Собянин откроет стадионы, Гинер с Федуном ждут болельщиков, а СБР готовит выборы президента - Советский спорт
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28 мая 2020 08:09ФутболКузнецов Дмитрий

Собянин откроет стадионы, Гинер с Федуном ждут болельщиков, а СБР готовит выборы президента

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

МОСКВА СМЯГЧАЕТ КАРАНТИН ПО СПОРТУ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил хорошие новости для любителей спорта - о смягчении карантинных мер с 1 июня. Помимо прочего в следующий понедельник будут открыты стадионы и другие спортивные объекты.

«Исполком РФС планирует возобновить чемпионат РПЛ с 21 июня. Аналогичные планы постепенного возобновления национальных и международных первенств объявили и другие спортивные федерации. Чтобы спортсмены могли начать подготовку к соревнованиям, с 1 июня мы открываем стадионы и иные спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортивных клубов.

Разумеется, пока на тренировках не смогут присутствовать зрители и гости. Только спортсмены, тренеры, врачи и иной необходимый персонал. Пока еще рано полностью отменять режим самоизоляции, но настало время, когда мы можем позволить себе регулярно бывать на свежем воздухе», - говорится, в частности, в сообщении на сайте мэра.

РПЛ РАССМОТРИТ ВАРИАНТ СО ЗРИТЕЛЯМИ НА АРЕНАХ

В продолжении новостей об отмене ряда ограничений в среду появились сенсационные высказывания сразу нескольких футбольных руководителей. Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что премьер-лига готова рассмотреть вариант проведение оставшихся матчей сезона со зрителями, если это позволит эпидемиологическая ситуация после рестарта. Для этого понадобится разрешение властей.

«Мы завершили важный этап подготовки к возобновлению сезона, вернули всех иностранцев в Россию, – рассказал Прядкин. – Последние данные о положительной динамике выздоровления людей и снятие ограничений в регионах, в том числе и в Москве, обнадеживают. Пока мы исходим из того, что рестарт сезона состоится без зрителей. Это очень расстраивает, все понимают, что футбол без болельщиков – это совершенно другое зрелище. Экономически это также большой удар по клубам, ведь приходится забывать о доходах в день матча. Но в первую очередь мы должны думать о здоровье людей. Не теряем надежду, чтобы болельщики как можно скорее вернулись на стадионы».

На тему возможного возвращения зрителей на арены высказались также боссы «Спартака» и ЦСКА Леонид Федун и Евгений Гинер. Оба выразили надежду, что в скором времени болельщикам разрешат посещать стадион. Леонид Арнольдович при этом пояснил, что зрители в таком случае будут находиться на расстоянии двух метров друг от друга. Он также проинформировал, что «Спартак» готов выпускать маски и перчатки со своей символикой и раздавать их у входа на стадион, если власти разрешат посещать футбольные матчи.

В том же ключе выступил и Гинер, обратив внимание на то, что «на примере бундеслиги футбол в новых условиях скорее похож на товарищеские матчи, чем на тот турнир, который всегда привлекал болельщиков». «Я считаю, что футбол без зрителей мало кому интересен — и болельщикам, и самим участникам, и всей индустрии. Сейчас, когда мы наблюдаем спад по показателям заболеваемости во всей стране, нужно уже продумать варианты с возвращением болельщиков на стадионы. Понятно, я не говорю о полных трибунах. Возможно, о половине стадиона, но это уже детали, которые можно выработать при положительном решении вопроса».

Столь резкие перемены в настроениях не совсем понятны. Еще вчера казалось, что вопрос с присутствием зрителей на стадионах закрыт на долгие месяцы. Опасность заражения инфекцией никуда не исчезла, тогда что стало катализатором нового подхода в этом вопросе? Просто желание заработать, понимание абсурдности возобновления чемпионата в ситуации, когда клубам это сулит сплошные убытки, или указание сверху? Или же это надежда на чудо – что вирус уйдет из нашей жизни, как только возобновится российский футбол?

В БИАТЛОНЕ НАЗНАЧИЛИ СТАРШИХ ТРЕНЕРОВ СБОРНЫХ

Правление Союза биатлонистов России назначило дату внеочередной отчетно-выборной конференции. Мероприятие состоится 11 июля в Москве, и это не сулит ничего хорошего нынешнему президенту СБР Владимиру Драчеву. Шансы остаться в своем кресле у него невелики.

На конференции состоятся выборы президента и членов правления организации. Исполнительному директору СБР Виктору Магуйрову поручено до 1 июня подготовить проект повестки конференции.

В качестве старших тренеров мужской и женской сборных России в среду были утверждены соответственно Юрий Каминский и Михаил Шашилов. И это стало победой Драчева в тренерском вопросе. Ранее правление Союза рекомендовало на эти должности других специалистов - Владимира Королькевича и Роберта Кабукова, против которых выступал президент СБР.

Каминский прежде с биатлонистами не работал, а тренировал лыжников. В частности, готовил российских спринтеров к Олимпиаде в Сочи, а в последние годы работал с лыжниками сборной Казахстана. Шашилов работал с биатлонистами в Свердловской области. Среди его воспитанников Светлана Миронова и двукратная чемпионка мира среди юниоров 2020 года Анастасия Шевченко.

Пост главного тренера национальной команды остался вакантным. На это место претендовал вице-президент СБР Валерий Польховский.

КХЛ НАЗВАЛА ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ДАТУ СТАРТА НОВОГО СЕЗОНА

КХЛ определила 2 сентября в качестве предварительной даты начала регулярного чемпионата-2020/21. Дата согласована с Федерацией хоккея России, а ее утверждение будет зависеть от эпидемиологической ситуации и снятия ограничительных мер как в регионах РФ, так и в странах, чьи клубы представлены в лиге.

Пока же команды КХЛ продолжают работу по комплектованию составов. В это межсезонье она усложняется для ряда участников введением жесткого потолка зарплат в 900 млн рублей.

По информации СМИ, крупный обмен готовят СКА, «Магнитка» и «Амур». Питерские армейцы, которые продолжают разгружать платежную ведомость, намерены отправить в Хабаровск нападающих Максима Карпова и Илью Каблукова. На Дальний Восток также проследует защитник «Металлурга» Савелий Ольшанский и форвард Владимир Бутузов. «Амуру» перейдут от уральцев и права на нападающего Дениса Смирнова.

В свою очередь, нападающий Сергей Плотников, которого СКА недавно отдал в Хабаровск, может перебраться в Магнитогорск. А красно-синие получат от уральцев права на защитника системы «Филадельфии» Егора Замулы, одного из героев МЧМ-2020, а также 19-летнего форварда «Магнитки» Егора Спиридонова. В сделке могут быть задействованы и другие молодые игроки.

Отмечается также, что после этого «Амур» может расторгнуть контракты с Карповым и Каблуковым, и оба на правах свободных агентов обретут новые команды из категории топ: Карпов отправится в «Магнитку», а Каблуков – в «Авангард».

Лишнее доказательство того, что дорогие игроки после введения потолка в 900 млн не будут равномерно распределяться по клубам-середнякам, повышая конкуренцию в лиге. Хабаровск в этой ситуации выглядит неким перевалочным пунктом, а хоккеисты хорошего уровня как не задерживались в «Амуре» ранее, так не произойдет чуда и после введения ограничений на зарплатную ведомость.

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