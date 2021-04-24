Петербург примет семь матчей Евро-2020, Панарин отдал 100-й ассист, а «Динамо» берет Кубок Харламова

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
НХЛ - регулярный чемпионат 3-й период Калгари Флэймз 2 Монреаль Канад 2 П1 2.70 Х 4.20 П2 2.27
НБА - регулярный чемпионат 3-я четверть, 25' Портленд Трэйл 58 Мемфис Гриззли 62 П1 1.90 П2 1.90
НБА - регулярный чемпионат перерыв Голден Стэйт У 54 Денвер Наггетс 50 П1 1.85 П2 1.95
Португалия - Сегунда 13:00 Академика 0 Шавиш 0
Франция - Лига 1 14:00 Сент-Этьен 0 Брест 0 П1 2.05 Х 3.60 П2 3.70
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Нюрнберг 0 Хайденхайм 0 П1 2.60 Х 3.30 П2 2.80
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Оснабрюк 0 Хольштайн 0
Россия - Премьер-Лига 14:00 Урал 0 Ахмат 0 П1 2.85 Х 3.30 П2 2.60
Товарищеские матчи (сборные) 14:00 Россия 0 Беларусь 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Падерборн 07 0 Фортуна 0 П1 2.85 Х 3.50 П2 2.44
Англия - Премьер-лига 14:30 Ливерпуль 0 Ньюкасл Юнайте 0 П1 1.26 Х 6.40 П2 11.5
Англия - Чемпионшип 14:30 Борнмут 0 Брентфорд 0 П1 2.38 Х 3.40 П2 3.10
Испания - Примера 15:00 Эльче 0 Леванте 0 П1 2.75 Х 3.30 П2 2.70
Англия - Первая лига 15:00 Портсмут 0 Бристоль Ровер 0 П1 1.58 Х 4.00 П2 5.80
Италия - Серия А 16:00 Дженоа 0 Специя 0 П1 2.50 Х 3.00 П2 3.30
Германия - Бундеслига 16:30 Вольфсбург 0 Боруссия Д 0 П1 3.25 Х 3.80 П2 2.14
Германия - Бундеслига 16:30 Унион 0 Вердер 0 П1 1.92 Х 3.50 П2 4.30
Россия - Премьер-Лига 16:30 Зенит 0 Ротор 0 П1 1.11 Х 10.0 П2 27.0
Германия - Бундеслига 16:30 Фрайбург 0 Хоффенхайм 0 П1 2.80 Х 3.50 П2 2.55
Германия - Бундеслига 16:30 Майнц 0 Бавария 0 П1 8.70 Х 5.70 П2 1.34
Англия - Первая лига 17:00 Блэкпул 0 Шрусбери Таун 0 П1 1.64 Х 3.90 П2 5.40
Англия - Первая лига 17:00 Оксфорд Юнайте 0 Плимут Аргайл 0 П1 1.58 Х 4.40 П2 5.20
Англия - Первая лига 17:00 Гиллингем 0 Нортгемптон Та 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Ноттингем Форе 0 Сток Сити 0 П1 2.65 Х 3.10 П2 2.85
Англия - Чемпионшип 17:00 Куинз Парк Рей 0 Норвич Сити 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Мидлсбро 0 Шеффилд Уэнсде 0 П1 2.32 Х 3.30 П2 3.10
Англия - Первая лига 17:00 Донкастер Рове 0 Флитвуд Таун 0 П1 2.75 Х 3.30 П2 2.60
Англия - Первая лига 17:00 Сандерленд 0 Аккрингтон Стэ 0 П1 1.53 Х 4.40 П2 5.80
Испания - Сегунда 17:00 УД Логроньес 0 Картахена 0 П1 3.00 Х 2.90 П2 2.75
Англия - Чемпионшип 17:00 Уотфорд 0 Миллуолл 0 П1 1.52 Х 4.00 П2 6.90
Петербург примет семь матчей Евро-2020, Панарин отдал 100-й ассист, а «Динамо» берет Кубок Харламова
24 апреля 06:00

Петербург примет семь матчей Евро-2020, Панарин отдал 100-й ассист, а «Динамо» берет Кубок Харламова

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

Санкт-Петербург проведет три дополнительных матча чемпионата Европы

В пятницу, 22 апреля УЕФА официально заявил, что Дублин не сможет допустить болельщиков на трибуны во время проведения первенства Европы летом этого года. Причиной этому стала сложная эпидемиологическая обстановка в Ирландии. Организация приняла решение перенести в город на Неве три матча группы E: Польша - Словакия (14 июня), Швеция - Словакия (18 июня) и Швеция - Польша (23 июня), а игра 1/8 финала состоится в Лондоне. Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин сообщил, что все дополнительные расходы на проведение матчей будут компенсированы УЕФА.

Напомним, что помимо этого в Питере пройдут еще четыре встречи: Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня) и матч 1/4 финала (2 июля).

Власти испанского Бильбао не смогли предоставить гарантии допуска болельщиков на трибуны, поэтому три игры групповой стадии перенесены в Севилью. Мюнхен, напротив, дал разрешение на проведение матчей чемпионата Европы-2020 со зрителями.

Панарин отдал 100-й ассист за «Рейнджерс», Бучневич забил 20-й гол в сезоне

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» обыграл «Филадельфию» со счетом 4:1. Нападающий нью-йоркцев Павел Бучневич забросил свою 20-ю шайбу в сезоне и отдал ассист, теперь на счету россиянина 42 (20+22) очка в «регулярке».

Также двумя голевыми передачами отметился Артемий Панарин, в активе форварда 55 (17+38) баллов в сезоне. Отметим, что россиянин отдал 100-й результативный пас в 106 играх за «Рейнджерс».

«Динамо» завоевало Кубок Харламова

В пятом матче финала Кубка Харламова московское «Динамо» переиграло ярославский «Локо» со счетом 7:5. Счет в серии стал – 4-1. По ходу встречи бело-голубые вели 5:1, но железнодорожники сумели вернуться в игру, сократив отставание до одной шайбы – 5:4. Но этого оказалось мало для камбэка, москвичи довели матч до победы – 7:5.

Примечательно, что «Динамо» завоевывает Кубок Харламова впервые в своей истории. Московский клуб потерпел лишь одно поражение в плей-офф - в третьем матче с «Локо».

ЦСКА снова обыгрывает «Фенербахче»

Московский ЦСКА оказался сильнее турецкого «Фенербахче» (78:67) во втором матче 1/4 финала Евролиги и повел в серии со счетом 2-0. Самым результативным игроком в составе москвичей стал итальянец Даниэль Хэкетт, набравший 14 очков и совершивший девять результативных передач.

Напомним, что серия продлится до трех побед. Следующий матч между командами состоится 28 апреля в Стамбуле.

В другом четвертьфинале петербургский «Зенит» проиграл испанской «Барселоне» в овертайме (78:81). Счет в противостоянии сравнялся – 1-1. Третий матч пройдет 28 апреля в Санкт-Петербурге.

Россия побеждает Белоруссию на Еврочеллендже

В первом матче Еврочелленджа сборная России по хоккею уверенно выиграла у Белоруссии со счетом 6:3. В составе россиян шайбами отметились Владислав Каменев, Илья Сафонов, Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов и дважды Егор Коршков. Белорусские хоккеисты ответили тремя голами в исполнении Франсиса Паре, Дмитрия Коробова и Германа Нестерова.

Данные матчи являются частью подготовки к чемпионату мира в Латвии, который состоится в Риге с 25 мая по 6 июня 2021 года.

Карацев в полуфинале турнира в Белграде сыграет с Джоковичем

Российский теннисист Аслан Карацев в четвертьфинале турнира в Сербии переиграл итальянца Джанлуку Магера в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. В полуфинале россиянин сразится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

На другом турнире в Барселоне Андрей Рублев потерпел поражение от Янника Синнера (2:6, 6:7). Вероника Кудерметова переиграла Анну Богдан (2:6, 6:3, 6:3) и вышла в полуфинал соревнований в Стамбуле, где сыграет с Элизей Мертенс.

«Реалу», «Барселоне», «Милану» и «Ювентусу» грозит отстранение от еврокубков

Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что если испанские и итальянские клубы публично не объявят о выходе из состава участников Суперлиги, то их ждет исключение из еврокубков.

Также стало известно, что командам, отказавшимся от турнира, согласно контракту с организаторами, полагается штраф в размере 150 миллионов долларов. Ранее восемь европейских клубов официально покинули новую лигу.

Нагорный стал чемпионом Европы

Российский гимнаст Никита Нагорный одержал победу в личном многоборье на европейском первенстве в швейцарском Базеле, защитив титул абсолютного чемпиона. Еще один представитель сборной России Давид Белявский занял второе место.

Напомним, что Нагорный является семикратным обладателем золотых медалей на чемпионатах Европы.

Алекно покидает казанский «Зенит»

Официальный сайт «Зенита» из Казани сообщил, что российский специалист Владимир Алекно покидает пост главного тренера команды. Вместо него наставником казанского клуба станет Алексей Вербов. Ранее Алекно заявил, что переходит на работу в сборную Ирана, которую будет готовить к Олимпиаде в Токио.

Отметим, что 54-летний тренер возглавлял «Зенит» 12 лет. За это время он вместе с командой становился девятикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка страны и пятикратным победителем Лиги чемпионов.

источник: «Советский спорт»
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