Обида привела Кокорина в «Спартак», Семак «уходит» из «Зенита», коронавирус добрался до Ф-1

Что касается «Зенита», то питерцы могли без проблем договориться с Кокориным, тем более что хотел видеть его в составе главный тренер Сергей Семак, а по деньгам равных сине-бело-голубым в лиге нет. Однако по мнению бывшего агента Артема Дзюбы, сотрудничающего со многими известными футболистами, « там какая-то обида со стороны высшего руководства ». Причем настолько большая обида, что даже гендиректор клуба Александр Медведев не смог Кокорина отстоять.

На экс-форварда сборной России претендовали также «Локомотив» и «Сочи». Однако у железнодорожников уже есть дорогой российский нападающий – Федор Смолов, вернувшийся из испанской аренды в «Сельте». Трансферный комитет красно-зеленых не одобрил потенциального новичка, а «Сочи», скорее всего, не прельщает самого Кокорина, который не утратил спортивных амбиций и хочет играть в серьезном клубе.

Напомним, что после выхода из колонии, где Кокорин отбывал заключение за хулиганство, Александр выступал в этом году в «Сочи» на правах аренды. За 10 матчей в составе южан он забил 7 мячей, три из них – в ворота «Ростова» в памятной встрече с «детским садом», которую «Сочи» выиграл со счетом 10:1.

Нападающий Александр Кокорин переходит в «Спартак» . Красно-белые предложили 29-летнему футболисту контракт по схеме «3+1». Вчера он посетил спартаковский офис, а официально о сделке должно быть объявлено 1 августа, когда у игрока завершается срок действия договора с «Зенитом» и он становится свободным агентом.

КОКОРИН - В «СПАРТАКЕ» НА ТРИ ГОДА

Впрочем, обижен был на клуб и игрок, которого против его желания отправили в аренду в «Сочи».

ДЗЮБА В ПИТЕРЕ ЕЩЕ НА ДВА СЕЗОНА

«Зенит» вчера официально объявил о продлении контракта с Дзюбой. Форвард, которому в августе исполнится 32 года, заключил новое соглашение на два года с возможностью дальнейшего продления на один сезон. По сути, это последний большой контракт капитана сборной России, который решил связать свое будущее с чемпионами России.

Тут тот случай, когда уместно говорить, что от добра добра не ищут. В прошедшем сезоне Дзюба стал лучшим бомбардиром премьер-лиги (наряду со своим партнером по команде Сердаром Азмуном - по 17 голов). Не случайно, как подтвердил сам игрок, о продлении договора с питерцами он договорился еще зимой.

«ЗЕНИТ» ОПРОВЕРГАЕТ СЛУХИ О КОНФЛИКТЕ СЕМАКА С РУКОВОДСТВОМ

«Зенит» опроверг слухи о возможном уходе главного тренера команды Сергея Семака из-за конфликта с руководством клуба - генеральным директором Александром Медведевым и спортивным директором Хавьером Рибальтой. Ряд источников сообщают, что Семак якобы был недоволен уходом Александра Кокорина в «Спартак», несмотря на то, что тренер настаивал на сохранении игрока в составе. Сине-бело-голубые не захотели удерживать 29-летнего форварда, а ранее проигнорировали мнение наставника команды, отдав игрока в аренду в «Сочи». Да и в целом главный тренер постоянно выражает несогласие с политикой Рибальты.

Семака в свою очередь обвиняют в том, что клуб не смог сохранить капитана команды Бранислава Ивановича из-за позиции тренера. Руководство чемпионов России-2020 попросило Рибальту составить список специалистов, которые могли бы заменить Семака в случае, если он покинет Питер.

«СПАРТАК» НЕ ВОШЕЛ В ТОП-100 ЛУЧШИХ КЛУБОВ ЕВРОПЫ

Четыре российских клуба вошли в рейтинга топ-100 ведущих европейских клубов Euro Club Index по итогам сезона-2019/20. Лучший из клубов РПЛ - «Зенит» расположился на 28-м месте. «Локомотив» - на 49-м, «Краснодар» — на 62-м, ЦСКА — на 69-м. Не оказалось в первой сотне «Спартака», который занял 114-е место.

Возглавляет рейтинг чемпион Германии мюнхенская «Бавария» - 4232 баллов. На второй строчке «Ливерпуль» - 4145, на третьей - «Барселона», 4119. В пятерку также попали «Манчестер Сити» (4078) и мадридский «Реал» (3895).

В отличие от УЕФА агентство Gracenote при составлении рейтинга учитывает результаты команд за последние четыре года в еврокубках, национальных чемпионатах и Кубках. Результаты последнего сезона имеют наибольший вес. При этом набор очков зависит от множества показателей, включая разрыв в рейтинге между командами, играющими между собой.

ВФЛА ПРИЗЫВАЮТ ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ WORLD ATHLETICS

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) призвал полностью исключить ВФЛА из членов организации в случае, если российская сторона не оплатит штраф в размере 5 миллионов долларов, а также возместить международной федерации затраты в размере 1,31 млн до 15 августа. напомним, что причиной штрафных санкции стала фальсификация прежним руководством ВФЛА документов по делу российского прыгуна Данила Лысенко. Помимо утверждения отсрочки платежа WA постановила, что к 30 сентября ВФЛА должна предоставить план восстановления организации.

При этом президент World Athletics Себастьян Коу считает, что российские спортсмены не должны менять гражданство. «Я надеюсь, что не дойдет до смены гражданства российскими спортсменами. Верю, что процесс восстановления пойдет верным курсом. Это мучительный процесс, я хотел бы, чтобы мы ускорили его в ряде дел».

В «ФОРМУЛЕ-1» ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ КОРОНАВИРУСА У ПИЛОТА

Мексиканец Серхио Перес стал первым пилотом «Формулы-1», заболевшим коронавирусом. Пилот «Рейсинг Пойнт» сдал положительный тест на COVID-19 и пропустит «Гран-при Великобритании», которое пройдет с 31 июля по 2 августа.

«Перес самоизолировался. Мы желаем ему скорейшего выздоровления. В ближайшее время «Рейсинг Пойнт» объявит состав пилотов», - говорится в сообщении официального твиттера Формулы-1.

После трех этапов Перес набрал 22 очка и занимает шестое место в личном зачете чемпионата мира. Лидируют пилоты «Мерседес». На первом месте расположился Льюис Хэмилтон с 63 очками, на втором - Валттери Боттас (58). Российский гонщик команды «Альфа Таури» Даниил Квят в трех гонках набрал одно очко и занимает 15-ю строчку.

Руководство Ф-1 уведомило команды и пилотов о проведении специальной акции против расизма перед Гран-при Великобритании. BBC сообщает, что для этого будет специально выделено время в официальном расписании. Все гонщики будут обязаны собраться вместе и надеть специальные футболки с надписью «Покончим с расизмом». В то же время каждый пилот будет вправе сам решать, вставать ему на одно колено по примеру инициатора акции Хэмилтона или нет.

Шестикратный чемпион мира ранее раскритиковал руководство Формулы-1 за плохую организацию при проведении акции против расизма на Гран-при Венгрии.