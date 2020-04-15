«Оскар» вместо олимпийского золота. Новая серия лучших фильмов о спорте

«Советский спорт» уже писал про лучшие картины о футболе, баскетболе и гонках. Мы вспомнили самые популярные фильмы про бокс и прочие единоборства. А также изучили голливудские шедевры о не особо известных у нас бейсболе, американском футболе, плюс куда более любимом хоккее. Однако есть еще много картин, посвященных другим видам спорта. Сегодня – первая часть подборки о них.

ЭДДИ «ОРЕЛ»

Год: 2015

Режиссер: Декстер Флетчер

В главных ролях: Тэрон Эджертон, Хью Джекман, Кристофер Уокен

Рейтинг Кинопоиска: 7,5 (59 555). Рейтинг IMDB: 7,4 (80 666).

У Эдди Эдвардса не было никаких природных данных, чтобы стать успешным спортсменом. Зато была мечта принять участие в Олимпиаде. И он ее осуществил нетривиальным способом – стал заниматься прыжками на лыжах, поскольку в Великобритании других летающих лыжников не было, а квота для участия в Играх была. Сюжет основан на реальных событиях, хотя настоящий Эдвардс отмечал – в фильме примерно 90 процентов выдумки и только 10 процентов правды. Простим и тот факт, что актер комплекции Хью Джекмана меньше всего подходит на роль звезды прыжков на лыжах (по сюжету он тренирует Эдди «Орла», чтобы тот смог выполнить минимальный норматив для поездки в Калгари-1988). Вышло симпатичное и забавное кино, напоминающее о простой истине – в спорте главное участие, а не победа.

БОРГ/МАКИНРОЙ

Год: 2017

Режиссер: Янус Мец

В главных ролях: Сверрир Гуднасон, Шайа Лабаф, Стеллан Скарсгард

Рейтинг Кинопоиска: 7,1 (9078). Рейтинг IMDB: 6,9 (24 641).

История противостояния двух главных теннисных легенд своего времени – Бьорна Борга и Джона Макинроя. Столь разные по стилю и по характеру игроки в конечном счете сходятся в эпическом финале Уимблдона-1980. Фильм снят скандинавами (режиссер – датчанин, исполнители главных ролей, за исключением Лабафа – шведы), но это не значит, что Макинрой (в исполнении звезды «Трансформеров») тут антигерой. Авторы трепетно отнеслись к реальным событиями и к атмосфере, царившей на кортах вот уже 40 лет назад. В итоге вышла, наверное, лучшая игровая картина о теннисе, когда-либо снятая для большого экрана.

УИМБЛДОН

Год: 2004

Режиссер: Ричард Лонкрейн

В главных ролях: Пол Беттани, Кирстен Данст, Сэм Нил, Джон Фавро, Николай Костер-Вальдау

Рейтинг Кинопоиска: 7,1 (26 793). Рейтинг IMDB: 6,3 (57 995).

Классический ромком в антураже старейшего теннисного турнира планеты. Главные герои – завершающий карьеру, никогда не блиставший на высшем уровне британец и капризная, чрезмерно опекаемая отцом восходящая звезда из США борются не только за уимблдонский титул, но и за любовь друг друга. По слухам, роль одной из соперниц персонажа Кристен Данст могла сыграть 16-летняя Мария Шарапова (выигравшая Уимблдон в год выхода картины), но от идеи все-таки отказались, так как девушки издалека очень похожи друг на друга. Может, и зря. На теннис в фильме нельзя смотреть без слез, хотя к атмосфере чемпионата подошли весьма трепетно (съемки сцен на стадионе велись прямо во время Уимблдона-2003). В сухом остатке получилась обычная комедийная мелодрама – не шедевр, но один раз посмотреть можно.

СИЛА ВОЛИ

Год: 2016

Режиссер: Стивен Хопкинс

В главных ролях: Стефан Джеймс, Джейсон Судейкис, Эли Гори, Уилльям Херт

Рейтинг Кинопоиска: 7,0 (13 685). Рейтинг IMDB: 7,1 (32 762).

Биографическая драма о жизни и карьере Джесси Оуэнса – темнокожего легкоатлета, завоевавшего четыре золота на Играх-1936 в Берлине. Об историческом значении его побед на глазах Гитлера в самом сердце фашисткой Германии, наверно, говорить излишне. Создатели бережно обошлись с материалом – картина получилась достойной, хотя событием в миро кино не стала. Зато мы узнали, что Джейсон Судейкис может играть и драматические роли.

ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ

Год: 2017

Режиссер: Крэйг Гиллеспи

В главных ролях: Марго Робби, Себастьян Стэн, Эллисон Дженни, Бобби Каннавале

Рейтинг Кинопоиска: 7,3 (74 007). Рейтинг IMDB: 7,5 (164 542).

История Тони Хардинг – одной из самых известных фигуристок Америки, которая в начале 90-х оказалась в эпицентре большого скандала (ее главная соперница за место в сборной на Олимпийские игры, Нэнси Керриган, была избита перед чемпионатом США). Сюжет картины толкается от этих событий, но повествует не только о них – он о непростой судьбе Тони в целом. Ответа на вопрос, знала ли Хардинг о планах своего мужа умышленно травмировать Кэрриган, авторы не дают (предлагая решить это зрителю), но во всем остальном нас ждет довольна точная, и при этом – блестяще поставленная реконструкция биографии фигуристки. Шикарная роль Марго Робби и просто фантастическая актерская работа Эллисон Дженни, сыгравшей деспотичную мать спортсменки. Итог – хорошие сборы (54 миллиона долларов при бюджете в 11 миллионов), признание зрителей, три номинации на «Оскар» и одна статуэтка (для Дженни).

КРУТЫЕ ВИРАЖИ

Год: 1993

Режиссер: Джон Тортлтауб

В главных ролях: Леон, Даг Э. Даг, Роул Льюис, Мэлик Йоба, Джон Кэнди

Рейтинг Кинопоиска: 7,5 (3734). Рейтинг IMDB: 7,0 (88 167).

Веселая, задорная комедия о том, как четверо парней из Ямайки решают попасть на зимние Игры, приняв участие в соревнованиях по бобслею. Вышло смешно и забавно. А главное – все тоже по реальным событиям!

НЕСЛОМЛЕННЫЙ

Год: 2014

Режиссер: Анджелина Джоли

В главных ролях: Джек О’Коннелл, Донал Глисон

Рейтинг Кинопоиска: 7,3 (44 654). Рейтинг IMDB: 7,2 (138 260).

Лучшая режиссерская работа бывшей супруги Брэда Питта, основанная на книге Лауры Хилленбранд, поставленная по сценарию братьев Коэнов и получившая три номинации на «Оскар». История повествует о легкоатлете Луи Замперини – участнике Олимпиады в Берлине, который в годы Второй мировой попал в плен к японцам. Фильм, собственно, не о спорте – это именно военная драма, но в основу которой легла биография одного из лидеров команды США тех лет. Настоящий Замперини умер в июле 2014-го, в возрасте 97 лет, не дожив до премьеры картины всего несколько месяцев.

НЕПОКОРЕННЫЙ

Год: 2009

Режиссер: Клинт Иствуд

В главных ролях: Морган Фриман, Мэтт Дэймон,

Рейтинг Кинопоиска: 7,6 (23 361). Рейтинг IMDB: 7,3 (145 148).

Начало 90-х. В ЮАР пал режим апартеида и новый президент страны Нельсон Мандела использует все возможности, чтобы уладить разногласия между черным и белым населением африканской республики. В частности – проводит Кубок мира по регби в 1995 году. Очередное мощное кино от Клинта Иствуда, принесшее четвертую актерскую номинацию на премию «Оскар» Мэтту Дэймону и пятую – Моргану Фриману (оба в тот год остались без статуэтки). Кандидатуру Фримана на роль Манделы одобрил сам Мандела, признав, что ни один другой актер на нее подходит. Дэймона для регбийных сцен в качестве лидера сборной ЮАР Франсуа Пиенаара тренировал, разумеется, сам Пиенаар.

ЦВЕТ ДЕНЕГ

Год: 1986

Режиссер: Мартин Скорсезе

В главных ролях: Пол Ньюман, Том Круз, Мэри Элизабет Мастрантонио, Джон Туртурро, Форест Уитакер

Рейтинг Кинопоиска: 7,4 (8521). Рейтинг IMDB: 7,0 (71 096).

Так-то бильярд – тоже спорт, пусть и неолимпийский. А «Цвет денег» – лучшая картина о нем, когда-либо выходившая на экран. Отошедший от дел профессиональный «катала» внезапно замечает парня с колоссальным талантом к игре и решает использовать его в своих целях. Оба в компании подружки «вундеркинда» отправляются в Нью-Джерси на крупный чемпионат по «девятке» (разновидность американского пула), а по пути не упускают возможность подзаработать, разводя на деньги простых игроков в местных барах. Шикарная картина Скорсезе, принесшая Полу Ньюману настоящий «Оскар» после семи (!) проигранных номинаций и обидного в такой ситуации «Почетного Оскара», которым его наградили как раз в 1986-м (впоследствии легенда Голливуда получит еще одну статуэтку и еще две номинации). Кроме этого, мужская часть аудитории оценит пару откровенных сцен с Мастрантонио, которую (надеемся, не из-за них) тоже номинировали на приз Киноакадемии. Женская – порадуется совсем юному Тому Крузу.

ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ

Год: 1981

Режиссер: Хью Хадсон

В главных ролях: Николас Фэррел, Найджел Хэверс

Рейтинг Кинопоиска: 6,8 (2448). Рейтинг IMDB: 7,2 (51 806).

История соперничества двух бегунов, представлявших Великобританию на Играх 1924 года в Париже. Классическая спортивная драма по реальным событиям, но поставленная настолько здорово, что картина получила сразу семь номинаций на «Оскар» и выиграла четыре из них. В том числе – за лучший фильм года.