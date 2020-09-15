Короли дерби, волшебник из «Сочи» и казанский «энерджайзер». Символическая сборная 7-го тура РПЛ

Марио ФЕРНАНДЕС (ЦСКА) Отъезд в сборную подействовал на русского бразильца позитивно. После августовского спада Фернандес сначала отметился голом в ворота венгров, а в воскресенье выдал роскошный матч за клуб. Именно он сделал передачу Николе Влашичу , который принес ЦСКА победу.

Игорь АКИНФЕЕВ (ЦСКА) Нельзя не отметить блестящее возвращение в РПЛ после трехлетнего отсутствия Никиты Медведева , который уверенно подменил на посту первого номера «Рубина» приболевшего Юрия Дюпина , совершив суперсэйв на последних минутах матча с «Динамо». И все-таки спасения капитана-ветерана ЦСКА перевесили. Своими хладнокровными действиями (чего стоит отбитый им удар Георгия Джикии ) Акинфеев воодушивил свою команду на камбэк в дерби против «Спартака» и деморализовал соперника.

Ведран ЧОРЛУКА («Локомотив»)

Матч в Ростове-на-Дону не изобиловал опасными моментами, но это не отменяет уверенной игры хорвата. Он, как обычно, выиграл всю верховую борьбу, а в одном эпизоде спас «Локо» от гола, выбив мяч на угловой после прострела Хорена Байрамяна уже на пустые ворота.

Хердур МАГНУССОН (ЦСКА)

Достойно противостоял спартаковским нападающим в своей штрафной, нейтрализуя постоянные навесы, и сам забил ответный мяч армейцев, подключившись на угловой. Многие напрасно винят Александра Максименко, от рук которого мяч влетел в сетку. При таком отскоке от газона шансов среагировать у голкипера практически нет.

ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК

Александр КАПЛИЕНКО («Тамбов»)

Был одним из самых активных на поле в матче с «Уфой», мастерски исполнил навес со штрафного на голову автору победного мяча Алексею Грицаенко.

ОПОРНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Иван ОБЛЯКОВ (ЦСКА)

Выиграл большинство единоборств в центре поля, смело шел в обводку, отметился двумя голевыми передачами - сначала на Магнуссона с углового, а в самой концовке на Чидеру Эджуке.

ПРАВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Андрей МОСТОВОЙ («Зенит»)

Все увереннее чувствует себя в роли игрока стартового состава чемпионов России. В матче с «Арсеналом» здорово разгонял атаки и контратаки питерцев, в награду за свою активность получил первый в карьере гол за »Зенит».

АТАКУЮЩИЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Никола ВЛАШИЧ (ЦСКА)

Очередной раз доказал, что показывает лучшую игру в главных матчах сезона. Победный мяч хорватского волшебника в дерби - настоящий шедевр.

Кристиан НОБОА («Сочи»)

Эквадорец на старте сезона в таком огне (5 голов в 7 турах - больше, чем за весь предыдущий чемпионат), что реализует практически каждую возможность для взятия ворот. В этом убедился и «Ахмат». Очередной мяч Нобоа позволил сочинцам двое суток лидировать в РПЛ.

ЛЕВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Отман ЭЛЬ-КАБИР («Урал»)

Помимо фирменного дриблинга покащал умение классно исполнять угловые: две подачи голландца обернулись голами Стефана Страндберга и Эрика Бикфалви. Во многом благодаря Эль-Кабиру «Урал» взял у «Химок» убедительный реванш за поражение в полуфинале Кубка России.

НАПАДАЮЩИЙ

Денис МАКАРОВ («Рубин»)

Если до этого Макаров демонстрировал фантастическую скорострельность, выходя на замену, то на этот раз появился с первых минут - и, хотя не забил, измотал защиту «Динамо» до полусмерти своими перемещениями по всему фронту атаки со скоростью «энерджайзера». Тем самым заслужил попадание в символическую сборную, пусть формально он и не нападающий. Эту роль у казанцев исполнял автор победного мяча с пенальти Джордже Деспотович.

Символическая сборная 7-го тура:

Акинфеев - Фернандес - Чорлука, Магнуссон - Каплиенко - Обляков - Мостовой, Влашич, Нобоа, Эль-Кабир - Макаров