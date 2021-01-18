Месси проиграл Суперкубок и впервые был удален, провал Роналду, первый гол Овечкина

«Атлетик» выиграл Суперкубок Испании в третий раз

«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, уступив в решающем матче «Атлетику» из Бильбао в дополнительное время - 2:3. Каталонский клуб не смог удержать победу, пропустив на 90-й минуте при счете 2:1 в свою пользу. Дублем у сине-гранатовых отметился Антуан Гризманн. Француз стал автором первого мяча в матче на 40-й минуте, а на 77-й снова вывел свою команду вперед, мастерски замкнув прострел с правого фланга.

Все шло к тому, что Рональд Куман завоюет свой первый трофей в качестве главного тренера «Барсы», но нападающий басков Асьер Вильялибре удачно подставил ногу после исполнения стандарта. В начале первой дополнительной 15-минутки Уильямс потрясающим ударом закрутил мяч в дальнюю девятку. В самой концовке с поля был удален Лионель Месси. Первую красную карточку в карьере лидер «Барселоны» получил за удар по голове сзади Вильялибре. Арбитры рассмотрели нарушение только после просмотра VAR.

Напомним, что в полуфинале Суперкубка Испании «Атлетик» победил другого гранда – мадридский «Реал» - 2:1, а «Барса» в серии пенальти переиграла «Реал Сосьедад» - 3:2 (1:1).

«Ливерпуль» не смог взломать оборону «МЮ»

Встреча лидеров Английской премьер-лиги «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» завершилась нулевой ничьей. Беспроигрышная серия «МЮ» в АПЛ достигла 12 матчей, а в гостях команда Уле Гуннара Сульшера не проигрывает 16 туров. Гости откровенно построили игру от обороны, но в концовке имели два хороших момента после выхода на замену уругвайца Кавани.

Впрочем, ничья сыграла на руку «Ман Сити». «Горожане» вчера разгромили дома «Кристал Пэлас» - 4:0. Они вышли на второе место с 35 очками, опередив команду Юргена Клоппа (34 очка), по дополнительным показателям «Лестер» (35) и отстают на два очка от «МЮ», проведя на матч меньше. Дубль у «Сити» оформил защитник Стоунс. По мячу забили Гюндоган и Стерлинг. Недалеко и «Тоттенхэм» Жозе Моуринью. После гостевой победы над «Шеффилд Юнайтед» - 3:1 у «шпор» стало 33 очка и пятое место.