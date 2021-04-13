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КХЛ - плей-офф 19:00 Авангард 0 Ак Барс 0 П1 2.70 Х 3.80 П2 2.50
Англия - Чемпионшип 19:30 Хаддерсфилд Та 0 Борнмут 0 П1 4.30 Х 3.70 П2 1.87
Германия - Бундеслига 19:30 Баскетс Бонн 0 Бавария 0
Германия - Бундеслига 20:00 Миттельдойчер 0 Гёттинген 0
Англия - Первая лига 20:00 Уиган Атлетик 0 Сандерленд 0 П1 4.80 Х 3.90 П2 1.71
Германия - Бундеслига 20:00 Меди Байройт 0 Ратиофарм Ульм 0
Англия - Первая лига 21:00 Блэкпул 0 Аккрингтон Стэ 0 П1 1.70 Х 3.80 П2 5.00
Англия - Первая лига 21:00 Рочдейл 0 Суиндон Таун 0 П1 2.45 Х 3.40 П2 2.85
Англия - Первая лига 21:00 Донкастер Рове 0 Бёртон Альбион 0 П1 2.55 Х 3.20 П2 2.85
Англия - Первая лига 21:00 Оксфорд Юнайте 0 Шрусбери Таун 0 П1 1.97 Х 3.40 П2 4.00
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Италия - Серия А 21:30 Реджана 0 Виртус Рим 0
Германия - Бундеслига 21:30 Лёвен Брауншве 0 Людвигсбург 0
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«Спартак» атакует «Локо», ЦСКА побеждает и в РПЛ, и в полуфинале Кубка Гагарина
13 апреля 08:37
автор: Дмитрий Кузнецов

«Спартак» атакует «Локо», ЦСКА побеждает и в РПЛ, и в полуфинале Кубка Гагарина

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

«Спартак» засек начальника «Локомотива» в судейской перед матчем

Эмоции после поражения «Спартака» в воскресном дерби с «Локомотивом» (0:2) не утихали весь вчерашний день. Красно-белые остались недовольны судейством встречи со стороны арбитра Кирилла Левникова и обратились к ЭСК с просьбой разобрать его действия в ряде эпизодов.

Кроме того, «Спартак» обратился в КДК РФС с просьбой привлечь к ответственности железнодорожников за нарушение регламента РПЛ. По мнению красно-белых, сделано это было начальником команды Станиславом Сухиной, бывшим арбитром. Он заходил в судейскую комнату в тот момент, когда там находились судья и другие официальные лица матча. «Спартак» просит КДК рассмотреть вопрос о квалификации действий Сухины как неправомерное воздействие на официальных лиц по статьями 118 и 119 дисциплинарного регламента РФС. В подтверждение своих претензий спартаковцы предоставили видеосюжет с появлением Сухины в судейской.

Согласно содержанию данных статей, если действий будут расценены как неправомерное воздействие, санкции могут применить как к самому Сухине (штраф до 500 тысяч рублей и отстранение от футбола), так и к «Локомотиву» – вплоть до технического поражения.

Помимо этого, вчера разгорелся спор о решении РФС рассмотреть действия спартаковских болельщиков, оскорблявших во время матча голкипера «Локо» Гилерме. Инцидент был отражен в рапорте ответственного сотрудника. Однако у «Спартака» по этому вопросу своя точка зрения. Клуб считает, что Гилерме сам провоцировал фанатов неприличными жестами. Видео естественно прилагается. Придется во всем этом разбираться РФС.

Олич выиграл с ЦСКА третий матч

В заключительном матче 25-го тура РПЛ ЦСКА в Москве победил «Ротор» - 2:0 и включился в борьбу за второе место. Армейцы догнали идущий третьим «Локомотив» и отстают на одно очко от «Спартака». Голы у красно-синих забили Эджуке и Рондон.

Ивица Олич выиграл все три матча после прихода в ЦСКА: два в чемпионате и кубковую встречу у «Арсенала». Однако настоящее испытание хорватскому тренеру-новичку предстоит в ближайших трех встречах. 18 апреля его команда отправится в Сочи на матч 26-го труа, 21-го сразится в полуфинале Кубка с «Локо», а 25-го ЦСКА ждет дерби со «Спартаком».

ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Праздник вчера был и у хоккейных болельщиков ЦСКА, который выиграл шестой матч финала Западной конференции у СКА – 2:0 и вышел в финал Кубка Гагарина. Оба гола в Санкт-Петербурге были забиты во втором периоде. На 34-й минуте отличился Шалунов - его шайба стала победной в серии, а на 39-й - Сорокин.

После победы в Москве в пятом матче на 114-й минуте в третьем овертайме питерцы на этот раз выглядели эмоционально опустошенными и уставшими. Команда, видимо, не отошла от труднейшего поединка и не смогла найти ключей к воротам Юханссона. Швед выдал отличный хоккей в этой серии, трижды сыграв на ноль.

Второй финалист Кубка Гагарина может определиться уже сегодня. «Авангард» принимает в Балашихе «АК Барс» и ведет в серии 3-2.

На заседании совета и правления рижского «Динамо» был утвержден новый главный тренер команды. Им стал Сергей Зубов, ранее возглавлявший СКА и «Сочи», из которого он был уволен в октябре 2019 года.

Куликова обменяли в «Эдмонтон», Барабанова – в «Сан-Хосе»

В НХЛ в последний день переходов состоялось несколько сделок с участием россиян. Защитник Дмитрий Куликов перешел из «Нью-Джерси» в «Эдмонтон» за выбор на драфте в третьем или четвертом раунде. Несколько дней назад «дьяволы» расторгли контракт с еще одним нашим легионером нападающим Никитой Гусевым, который недолго оставался ьбез команды и подписал соглашение до конца сезона с «Флоридой» на миллион доллар. Форвард «Торонто» Александр Барабанов, который был незаметен в канадской команде, отправлен в «Сан-Хосе» в обмен на финского центра Антти Суомелу.

НХЛ перенесла матч регулярного чемпионата между «Миннесотой» и «Сент-Луисом». Причина – массовые беспорядки в Миннесоте, вызванные убийством полицейскими темнокожего в пригороде Миннеаполиса. 20-летний Данте Райт был застрелен в воскресенье в своем автомобиле при попытке скрыться от сотрудников полиции.

Мозгов сыграл впервые за три года, «Зенит» пробился в плей-офф Евролиги

Чемпион НБА центровой Тимофей Мозгов впервые за три года сыграл в официальном матче – за «Химки». Подмосковная команда дома обыграла «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 89:83 (23:21, 25:20, 22:23, 19:19). На счету ветерана за 15 минут игрового времени 6 очков и 6 подборов.

34-летний Мозгов был включен в заявку в связи с серьезными кадровыми проблемами, которые возникли у химчан. Последний раз Тимофей был на паркете в июле 2018-го – в составе сборной в отборочном матче на чемпионат мира. На клубном уровне он не выступал с игры «Бруклина» против «Бостона», состоявшейся в апреле того же 2018-го.

Еще одна баскетбольная новость со знаком плюс пришла вчера из Петербурга. «Зенит» разгромил греческий «Панатинаикос» с разницей «+29» и впервые вышел в плей-офф Евролиги. Соперником питерцев в 1/4 финала будет испанская «Барселона». В других парах встречаются: ЦСКА – «Фенербахче», «Анадолу Эфес» – «Реал», «Милан» – «Бавария».

источник: «Советский спорт»
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