Рейтинг наездов. Медведева за черных трансов, Овечкин в хоре дураков, «подонка Ефремова – в СИЗО»

1-е место

Алексей ЯГУДИН об Адаме РИППОНЕ:

Адам! Когда же вы сдохнете? Ошибка Земли.

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 в одиночном катании не смог удержаться после сообщения о том, что бывший американский фигурист Риппон пожертвовал фонду помощи чернокожим транссексуалам тысячу долларов. И написал в инстаграме фразу, вошедшую в наш хит-парад.

Позже Ягудин извинился за резкие слова, пояснив свою позицию: «В мире огромное количество сирот, больных детей, нуждающихся пенсионеров. А что такое фонд помощи черным транссексуалам? При чем тут цвет кожи и о какой помощи идет речь, если они сами выбрали эту дорогу? Я не против ни геев, ни трансов, ни лесбиянок. Среди моих друзей и знакомых огромное количество людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Но я против пропаганды».

Однако Риппон его извинений не принял. «Он может взять свои извинения, гомофобию, трансофобию и расизм вместе со своей золотой олимпийской медалью и засунуть их себе в задницу», - заявил американец.

Неожиданно Риппона поддержала российская звезда фигурного катания Евгения Медведева. «Хорошая попытка! Равняюсь на тебя в том, как нужно справляться с хейтом», — написала двукратная чемпионка мира в комментариях к посту Адама. После чего отписалась от Ягудина в инстаграме и вляпалась в скандал. Российские болельщики между Ягудиным и черным трансом выбрали сами понимаете кого.

Отписаться вы, Евгения, от Алексея, конечно, вправе. Но ошибку, о которой он говорит, это не отменяет. Господь решает, кому быть мальчиком, а кому – девочкой. А не люди. Если вы с этим не согласны, то не от Ягудина отписываетесь. Берите выше.

2-е место

Андрей МАЛОСОЛОВ об Александре ОВЕЧКИНЕ:

Влился в общий хор дураков, кающихся и платящих. Следующим шагом должен уступить свое место в «Вашингтон Кэпиталз» афроамериканцу, а сам пойти уличным уборщиком.

Бывший пресс-секретарь РФС наехал на суперзвезду хоккея за участие в съемках видеоролика в поддержку афроамериканцев. Это был ответ Малосолова на вопрос, как он относится к подобному видео.

Овечкин, если кто не в курсе, вместе с боссом «Вашингтона» Тедом Леонсисом и своими партнерами по команде Никласом Бэкстремом, Ти Джей Оши, Джоном Карлсоном, Брэйденом Холтби и Томом Уилсоном снялся в ролике против расовой дискриминации и насилия в отношении чернокожих. Это в Штатах сейчас в тренде, а «патриот России» Малосолов такого массового помешательства не понимает. И, надо признать, не только он один.

Знамя у громящих США протестантов еще то: у погибшего при задержании полицейскими темнокожего Джорджа Флойда, после смерти которого и началась американская вакханалия, на совести шесть преступлений, три из них за наркотики, а одно – за грабеж, во время которого он приставил пистолет к животу беременной женщины. Думается, если бы Флойд тогда выстрелил, никакого бунта в Америке не случилось. И ни в каком ролике Овечкин не снимался бы. И в этом, честно говоря, весь ужас сегодняшней ситуации.

Зайдите на сайт НХЛ. Там одна уважаемая дама, естественно, афроамериканской наружности, старший исполнительный вице-президент лиги по социальному воздействию и законодательным вопросам, выступает с большой проникновенной речью. Если коротко выжать главное, то оно вот в чем: «Хоккей в долгу перед игроками всех рас, вероисповеданий и сексуальных ориентаций… Как лига, мы создадим новые проекты и безопасные пространства для индивидуального самовыражения игроков НХЛ. Мы приветствуем вдумчивые, мирные и позитивные демонстрации, действия и заявления, которые способствуют дальнейшему социальному прогрессу в спорте и нашем мире».

То есть, дама говорит, что в НХЛ мало негров и гомосеков. И в этом виновато общество. А мы думали, что люди с темным цветом кожи исторически не любят холод, снег и лед. И потому играют в баскетбол, где мало белых. И что в хоккей играют настоящие мужчины. Теперь, похоже, статистику начнут менять. Осталось запустить инициативу: каждому клубу НХЛ по пять темнокожих хоккеистов и два трансгендера. В американском кино эта тема уже вовсю работает.

3-е место

Комментатор Дмитрий ГУБЕРНИЕВ о Михаиле ЕФРЕМОВЕ:

Будь ты проклят, сволочь Миша Ефремов! Услуга «трезвый водитель» в городе не работает? Ублюдок-артист должен быть в тюрьме! Ефремов — подонок и убийца. Отпустили? Почему? В СИЗО убийцу!