить аппетиты вдвое, на что Секач не соглашается. Очевидно, что без новых потерь победителю регулярного чемпионата-2019/20 не обойтись.

ТРУСОВА ВСЕ ВЗВЕСИЛА И ОБДУМАЛА

Фигуристка Александра Трусова прокомментировала свой уход из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

«В жизни порой приходит момент, когда надо сделать ответственный шаг. Это нужно, чтобы пойти дальше, к новым рубежам, к новым свершениям. Не всегда это простое решение, но если все обдумано и взвешено, то надо идти вперед решительно и смело, тогда ничто тебя не сможет остановить. Я приняла решение на следующем отрезке пути начать сотрудничество с Евгением Викторовичем Плющенко», - написала Трусова в своем инстаграме.

Она также поблагодарила Тутберидзе и хореографа группы Даниила Глейхенгауза.

«Уверена, у меня еще будет возможность подарить моему великому тренеру не один букет ее любимых цветов. Также благодарю Даниила Глейхенгауза за подаренные образы и поставленные программы».

Что ж, как говорится, в добрый путь. Решение, что и говорить, серьезное. Пока все, чего добилась Александра, связано с тренером Тутберидзе. Сможет ли она остаться звездой и выдержать конкуренцию при тренере Плющенко, пока большой вопрос.

Трусова - первая фигуристка, исполнившая на соревнованиях под эгидой ISU четверные лутц, тулуп и флип.