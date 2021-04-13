«Спартак» атакует «Локо», ЦСКА побеждает и в РПЛ, и в полуфинале Кубка Гагарина

В заключительном матче 25-го тура РПЛ ЦСКА в Москве победил «Ротор» - 2:0 и включился в борьбу за второе место. Армейцы догнали идущий третьим «Локомотив» и отстают на одно очко от «Спартака». Голы у красно-синих забили Эджуке и Рондон.

Помимо этого, вчера разгорелся спор о решении РФС рассмотреть действия спартаковских болельщиков, оскорблявших во время матча голкипера «Локо» Гилерме. Инцидент был отражен в рапорте ответственного сотрудника. Однако у «Спартака» по этому вопросу своя точка зрения. Клуб считает, что Гилерме сам провоцировал фанатов неприличными жестами. Видео естественно прилагается. Придется во всем этом разбираться РФС.

Согласно содержанию данных статей, если действий будут расценены как неправомерное воздействие, санкции могут применить как к самому Сухине (штраф до 500 тысяч рублей и отстранение от футбола), так и к «Локомотиву» – вплоть до технического поражения.

Кроме того, «Спартак» обратился в КДК РФС с просьбой привлечь к ответственности железнодорожников за нарушение регламента РПЛ. По мнению красно-белых, сделано это было начальником команды Станиславом Сухиной, бывшим арбитром. Он заходил в судейскую комнату в тот момент, когда там находились судья и другие официальные лица матча. «Спартак» просит КДК рассмотреть вопрос о квалификации действий Сухины как неправомерное воздействие на официальных лиц по статьями 118 и 119 дисциплинарного регламента РФС. В подтверждение своих претензий спартаковцы предоставили видеосюжет с появлением Сухины в судейской.

Эмоции после поражения «Спартака» в воскресном дерби с «Локомотивом» (0:2) не утихали весь вчерашний день. Красно-белые остались недовольны судейством встречи со стороны арбитра Кирилла Левникова и обратились к ЭСК с просьбой разобрать его действия в ряде эпизодов.

Ивица Олич выиграл все три матча после прихода в ЦСКА: два в чемпионате и кубковую встречу у «Арсенала». Однако настоящее испытание хорватскому тренеру-новичку предстоит в ближайших трех встречах. 18 апреля его команда отправится в Сочи на матч 26-го труа, 21-го сразится в полуфинале Кубка с «Локо», а 25-го ЦСКА ждет дерби со «Спартаком».

ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Праздник вчера был и у хоккейных болельщиков ЦСКА, который выиграл шестой матч финала Западной конференции у СКА – 2:0 и вышел в финал Кубка Гагарина. Оба гола в Санкт-Петербурге были забиты во втором периоде. На 34-й минуте отличился Шалунов - его шайба стала победной в серии, а на 39-й - Сорокин.

После победы в Москве в пятом матче на 114-й минуте в третьем овертайме питерцы на этот раз выглядели эмоционально опустошенными и уставшими. Команда, видимо, не отошла от труднейшего поединка и не смогла найти ключей к воротам Юханссона. Швед выдал отличный хоккей в этой серии, трижды сыграв на ноль.

Второй финалист Кубка Гагарина может определиться уже сегодня. «Авангард» принимает в Балашихе «АК Барс» и ведет в серии 3-2.

На заседании совета и правления рижского «Динамо» был утвержден новый главный тренер команды. Им стал Сергей Зубов, ранее возглавлявший СКА и «Сочи», из которого он был уволен в октябре 2019 года.

Куликова обменяли в «Эдмонтон», Барабанова – в «Сан-Хосе»

В НХЛ в последний день переходов состоялось несколько сделок с участием россиян. Защитник Дмитрий Куликов перешел из «Нью-Джерси» в «Эдмонтон» за выбор на драфте в третьем или четвертом раунде. Несколько дней назад «дьяволы» расторгли контракт с еще одним нашим легионером нападающим Никитой Гусевым, который недолго оставался ьбез команды и подписал соглашение до конца сезона с «Флоридой» на миллион доллар. Форвард «Торонто» Александр Барабанов, который был незаметен в канадской команде, отправлен в «Сан-Хосе» в обмен на финского центра Антти Суомелу.

НХЛ перенесла матч регулярного чемпионата между «Миннесотой» и «Сент-Луисом». Причина – массовые беспорядки в Миннесоте, вызванные убийством полицейскими темнокожего в пригороде Миннеаполиса. 20-летний Данте Райт был застрелен в воскресенье в своем автомобиле при попытке скрыться от сотрудников полиции.

Мозгов сыграл впервые за три года, «Зенит» пробился в плей-офф Евролиги

Чемпион НБА центровой Тимофей Мозгов впервые за три года сыграл в официальном матче – за «Химки». Подмосковная команда дома обыграла «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 89:83 (23:21, 25:20, 22:23, 19:19). На счету ветерана за 15 минут игрового времени 6 очков и 6 подборов.

34-летний Мозгов был включен в заявку в связи с серьезными кадровыми проблемами, которые возникли у химчан. Последний раз Тимофей был на паркете в июле 2018-го – в составе сборной в отборочном матче на чемпионат мира. На клубном уровне он не выступал с игры «Бруклина» против «Бостона», состоявшейся в апреле того же 2018-го.

Еще одна баскетбольная новость со знаком плюс пришла вчера из Петербурга. «Зенит» разгромил греческий «Панатинаикос» с разницей «+29» и впервые вышел в плей-офф Евролиги. Соперником питерцев в 1/4 финала будет испанская «Барселона». В других парах встречаются: ЦСКА – «Фенербахче», «Анадолу Эфес» – «Реал», «Милан» – «Бавария».