Знарок возвращается в «Динамо», «Ак Барс» на грани вылета, у «Зенита» снова «плюс 4» от «Спартака»

Гости заблокировали 30 бросков игроков «Ак Барса». Главный тренер казанской команды Дмитрий Квартальнов признался, что его хоккеистам никак не удается взломать оборону соперника, в игре с которым важно повести в счете.

«Авангард» сделал весомую заявку на выход в финал Кубка Гагарина, выиграв и второй гостевой матч у «Ак Барса» - 2:0. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Готовец и Клим Костин, реализовавший большинство. «Ястребы» ведут в серии с тем же счетом и теперь дважды сыграют с казанцами в подмосковной Балашихе.

В свою очередь одним из основных кандидатов на пост «главного» в «Спартаке» является Борис Миронов.

«Динамо» рассматривалось одним из фаворитов Кубка Гагарина-2021, однако команда Владимира Крикунова не смогла пробиться в финал Западной конференции, уступив СКА в пяти матчах. Напомним, что Знарок уже тренировал «Динамо» и дважды выигрывал с клубом Кубок Гагарина – в 2012 и 2013 годах. Помогать Олегу Валерьевичу будут прежние ассистенты, что и в Спартаке», - Харийс Витолиньш и Владимир Федосов.

По информации источника, Олег Знарок вернется в московское «Динамо» на должность главного тренера. Стороны уже согласовали условия контракта. Недавно специалист, приводивший сборную России к победе на Играх-2018, покинул «Спартак». В регулярном чемпионате красно-белые заняли восьмое место и вылетели уже в первом раунде плей-офф, проиграв в четырех матчах ЦСКА.

Нападающий «Авангарда» Рид Буше сделал результативную передачу и набирает очки в 17-м матче подряд. Американец превзошел рекорд клуба – 16 игр с очками, установленный Максимом Сушинским в чемпионском для омичей сезоне-2003/04. Буше также повторил рекорд лиги Александра Радулова – форвард, выступающий ныне в Далласе», добивался такого результата в сезонах-2010/11 и 2011/12.

Сегодня третий матч серии сыграют СКА и ЦСКА. Москвичи впереди 2-0.

«Зенит» прервал беспроигрышную серию «Химок»

В завершающем матче 24-го тура лидер чемпионата «Зенит» в Санкт-Петербурге победил «Химки» - 2:0 благодаря мячам Вячеслава Караваева и Андрея Мостового. Команда Сергея Семака восстановила отрыв в четыре очка от идущего вторым «Спартака». У подмосковного клуба прервалась 10-матчевая беспроигрышная серия, которая длилась с ноября. Последний раз химчане до этого уступали как раз «Зениту» - и тогда так же счет был 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

«Локомотив» и ЦСКА отстают от «Зенита» на восемь очков. Очевидно, что золото чемпионата в оставшихся шести турах разыграют питерцы и красно-белые. 11 апреля «Зениту» предстоит гостевой поединок в Сочи, а спартаковцы сразятся в дерби с железнодорожниками.

Трусова будет выступать до 22-х

Бронзовый призер ЧМ-2021 в Стокгольме фигуристка Александра Трусова хотела бы выступать до 22 лет, а после перерыва в карьере постараться попасть на Олимпиаду. Об этом 16-летняя спортсменка заявила в интервью «Матч ТВ».

Трусова уже говорила о том, что в 22 года планирует оставить большой спорт, чтобы родить троих детей. При этом Александра пока не знает, чем займется после завершения карьеры. В ближайших ее планах – тренировки, а потом трехнедельных отпуск на море.

Не стало Владимира Гендлина...

Вчера в возрасте 84 лет ушел из жизни легендарный комментатор Владимир Гендлин. Недавно он перенес обширный инфаркт, после чего ему провели две операции. Через неделю Гендлин снова оказался больнице, его подключили к аппарату ИВЛ, но спасти «голос российского бокса», к глубочайшему сожалению, не смогли. Тест на антитела к коронавирусу оказался положительным. Медики предполагают, что смерть наступила в результате осложнений после ковида.

Владимир Ильич стоял у истоков создания профессионального бокса в России. В свое время помогал российским боксерам в США в качестве менеджера и промоутера, поработал он и в одной из мировых боксерских организаций.

«Советский спорт» выражает соболезнования семье Владимира Гендлина. Последнее интервью, которое он дал нашему изданию в декабре 2020-го, можно посмотреть здесь.