Овечкин и Дзюба выстояли, а Олейник – упал. Что произошло, пока вы спали - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 апреля 2019 09:45Хоккей

Овечкин и Дзюба выстояли, а Олейник – упал. Что произошло, пока вы спали

В нашей традиционной рубрике мы рассказываем о том, что произошло в мире спорта сегодня ночью и вчера поздно вечером. Вы могли уснуть и пропустить это, а мы за всем следили.

Наконец-то у Александра Овечкина и его «Вашингтона» все хорошо. А то мы уже начали переживать – два поражения подряд, одно из них со счетом 0:5 – куда такое годится? Что это чемпионы себе позволяют? Счет в их серии с «Каролиной» лихо сравнялся и сегодня, по сути, был ключевой матч этого противостояния. Его победитель получал, если не все, то очень многое. И вот тут наш Александр раскрылся по-чемпионски. Чем конкретно он восхитил этой ночью – читайте вот здесь, наш обозреватель Виталий Славин не спал для того, чтоб вы все узнали в мельчайших подробностях.

Когда команда Овечкина еще не вышла на лед, нас знатно порадовал Александр Радулов, забросивший две шайбы «Нэшвиллу», благодаря чему его «Даллас» выиграл 5:3, а в серии ведет 3-2 – в точности, как «Вашингтон». А самого россиянина признали первой звездой матча и третьей звездой дня в НХЛ. Разошелся Александр!

Об этом и многом другом, что случилось ночью в НХЛ, рассказывает Иван Костяев в своем захватывающем обзоре.

Нам очень жаль, если вы могли проспать такое – скорее всего это невозможно, но все же. В ночи завершился безумно интересный вечер UFC в Санкт-Петербурге. Поклонники этого вида спорта весь вечер заходили к нам на сайт, потому что наш коллега Сергей Ващенко вел крутейшую прямую трансляцию происходящего в Питере. Потом он написал огромный текст, в котором разложил все по полочкам, а главное написал – почему в самом важном бою вечера проиграл наш Алексей Олейник голландцу Алистару Овериму.

Еще один наш обозреватель Владислав Усачев вообще-то пишет о боксе, но тут не выдержал даже он и тоже взялся за перо. И вот у нас появилось еще одно мнение по поводу того, что происходило в Санкт-Петербурге.

Такое ощущение, что в этот вечер некоторые жители Северной столицы забыли про свой любимый «Зенит», который поехал в гости к «Краснодару». Перед матчем многие язвили на предмет того, что после встречи этих двух команд в первом круге и произошла та немыслимая история, после которой зенитовец Александр Кокорин и краснодарец Павел Мамаев угодили в Бутырку. И оба они вчера пропустили такой феерический матч с развязкой на 95-й минуте. Так вышло, что автор этих строк находился в воздухе в время игры «Краснодара» с «Зенитом», а когда самолет приземлился, ее телефон буквально вспух от восторгов и комментариев по поводу матча. Так что ж там такое было? Читайте здесь!

Традиционно мы собрали и видео всех голов в этом туре. Эта волшебная шкатулка лежит вот тут. Открывайте и наслаждайтесь!

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