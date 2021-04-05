«Спартак» сделал подарок Федуну, расистский скандал в Примере, Овечкин догнал Халла

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Нидерланды - Первый дивизион 13:15 НЕК Неймеген 0 Телстар 0
Италия - Серия B 13:30 Порденоне 0 Виртус Энтелла 0
Англия - Чемпионшип 14:30 Мидлсбро 0 Уотфорд 0 П1 3.70 Х 3.20 П2 2.20
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Хелмонд Спорт 0 Аякс-2 0
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 НАК Бреда 0 Гоу Эхед Иглс 0
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Утрехт-2 0 Де Графсхап 0
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 АЗ Алкмар-2 0 Ден Босх 0 П1 2.08 Х 3.70 П2 3.10
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Камбюр 0 Эксельсиор 0 П1 1.28 Х 5.50 П2 8.90
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 ПСВ Эйндховен- 0 МВВ Маастрихт 0
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Осс 0 Волендам 0 П1 3.80 Х 3.50 П2 1.90
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Дордрехт 0 Эйндховен 0 П1 3.40 Х 3.40 П2 2.05
Италия - Серия B 16:00 Эмполи 0 Кьево 0
Италия - Серия B 16:00 Читтаделла 0 Реджина 0 П1 2.20 Х 3.00 П2 3.90
Италия - Серия B 16:00 Пиза 0 Лечче 0 П1 3.50 Х 3.00 П2 2.34
Италия - Серия B 16:00 Козенца 0 Кремонезе 0 П1 3.30 Х 2.90 П2 2.50
Италия - Серия B 16:00 Монца 0 Пескара 0 П1 1.57 Х 4.00 П2 6.20
Германия - Бундеслига 16:00 Гёттинген 0 Людвигсбург 0
Италия - Серия B 16:00 Асколи 0 Виченца 0 П1 2.75 Х 3.10 П2 2.75
Англия - Первая лига 17:00 Милтон-Кинс До 0 Кру Александра 0 П1 2.15 Х 3.60 П2 3.20
Англия - Первая лига 17:00 Бристоль Ровер 0 Донкастер Рове 0 П1 2.65 Х 3.40 П2 2.60
Англия - Чемпионшип 17:00 Ковентри Сити 0 Бристоль Сити 0 П1 2.03 Х 3.40 П2 4.00
Англия - Первая лига 17:00 Уиган Атлетик 0 Портсмут 0 П1 4.60 Х 3.70 П2 1.77
Англия - Чемпионшип 17:00 Сток Сити 0 Миллуолл 0 П1 2.22 Х 3.10 П2 3.60
Англия - Чемпионшип 17:00 Суонси Сити 0 Престон Норт Э 0 П1 1.97 Х 3.30 П2 4.40
Англия - Чемпионшип 17:00 Лутон Таун 0 Барнсли 0 П1 3.50 Х 3.20 П2 2.28
Англия - Первая лига 17:00 Халл Сити 0 Нортгемптон Та 0 П1 1.55 Х 3.90 П2 6.70
Англия - Чемпионшип 17:00 Ноттингем Форе 0 Куинз Парк Рей 0
Англия - Первая лига 17:00 Рочдейл 0 Ипсвич Таун 0 П1 3.80 Х 3.30 П2 2.06
Англия - Первая лига 17:00 Шрусбери Таун 0 Плимут Аргайл 0 П1 2.55 Х 3.00 П2 3.10
Англия - Первая лига 17:00 Питерборо Юнай 0 Сандерленд 0 П1 2.75 Х 3.20 П2 2.65
«Спартак» сделал подарок Федуну, расистский скандал в Примере, Овечкин догнал Халла
05 апреля 08:39
автор: Дмитрий Кузнецов

«Спартак» сделал подарок Федуну, расистский скандал в Примере, Овечкин догнал Халла

В рубрике «Пока вы спали» - о главных событиях в спорте со вчерашнего вечера.

«Спартак» продолжает гонку за «Зенитом»

В 24-м туре РПЛ «Спартак» победил в гостях «Ростов» - 3:2 и отстает от «Зенита» на одно очко. Лидер чемпионата проводит свой матч сегодня – в Санкт-Петербурге с «Химками». Красно-белые выиграли четвертый матч подряд с общим счетом 16:5.

Дубль у москвичей оформил Александр Соболев, еще один мяч гостей забил Виктор Мозес, открывший счет на 23-й минуте. Отличился у спартаковцев также защитник Павел Маслов, правда, со знаком минус. Игрок молодежной сборной забил в свои ворота. Это его второй автогол в сезоне. Что-то не везет футболисту в последнее время. Несколько дней назад он стал виновником назначения двух 11-метровых в ворота сборной России на молодежном Евро в игре с французами.

Красно-белые не выигрывали в Ростове-на-Дону с декабря 2013 года. Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележников после победы заявил, что главный тренер команды Доменико Тедеско не изменил решения покинуть клуб по окончании сезона.

Босс «Спартака» Леонид Федун после игры отметил, что команда сделала ему прекрасный подарок на день рождения. 5 апреля Леониду Арнольдовичу исполняется 65 лет. Поздравления от «Советского спорта».

Олич начал в ЦСКА с победы

ЦСКА выиграл первый матч с новым главным тренером Ивицей Оличем. Хорват сменил на этой должности Виктора Гончаренко. Победа над безнадежным аутсайдером турнира «Тамбовом» (2:1) далась армейцам непросто. Трудно сказать, как бы развивались события, если бы в ворота хозяев не были назначены три пенальти. Причем все - за игру рукой. Никола Влашич одну из двух своих попыток с 11-метровой отметки не реализовал. А Саломон Рондон не промахнулся с точки, забив победный мяч.

«Тамбов» также отличился с пенальти, открыв счет на 16-й минуте, чем заставил понервничать Олича. По одной встрече тяжело, конечно, делать выводы. Но красно-синие не выглядели командой, которая на голову сильнее своего банкротящегося оппонента. Возможно, причина в том, что Ивица только в пятницу получил в свое распоряжение всех футболистов. Большинство армейцев уезжали в сборные в международную паузу. Но надо сказать, что и «Тамбов» перерыв в чемпионате провел с пользой – команда улучшила свою игру.

ЦСКА перебрался на четвертое место – 43 очка, как и у идущего третьим «Локомотива». Отставание от «Спартака» - 4 балла, от «Зенита» - пять. Еще в одном матче игрового дня «Урал» победил «Арсенал» - 2:0. Туляки по-прежнему на 14-м месте с 17 очками, на три меньше у «Уфы», на четыре – у «Тамбова». Екатеринбуржцы идут 12-ми и практически полностью обезопасили себя от переходных матчей – отрыв от «Ротора» уже 11 очков.

«Валенсия» ушла с поля из-за оскорблений

Расистский скандал вспыхнул в Испании в матче «Кадис» - «Валенсия». После получаса игры при счете 1:1 поединок был прерван после того, как защитник хозяев Хуан Кала оскорбил темнокожего француза Муктара Диакаби. Игрок «Валенсии» пожаловался на это арбитру, потом получил желтую карточку за неспортивное поведение и демонстративно покинул поле. Его партнеры по команде проследовали за ним.

Минут через 20 футболисты вернулись на поле, а «Валенсия» разместила в твиттере официальное заявление. В нем говорилось, что команда решила продолжить игру, но клуб осуждает расизм в любых его проявлениях. Диакаби встречу продолжать не стал. На 73-й минуте в составе гостей вышел Денис Черышев. Россиянин восстановился после травмы и впервые с конца января попал в заявку. Игра закончилась победой «Кадиса» - 2:1.

Лидер чемпионата Испании мадридский «Атлетико» проиграл выездной матч «Севильи» - 0:1. Отрыв от «Реала» сократился до трех очков. «Барселона» проводит матч 29-го тура сегодня – сине-гранатовые принимают дома «Вальядолид» и в случае успеха вплотную приблизятся к «матрасникам». Пока команда Роналда Кумана отстает на четыре балла.

18-летний игрок умер во время матча

Трагедия произошла 4 апреля в подмосковном Орехово-Зуево. Прямо во время матча скончался футболист молодежной команды «Знамя Труда» Никита Сидоров. 18-летний юноша появился на поле во втором тайме, выйдя на замену. Через несколько минут он почувствовал себя плохо и тут же рухнул на газон. Несмотря на все старания медиков, спасти парня не удалось. Официального заключения врачей о причине смерти пока нет. Предварительный диагноз - аневризма сосудов головного мозга.

С 2015 года Сидоров выступал в первенстве Московской области среди юношей за «Знамя Труда» и спортивную школу «Спартак-Орехово». Кроме этого, он играл в мини-футбол за клуб «Мишлен» в лиге Орехово-Зуево. Соболезнования родным и близким.

Овечкин забил 725-й гол в карьере и 265-й в большинстве

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил 725-й гол в чемпионатах НХЛ. Капитан «Кэпиталз» отличился в игре с «Нью-Джерси» (5:4), прибавив к этому две голевые передачи. У его партнера по команде форварда Евгения Кузнецова гол плюс пас, у защитника Дмитрия Орлова две передачи.

У Овечкина стало 265 голов в большинстве за карьеру. По этому показателю он сравнялся с Бреттом Халлом. Впереди только Дэйв Андрейчук – 274 шайбы.

По сообщениям СМИ, в «Ванкувере» заразились коронавирусом уже более двадцати человек – 18 игроков и три тренера. Среди симптомов рвота и обезвоживание. Игры клуба отложены лигой на неопределенный срок.

СКА в двух матчах не смог забить ЦСКА

ЦСКА выиграл и второй домашний матч в финале Западной конференции КХЛ – СКА повержен 2:0. Двумя днями ранее москвичи также победили всухую – 3:0. С учетом седьмого матча в серии ЦСКА – «Локомотив» (2:0) команда Игоря Никитина не пропускает уже три игры. При этом нельзя сказать, что шведский голкипер Юханссон творит в рамке чудеса. Он, конечно, большой молодец, но заслуга тут всей команды. Хозяева не давали много шансов сопернику для беспрепятственных атак своего вратаря.

На этот раз питерцы выглядели лучше, чем в пятницу. Они были в игре до последнего – второй гол влетел уже в пустые ворота гостей (Окулов). А первую шайбу ЦСКА забросил Шалунов. Не обошлось без ошибки Самонова, заменившего на последнем рубеже СКА Хелльберга.

Сегодня в Казани во втором матче финала «Востока» «Ак Барс» принимает «Авангард». Омичи впереди в серии 1-0.

источник: «Советский спорт»
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