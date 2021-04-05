«Спартак» сделал подарок Федуну, расистский скандал в Примере, Овечкин догнал Халла

ЦСКА выиграл первый матч с новым главным тренером Ивицей Оличем. Хорват сменил на этой должности Виктора Гончаренко. Победа над безнадежным аутсайдером турнира «Тамбовом» (2:1) далась армейцам непросто. Трудно сказать, как бы развивались события, если бы в ворота хозяев не были назначены три пенальти. Причем все - за игру рукой. Никола Влашич одну из двух своих попыток с 11-метровой отметки не реализовал. А Саломон Рондон не промахнулся с точки, забив победный мяч.

Босс «Спартака» Леонид Федун после игры отметил, что команда сделала ему прекрасный подарок на день рождения. 5 апреля Леониду Арнольдовичу исполняется 65 лет. Поздравления от «Советского спорта».

Красно-белые не выигрывали в Ростове-на-Дону с декабря 2013 года. Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележников после победы заявил, что главный тренер команды Доменико Тедеско не изменил решения покинуть клуб по окончании сезона.

Дубль у москвичей оформил Александр Соболев, еще один мяч гостей забил Виктор Мозес, открывший счет на 23-й минуте. Отличился у спартаковцев также защитник Павел Маслов, правда, со знаком минус. Игрок молодежной сборной забил в свои ворота. Это его второй автогол в сезоне. Что-то не везет футболисту в последнее время. Несколько дней назад он стал виновником назначения двух 11-метровых в ворота сборной России на молодежном Евро в игре с французами.

В 24-м туре РПЛ «Спартак» победил в гостях «Ростов» - 3:2 и отстает от «Зенита» на одно очко. Лидер чемпионата проводит свой матч сегодня – в Санкт-Петербурге с «Химками». Красно-белые выиграли четвертый матч подряд с общим счетом 16:5.

«Тамбов» также отличился с пенальти, открыв счет на 16-й минуте, чем заставил понервничать Олича. По одной встрече тяжело, конечно, делать выводы. Но красно-синие не выглядели командой, которая на голову сильнее своего банкротящегося оппонента. Возможно, причина в том, что Ивица только в пятницу получил в свое распоряжение всех футболистов. Большинство армейцев уезжали в сборные в международную паузу. Но надо сказать, что и «Тамбов» перерыв в чемпионате провел с пользой – команда улучшила свою игру.

ЦСКА перебрался на четвертое место – 43 очка, как и у идущего третьим «Локомотива». Отставание от «Спартака» - 4 балла, от «Зенита» - пять. Еще в одном матче игрового дня «Урал» победил «Арсенал» - 2:0. Туляки по-прежнему на 14-м месте с 17 очками, на три меньше у «Уфы», на четыре – у «Тамбова». Екатеринбуржцы идут 12-ми и практически полностью обезопасили себя от переходных матчей – отрыв от «Ротора» уже 11 очков.

«Валенсия» ушла с поля из-за оскорблений

Расистский скандал вспыхнул в Испании в матче «Кадис» - «Валенсия». После получаса игры при счете 1:1 поединок был прерван после того, как защитник хозяев Хуан Кала оскорбил темнокожего француза Муктара Диакаби. Игрок «Валенсии» пожаловался на это арбитру, потом получил желтую карточку за неспортивное поведение и демонстративно покинул поле. Его партнеры по команде проследовали за ним.

Минут через 20 футболисты вернулись на поле, а «Валенсия» разместила в твиттере официальное заявление. В нем говорилось, что команда решила продолжить игру, но клуб осуждает расизм в любых его проявлениях. Диакаби встречу продолжать не стал. На 73-й минуте в составе гостей вышел Денис Черышев. Россиянин восстановился после травмы и впервые с конца января попал в заявку. Игра закончилась победой «Кадиса» - 2:1.

Лидер чемпионата Испании мадридский «Атлетико» проиграл выездной матч «Севильи» - 0:1. Отрыв от «Реала» сократился до трех очков. «Барселона» проводит матч 29-го тура сегодня – сине-гранатовые принимают дома «Вальядолид» и в случае успеха вплотную приблизятся к «матрасникам». Пока команда Роналда Кумана отстает на четыре балла.

18-летний игрок умер во время матча

Трагедия произошла 4 апреля в подмосковном Орехово-Зуево. Прямо во время матча скончался футболист молодежной команды «Знамя Труда» Никита Сидоров. 18-летний юноша появился на поле во втором тайме, выйдя на замену. Через несколько минут он почувствовал себя плохо и тут же рухнул на газон. Несмотря на все старания медиков, спасти парня не удалось. Официального заключения врачей о причине смерти пока нет. Предварительный диагноз - аневризма сосудов головного мозга.

С 2015 года Сидоров выступал в первенстве Московской области среди юношей за «Знамя Труда» и спортивную школу «Спартак-Орехово». Кроме этого, он играл в мини-футбол за клуб «Мишлен» в лиге Орехово-Зуево. Соболезнования родным и близким.

Овечкин забил 725-й гол в карьере и 265-й в большинстве

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил 725-й гол в чемпионатах НХЛ. Капитан «Кэпиталз» отличился в игре с «Нью-Джерси» (5:4), прибавив к этому две голевые передачи. У его партнера по команде форварда Евгения Кузнецова гол плюс пас, у защитника Дмитрия Орлова две передачи.

У Овечкина стало 265 голов в большинстве за карьеру. По этому показателю он сравнялся с Бреттом Халлом. Впереди только Дэйв Андрейчук – 274 шайбы.

По сообщениям СМИ, в «Ванкувере» заразились коронавирусом уже более двадцати человек – 18 игроков и три тренера. Среди симптомов рвота и обезвоживание. Игры клуба отложены лигой на неопределенный срок.

СКА в двух матчах не смог забить ЦСКА

ЦСКА выиграл и второй домашний матч в финале Западной конференции КХЛ – СКА повержен 2:0. Двумя днями ранее москвичи также победили всухую – 3:0. С учетом седьмого матча в серии ЦСКА – «Локомотив» (2:0) команда Игоря Никитина не пропускает уже три игры. При этом нельзя сказать, что шведский голкипер Юханссон творит в рамке чудеса. Он, конечно, большой молодец, но заслуга тут всей команды. Хозяева не давали много шансов сопернику для беспрепятственных атак своего вратаря.

На этот раз питерцы выглядели лучше, чем в пятницу. Они были в игре до последнего – второй гол влетел уже в пустые ворота гостей (Окулов). А первую шайбу ЦСКА забросил Шалунов. Не обошлось без ошибки Самонова, заменившего на последнем рубеже СКА Хелльберга.

Сегодня в Казани во втором матче финала «Востока» «Ак Барс» принимает «Авангард». Омичи впереди в серии 1-0.