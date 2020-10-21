Лига чемпионов: «Зенит» провалился, «Краснодар» выстоял, Месси забивает 16-й сезон подряд

«ЗЕНИТ» ПРОИГРАЛ «БРЮГГЕ» И ОСЛОЖНИЛ ЗАДАЧУ ВЫХОДА ИЗ ГРУППЫ
«Зенит» стартовал в Лиге чемпионов из рук вон плохо, потерпев домашнее поражение от слабейшего соперника по группе - «Брюгге» - 1:2. В первые 45 минут хозяева были малоактивны и первый удар в створ ворот бельгийцев нанесли в самой концовке. Забегали подопечные Сергея Семака только после пропущенного на 63-й минуте гола.
Надвигающаяся катастрофа заставила «Зенит» встрепенуться и пойти вперед большими силами. Сине-бело-голубые не использовали несколько хороших моментов. Но смогли сравнять счет после дальнего удара защитника Деяна Ловрена. Хорватский защитник попал в штангу, мяч срикошетил в спину голкипера гостей Итана Хорвата и оказался в сетке.
«Зенит» после этого прижал бельгийскую команду к воротам, давил, наседал, но компенсированное время провел ужасно. Соперник две с лишним минуты контролировал мяч на половине поля хозяев, и это плохо закончилось для чемпионов России. Победную атаку на 90+3-й минуте завершил Шарль Кетеларе.
Поражение дома от «Брюгге», игравшего к тому же в ослабленном составе, уже после стартового матча оставляет клубу из Санкт-Петербурга призрачные шансы на попадание в плей-офф Лиги чемпионов. С такой игрой даже третье место в группе, как видится сегодня, станет большим чудом. Впрочем, вряд ли подобный исход был неожиданным для специалистов. В последних матчах чемпионата лидеры «Зениты», нагруженные еще и играми за сборные, выглядели сильно уставшими. При этом трансферную кампанию клуб провалил, не получив необходимого усиления состава.
Автогол вратаря случился и в другом матче группы между «Лацио» и дортмундской «Боруссией» (3:1). На 4-й минуте счет открыл Чиро Иммобиле, а на 23-й мяч в свои ворота срезал голкипер гостей Марвин Хитц. Во втором тайме юный норвежский чудо-снайпер Эрлин Холанд один мяч отквитал (у него уже 11 голов в 9 матчах в ЛЧ), но почти тут же итальянцы забили третий. Отличился вышедший на замену Акпа-Акпро.
Во втором туре 28 октября встречаются «Боруссия» Дортмунд – «Зенит» и «Брюгге» – «Лацио».
САФОНОВ СПАС «КРАСНОДАР» ОТ ПОРАЖЕНИЯ
Дебютант Лиги чемпионов «Краснодар» проводил непростой матч во Франции против третьей команды местного чемпионата «Ренна» и смог выстоять, несмотря на преимущество соперника – 1:1. «Быки» играли без главного тренера. Мурад Мусаев из-за ангины не смог присутствовать на игре. Не поехали на выезд из-за коронавируса ведущий полузащитник Реми Кабелла и нападающий Евгений Марков. Пропускал игру Вандерсон.
Очередной отличный матч провел вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, не раз спасавший свою команду и признанный лучшим игроком. Не справился он только с ударом с 11-метровой отметки Серу Гирасси. Сафонов угадал направление полета мяча, но не сумел отразить его. К счастью для гостей, у них получилось быстро отыграться благодаря дальнему удару Кристиана Рамиреса. Гостевая ничья в первом матче групповой стадии для новичка турнира – вполне хороший результат.
В другом матче группы «Челси» и «Севилья» сыграли вничью – 0:0. Таким образом, «Краснодар» по дополнительным показателям оказался на первом месте в своем квартете. 28 октября российская команда принимает дома англичан, а испанцы – французов. Сафонов после игры с «Ренном» заявил, что «Краснодар» готов дать бой «Челси». Видимо, вошел во вкус.
«ЧЕЛСИ» ЗАЯВИЛ ЧЕХА НА МАТЧИ АПЛ
Любопытно, что вчера пришла новость из стана лондонцев, что клуб включил в заявку на матчи АПЛ бывшего голкипера сборной Чехии 38-летнего Петра Чеха. Это было сделано для подстраховки на случай форс-мажорной ситуации. Из-за пандемии коронавируса уже были случаи, когда в командах выбывала большая часть игроков, а вратарская позиция – самая проблемная для замены. После завершения игровой карьеры в прошлом году Чех работает в «Челси» советником. Напомним, что знаменитый голкипер выступал за лондонский клуб с 2004 по 2015 год.
«ЮВЕНТУС» БЕЗ РОНАЛДУ ВЫИГРАЛ В КИЕВЕ
Из других матчей Лиги чемпионов отметим домашнее поражение киевского «Динамо» от «Ювентуса» - 0:2. Дубль у гостей на счету испанца Альваро Мораты, который в межсезонье вернулся в Турин после четырехлетнего отсутствия. В матче не принимал участие лидер итальянской команды Криштиану Роналду. Напомним, что португалец сдал положительный тест на коронавирус несколько дней назад и был отправлен на карантин.
Другая суперзвезда мирового футбола и вечный соперник Роналду - Лионель Месси положил начало разгрому венгерского «Ференцвароша», реализовав пенальти в середине первого тайма. «Барселона» выиграла – 5:1, несмотря на удаление на 68-й минуте защитника Жерара Пике, которому теперь придется пропустить игру с «Ювентусом» в следующую среду.
Месси забивает в 16-м сезоне Лиги чемпионов подряд. Таким образом, Лео повторил рекорд Райана Гиггза, выступавшего за «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» вчера с победы начал выступление в Лиге чемпионов, выиграв в гостях у финалиста прошлого сезона «ПСЖ» - 2:1. Все голы в матче забили игроки английского клуба. Счет открыл Бруну Фернандеш на 23-й минуте. На 55-й полузащитник «Юнайтед» Антони Марсьяль подыграл своим соотечественникам, отправив мяч в свои ворота. Победу манчестерской команде принес гол Маркуса Рэшфорда на 87-й минуте после передачи еще одного француза - Поля Погба.
«МЮ» И «ЛИВЕРПУЛЬ» ВЕДУТ ПЕРЕГОВОРЫ О СОЗДАНИИ НОВОЙ ЛИГИ
Тем временем телеканал Sky Sports сообщил, что «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» ведут активные переговоры по вопросу создания Европейской премьер-лиги. Новый турнир может быть организован при поддержке ФИФА.
По информации источника, для организации лиги, в которую войдут европейские суперклубы, банк JP Morgan готов оказать финансовую поддержку в сумме 6 млрд долларов. Заинтересованность в подобном турнире проявляют команды из Англии, Германии, Италии, Испании и Франции.
Ожидается, что в турнире смогут участвовать до 18 команд, а матчи будут проходить параллельно с национальными чемпионатами и еврокубками по круговой системе. Стартовать Европейская лига сможет не ранее 2022 года. Отметим также, что попытки создать суперлигу для ведущих клубов Старого света предпринимались неоднократно, но всякий раз дальше разговоров дело не двигалось.