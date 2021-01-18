Месси проиграл Суперкубок и впервые был удален, провал Роналду, первый гол Овечкина

«Атлетик» выиграл Суперкубок Испании в третий раз
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, уступив в решающем матче «Атлетику» из Бильбао в дополнительное время - 2:3. Каталонский клуб не смог удержать победу, пропустив на 90-й минуте при счете 2:1 в свою пользу. Дублем у сине-гранатовых отметился Антуан Гризманн. Француз стал автором первого мяча в матче на 40-й минуте, а на 77-й снова вывел свою команду вперед, мастерски замкнув прострел с правого фланга.
Все шло к тому, что Рональд Куман завоюет свой первый трофей в качестве главного тренера «Барсы», но нападающий басков Асьер Вильялибре удачно подставил ногу после исполнения стандарта. В начале первой дополнительной 15-минутки Уильямс потрясающим ударом закрутил мяч в дальнюю девятку. В самой концовке с поля был удален Лионель Месси. Первую красную карточку в карьере лидер «Барселоны» получил за удар по голове сзади Вильялибре. Арбитры рассмотрели нарушение только после просмотра VAR.
Напомним, что в полуфинале Суперкубка Испании «Атлетик» победил другого гранда – мадридский «Реал» - 2:1, а «Барса» в серии пенальти переиграла «Реал Сосьедад» - 3:2 (1:1).
«Ливерпуль» не смог взломать оборону «МЮ»
Встреча лидеров Английской премьер-лиги «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» завершилась нулевой ничьей. Беспроигрышная серия «МЮ» в АПЛ достигла 12 матчей, а в гостях команда Уле Гуннара Сульшера не проигрывает 16 туров. Гости откровенно построили игру от обороны, но в концовке имели два хороших момента после выхода на замену уругвайца Кавани.
Впрочем, ничья сыграла на руку «Ман Сити». «Горожане» вчера разгромили дома «Кристал Пэлас» - 4:0. Они вышли на второе место с 35 очками, опередив команду Юргена Клоппа (34 очка), по дополнительным показателям «Лестер» (35) и отстают на два очка от «МЮ», проведя на матч меньше. Дубль у «Сити» оформил защитник Стоунс. По мячу забили Гюндоган и Стерлинг. Недалеко и «Тоттенхэм» Жозе Моуринью. После гостевой победы над «Шеффилд Юнайтед» - 3:1 у «шпор» стало 33 очка и пятое место.
«Интер» победил «Ювентус» и догнал «Милан»
«Интер» в матче 18-го тура итальянской серии А переиграл «Ювентус» - 2:0. Счет на 13-й минуте открыл полузащитник Артуро Видаль, головой отправив мяч в сетку. В начале второго тайма отличился Николо Барелла после выхода один на один. Совсем незаметен был лидер туринцев Криштиану Роналду, проваливший игру. «Интер» набрал 40 очков и догнал «Милан». «Юве» - пятый с 33 очками.
«Аталанта» дома сыграла вничью 0:0 с «Дженоа». Полузащитник хозяев Алексей Миранчук появился на поле на 66-й минуте, заменив украинца Руслана Малиновского. За «Дженоа» весь матч отыграл бывший нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов. «Аталанта» идет на шестом месте – 32 очка.
У «Вашингтона» первое поражение, у «Питтсубрга» первая победа
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил первую шайбу в сезоне и 707-ю в регулярных чемпионатах НХЛ. Случилось это в третьей игре – на выезде против «Питтсбурга», который вырвал победу в серии буллитов – 4:3. «Пингвинз» одержали первую победу в чемпионате, а российский форвард команды Евгений Малкин пока не радует своих поклонников. В графике заброшенные шайбы у него пока ноль.
Что касается наших легионеров из «Кэпиталз», то Овечкин добавил к голу результативную передачу. В трех матчах у него 4 (1+3) очка. Евгений Кузнецов отдал два паса, но не реализовал послематчевый буллит, как, впрочем, и Овечкин, и Малкин, а также лидер «Питтсбурга» Сидни Кросби. Ворота «столичных» защищал Илья Самсонов, отразивший 24 броска. Защитник гостей Дмитрий Орлов провел на льду почти 21 минуту и завершил матч с показателем полезности «-1».
ЦСКА в третий раз победил СКА, Окулов забил питерцам 5 шайб
В КХЛ матч лидеров Западной конференции ЦСКА и СКА завершился победой москвичей – 3:1. Победная шайба на счету нападающего Константина Окулова, который отличился в пятый раз в четырех армейских дерби сезона. Трижды верх в них брали московские красно-синие. После этой победы команда Игоря Никитина на 9 очков опережает СКА, у которого к тому же на игру больше. Восемь очков отрыва ЦСКА имеет от третьей команды Запада – «Локомотива», с которым выступает в одном дивизионе. Ярославцы вчера крупно проиграли в Челябинске «Трактору» - 0:4. Уже можно прогнозировать, что победитель прошлогодний регулярки не упустит первый посев в конференции. А вот в общей таблице лиги пока впереди «Ак Барс» У казанцев на три очка больше, чем у ЦСКА, но у армейцев игра в запасе.