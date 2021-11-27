Глава WTA по-прежнему обеспокоен ситуацией с китайской теннисисткой Шуай

Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон сохраняет обеспокоенность за судьбу китаянки Пэн Шуай.

- Саймон контактировал с Пэн Шуай по различным каналам связи. Он отправил ей два электронных письма, ее ответы были написаны под чужим влиянием. Саймон по-прежнему глубоко обеспокоен тем, что Пэн не свободна от цензуры или принуждения. WTA обеспокоена ее доступом к открытому, свободному и прямому общении, - цитирует заявление представителя WTA «РИА Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось, что президент МОК Томас Бах пообщался по видеосвязи с китайской теннисисткой Пэн Шуай. Как отметила пресс-служба Международного олимпийского комитета, Шуай поблагодарила Баха за беспокойство о ее самочувствии и заявила, что находится в безопасности. Теннисистка попросила, чтобы люди уважали и не вторгались в ее частную жизнь.

Напомним, в начале ноября 35-летняя теннисистка обвинила в Weibo (китайская социальная сеть) бывшего вице-премьера Китая 75-летнего Чжана Гаоли в сексуальном насилии, после чего буквально исчезла, не выходя на связь. Аккаунты спортсменки в соцсетях были удалены.

WTA, ATP, а также первая ракетка мира Новак Джокович лично потребовали проведения тщательного расследования произошедшего.

17-го числа государственный канал CGTN опубликовал сообщение теннисистки, опровергающее ее исчезновение, а также информацию о сексуальном насилии. Однако глава WTA Стив Саймон усомнился в подлинности данного сообщения.

19 декабря журналист CGTN выложил свежие фотографии Пэн Шуай из китайских соцсетей в качестве доказательств. Но уже в субботу пресс-секретарь президента США Джен Псаки потребовала более убедительных доказательств того, что теннисистка Пэн Шуай вышла на связь. В ответ на это главный редактор китайского государственного издания Global Times Ху Сицзинь опубликовал в своем твиттере видео с теннисисткой, которая появилась на церемонии открытия финального матча по теннису среди подростков в Пекине.