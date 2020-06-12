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Рейтинг наездов. Медведева за черных трансов, Овечкин в хоре дураков, «подонка Ефремова – в СИЗО»
12 июня 17:18
автор: Кузнецов Дмитрий

Рейтинг наездов. Медведева за черных трансов, Овечкин в хоре дураков, «подонка Ефремова – в СИЗО»

Наш спортивный хит-парад все больше политизируется, как и само общество.

1-е место
Алексей ЯГУДИН об Адаме РИППОНЕ:
Адам! Когда же вы сдохнете? Ошибка Земли.

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 в одиночном катании не смог удержаться после сообщения о том, что бывший американский фигурист Риппон пожертвовал фонду помощи чернокожим транссексуалам тысячу долларов. И написал в инстаграме фразу, вошедшую в наш хит-парад.

Позже Ягудин извинился за резкие слова, пояснив свою позицию: «В мире огромное количество сирот, больных детей, нуждающихся пенсионеров. А что такое фонд помощи черным транссексуалам? При чем тут цвет кожи и о какой помощи идет речь, если они сами выбрали эту дорогу? Я не против ни геев, ни трансов, ни лесбиянок. Среди моих друзей и знакомых огромное количество людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Но я против пропаганды».

Однако Риппон его извинений не принял. «Он может взять свои извинения, гомофобию, трансофобию и расизм вместе со своей золотой олимпийской медалью и засунуть их себе в задницу», - заявил американец.

Неожиданно Риппона поддержала российская звезда фигурного катания Евгения Медведева. «Хорошая попытка! Равняюсь на тебя в том, как нужно справляться с хейтом», — написала двукратная чемпионка мира в комментариях к посту Адама. После чего отписалась от Ягудина в инстаграме и вляпалась в скандал. Российские болельщики между Ягудиным и черным трансом выбрали сами понимаете кого.

Отписаться вы, Евгения, от Алексея, конечно, вправе. Но ошибку, о которой он говорит, это не отменяет. Господь решает, кому быть мальчиком, а кому – девочкой. А не люди. Если вы с этим не согласны, то не от Ягудина отписываетесь. Берите выше.

2-е место
Андрей МАЛОСОЛОВ об Александре ОВЕЧКИНЕ:
Влился в общий хор дураков, кающихся и платящих. Следующим шагом должен уступить свое место в «Вашингтон Кэпиталз» афроамериканцу, а сам пойти уличным уборщиком.

Бывший пресс-секретарь РФС наехал на суперзвезду хоккея за участие в съемках видеоролика в поддержку афроамериканцев. Это был ответ Малосолова на вопрос, как он относится к подобному видео.

Овечкин, если кто не в курсе, вместе с боссом «Вашингтона» Тедом Леонсисом и своими партнерами по команде Никласом Бэкстремом, Ти Джей Оши, Джоном Карлсоном, Брэйденом Холтби и Томом Уилсоном снялся в ролике против расовой дискриминации и насилия в отношении чернокожих. Это в Штатах сейчас в тренде, а «патриот России» Малосолов такого массового помешательства не понимает. И, надо признать, не только он один.

Знамя у громящих США протестантов еще то: у погибшего при задержании полицейскими темнокожего Джорджа Флойда, после смерти которого и началась американская вакханалия, на совести шесть преступлений, три из них за наркотики, а одно – за грабеж, во время которого он приставил пистолет к животу беременной женщины. Думается, если бы Флойд тогда выстрелил, никакого бунта в Америке не случилось. И ни в каком ролике Овечкин не снимался бы. И в этом, честно говоря, весь ужас сегодняшней ситуации.

Зайдите на сайт НХЛ. Там одна уважаемая дама, естественно, афроамериканской наружности, старший исполнительный вице-президент лиги по социальному воздействию и законодательным вопросам, выступает с большой проникновенной речью. Если коротко выжать главное, то оно вот в чем: «Хоккей в долгу перед игроками всех рас, вероисповеданий и сексуальных ориентаций… Как лига, мы создадим новые проекты и безопасные пространства для индивидуального самовыражения игроков НХЛ. Мы приветствуем вдумчивые, мирные и позитивные демонстрации, действия и заявления, которые способствуют дальнейшему социальному прогрессу в спорте и нашем мире».

То есть, дама говорит, что в НХЛ мало негров и гомосеков. И в этом виновато общество. А мы думали, что люди с темным цветом кожи исторически не любят холод, снег и лед. И потому играют в баскетбол, где мало белых. И что в хоккей играют настоящие мужчины. Теперь, похоже, статистику начнут менять. Осталось запустить инициативу: каждому клубу НХЛ по пять темнокожих хоккеистов и два трансгендера. В американском кино эта тема уже вовсю работает.

3-е место
Комментатор Дмитрий ГУБЕРНИЕВ о Михаиле ЕФРЕМОВЕ:
Будь ты проклят, сволочь Миша Ефремов! Услуга «трезвый водитель» в городе не работает? Ублюдок-артист должен быть в тюрьме! Ефремов — подонок и убийца. Отпустили? Почему? В СИЗО убийцу!

В ночь на 9 июня известный артист Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем «Гранд Чероки» выехал на встречку в центре Москвы и врезался в «Ладу», водитель которой позже скончался от полученных травм в больнице.

Шатающегося Ефремова засняли на видео на месте происшествия, и эти кадры обошли весь интернет. Артиста в итоге отпустили под подписку о невыезде и поместили под домашний арест, возбудив уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Ефремов, безусловно, виноват, в чем сам признался. Он долго шел к финалу своего алкогольного падения. Однако это не отменяет того факта, что сегодня на человеческой трагедии находятся желающие попиариться, унизив Михаила Олеговича как можно сильнее. Нет, их не его поступок так шокировал – они просто пытаются вылизать одно место тем гражданам, которых артист в своем творчестве выводил на чистую воду. Мы почему-то не слышали от наших известных комментаторов подобные реплики о подонках после того, как очередной чиновник или сынок-мажор очень большой шишки въезжали в людей на тротуарах и пешеходных переходах.

4-е место
Леонид ФЕДУН об исполкоме РФС:
Понятно, что «Зенит» тяжеловес в футболе. Поэтому любые запросы продавливаются. К сожалению, тут у меня никаких сомнений не было. А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство.

Босс «Спартака» выразил свое возмущение решением РФС провести полуфинал Кубка России с участием красно-белых и «Зенита» в Санкт-Петербурге.

«Они говорят, что в регламенте была допущена ошибка. Поэтому решили сыграть полуфинал в Питере. Но ведь положение существует. И менять правила по ходу абсолютно неправильно», - объяснил свою позицию Федун, настаивавший на проведении жеребьевки.

«Непредвзятый и неподкупный» питерский комментатор Геннадий Орлов поспешил указать Леониду Арнольдовичу на его ошибки в плане адреса наезда: «Вообще-то в исполкоме сидят москвичи, кроме Дюкова. Зачем же он так о них неуважительно? Что, они, получается, все работают в «Газпроме»?»

Работать не работают, но точно зависят от граждан, курирующих эту организацию. А потому шансов победить в данном вопросе у «Спартака» априори не было. Что же касается главы РФС Дюкова, то он поступил вполне корректно в этой щекотливой ситуации. На голосовании был среди воздержавшихся, а по поводу резких заявлений владельца «Спартака», нарушающих корпоративную этику, сказал: «Данный комментарий Федуна — на грани. У нас есть судейский комитет, есть комитет по этике, но я со своей стороны с инициативой выходить не собираюсь».

Ну, если президент РФС не выйдет, то остальные - подавно. Можно считать инцидент исчерпанным, а разогрев к Кубку России признать на редкость удачным. Игра состоится 18 или 19 июля. Не пропустите.

5-е место
Деле АЛЛИ о коронавирусе:
Этому вирусу надо быть более быстрым, чтобы достать меня.

Полузащитник «Тоттенхэма» еще в феврале, когда эпидемия только набирала обороты, пошутил над смертоносным вирусом. А вскоре всем стало не до смеха. COVID-19 оказался действительно не таким быстром по отношению к Алли, но его все-таки «достал». Игрок дисквалифицирован на один матч чемпионата Англии за свою февральскую шутку и пропустит встречу 30-го тура с «Манчестер Юнайтед». Матч состоится в Лондоне 19 июня.

Лидеры хит-парада после 14 туров: Уткин – 19 очков, Селюк – 12, Панарин – 10, Роднина – 9, Соловьев, Терещенко – по 8, Губерниев, Радимов, Шалимов – по 6.

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