Матчи НХЛ возобновят в июле, фигуристы рвутся на лед, а в бундеслиге сдадут тесты на COVID-19

НХЛ ВЕРНЕТСЯ В ИЮЛЕ

Похоже, большой хоккей вернется к нам летом. В самой его середине – в июле. Руководство НХЛ разослало командам план возобновления сезона. И владельцы клубов одобрили предложенный вариант. Осталось лишь согласовать его с профсоюзом самих игроков, но здесь, скорее всего, сложностей не будет - спортсмены тоже устали сидеть на карантине и рвутся на лед. Так что пока все выглядит так, что матчи все-таки начнутся именно 1 июля.

Если вкратце, план таков: 15 мая хоккеистам разрешат проводить тренировки в небольших группах. 1 июня откроют полноценные тренировочные лагеря. 21 июня команды отправятся в города, где будут проводиться сами игры. А 1 июля возобновится регулярный чемпионат.

Конечно, это будет не совсем та НХЛ, к которой все мы привыкли. Матчи каждого из четырех дивизионов будут играть в одном городе, и при этом без зрителей. Само количество этих матчей тоже незначительно сократится – по факту каждая команда сыграет за сезон 76 встреч вместо 82. Но, согласитесь, это – не критично. И если все пойдет по плану, то 21 июля нас будет ждать плей-офф, который продлится до конца сентября. Причем, возможно, в течение розыгрыша Кубка Стэнли на стадионы начнут пускать зрителей.

И да – новый сезон начнется только в декабре. Но с этим мы тоже смиримся.

СОБРАНИЕ РПЛ ПЕРЕНЕСЛИ

А вот вопрос возобновления российской премьер-лиги пока остается открытым. Намеченное на сегодня собрание клубов РПЛ перенесено на неопределенный срок. Причина – обсуждение с властями и с РФС возможности возобновления тренировочного процесса. Когда собрание все-таки состоится, непонятно – новую дату объявят позднее. Но напомним, что РПЛ должна озвучить свое решение УЕФА до 25 мая. То есть, в течение ближайших трех недель мы точно узнаем, когда турнир все же стартует. Ну, или не стартует – как во Франции и Голландии.

А вот собрание клубов ФНЛ, которое тоже должно состояться сегодня, похоже, пройдет в срок. Но решение уже практически понятно – сезон доигран не будет. Так что обсуждать предстоит другой принципиальный вопрос – как именно осуществить обмен командами с премьер-лигой. Особенно с учетом возможного расширения РПЛ до 18 участников турнира.

В БУНДЕСЛИГЕ ГОТОВЯТСЯ К ТЕСТАМ НА COVID-19

Пока во Франции переживают (и обсуждают, и не только во Франции) досрочное завершение местной Лиги 1, в Германии вовсю готовятся возобновить Бундеслигу. Причем очень скоро – первые матчи намечены на 9 мая. Серьезность намерений подтверждается тем, что уже сегодня игроки, а также тренеры и персонал команд первого и второго национальных дивизионов начнут сдавать тесты на коронавирус. Это необходимо, чтобы получить допуск к групповым тренировкам, без начала которых немыслимы и сами матчи. Много вопросов придется решить дополнительно – в частности, что делать с футболистами, входящими в группу риска по особенностям здоровья (например, с теми, у кого диагностирована астма). Все это только предстоит согласовать с властями. Но если все пойдет по плану, то через полторы недели мы снова сможем насладиться по-настоящему большим футболом! Пусть и хотя бы при пустых трибунах.

ТАРАСОВА ПРОСИТ ОПЯТЬ РАЗРЕШИТЬ ТРЕНИРОВКИ НА ЛЬДУ

Где сезон точно завершен, так это в фигурном катании. Но специфика вида спорта здесь такова, что без постоянных ледовых тренировок почти невозможно поддерживать себя в форме - даже с учетом того, что новые крупные старты состоятся лишь осенью. И легендарная Татьяна Тарасова уже озвучила эту проблему вслух.

- Я очень прошу руководство нашей страны войти в положение и разрешить нам тренироваться. Пусть хотя бы только членам сборной, - рассказала заслуженный тренер РФ. – Мы готовы работать сутками. Но без регулярных занятий на льду невозможно готовить программы. Да просто чтобы лишь ботинки раскатать нам нужно две недели! Вот в Японии, например, тренируются. И в Китае. И в Корее. И нам нельзя здесь отставать от конкурентов. Я очень надеюсь, что власти страны пойдут нам навстречу в столь важном вопросе.

В БИАТЛОНЕ НАМЕТИЛИ СОСТАВ СБОРНОЙ

И, наконец, немного не о коронавирусе. В российском биатлоне сейчас тоже очень много вопросов, но связаны они не с пандемией covid-19. А с предстоящей (скорее всего) сменой власти Союза биатлонистов России. Впрочем, об это сейчас тоже не будем. Есть новость поспокойнее, хотя и не менее интересная – накануне СБР утвердил расширенные списки кандидатов в сборную на будущий сезон. Все фамилии – здесь. Как кажется, никого не забыли – есть действующие лидеры, есть и ближний резерв. И недавние юниоры, на которых все мы очень рассчитываем. Правда, понять, кто выстрелит (в прямом и переносном смысле) пока невозможно. Но ведь попробовать сделать прогнозы нам же никто не запретит?