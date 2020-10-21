Лига чемпионов: «Зенит» провалился, «Краснодар» выстоял, Месси забивает 16-й сезон подряд

«ЗЕНИТ» ПРОИГРАЛ «БРЮГГЕ» И ОСЛОЖНИЛ ЗАДАЧУ ВЫХОДА ИЗ ГРУППЫ

«Зенит» стартовал в Лиге чемпионов из рук вон плохо, потерпев домашнее поражение от слабейшего соперника по группе - «Брюгге» - 1:2. В первые 45 минут хозяева были малоактивны и первый удар в створ ворот бельгийцев нанесли в самой концовке. Забегали подопечные Сергея Семака только после пропущенного на 63-й минуте гола.

Надвигающаяся катастрофа заставила «Зенит» встрепенуться и пойти вперед большими силами. Сине-бело-голубые не использовали несколько хороших моментов. Но смогли сравнять счет после дальнего удара защитника Деяна Ловрена. Хорватский защитник попал в штангу, мяч срикошетил в спину голкипера гостей Итана Хорвата и оказался в сетке.

«Зенит» после этого прижал бельгийскую команду к воротам, давил, наседал, но компенсированное время провел ужасно. Соперник две с лишним минуты контролировал мяч на половине поля хозяев, и это плохо закончилось для чемпионов России. Победную атаку на 90+3-й минуте завершил Шарль Кетеларе.

Поражение дома от «Брюгге», игравшего к тому же в ослабленном составе, уже после стартового матча оставляет клубу из Санкт-Петербурга призрачные шансы на попадание в плей-офф Лиги чемпионов. С такой игрой даже третье место в группе, как видится сегодня, станет большим чудом. Впрочем, вряд ли подобный исход был неожиданным для специалистов. В последних матчах чемпионата лидеры «Зениты», нагруженные еще и играми за сборные, выглядели сильно уставшими. При этом трансферную кампанию клуб провалил, не получив необходимого усиления состава.

Автогол вратаря случился и в другом матче группы между «Лацио» и дортмундской «Боруссией» (3:1). На 4-й минуте счет открыл Чиро Иммобиле, а на 23-й мяч в свои ворота срезал голкипер гостей Марвин Хитц. Во втором тайме юный норвежский чудо-снайпер Эрлин Холанд один мяч отквитал (у него уже 11 голов в 9 матчах в ЛЧ), но почти тут же итальянцы забили третий. Отличился вышедший на замену Акпа-Акпро.