Суперкамбэк России с США на ЮЧМ, «Авангард» в шаге от победы в Кубке Гагарина

Юниорская сборная России победила США на ЮЧМ

В стартовом матче юниорского чемпионата мира по хоккею сборная России в овертайме победила команду США – 7:6, уступая по ходу встречи 1:5. Пять шайб россияне пропустили уже к 25-й минуте, после чего заменили вратаря. Дубль сделал Матвей Мичков, в дополнительное время игру перевела шайба Ивана Мирошниченко, которого не хотели пускать в США на чемпионат американские власти. Победу нашей команде принес гол Никиты Чибрикова на отметке 61:25.

Лучшим игроком встречи был назван нападающий Данила Юров, открывший счет заброшенным на турнире шайбам в нашей команде. Главный тренер юниорской сборной США Дэн Мьюз назвал поражение от русских горькой пилюлей. Наставник россиян Альберт Лещев отметил, что первый вратарь волновался, и пришлось его поменять. Это был ключевой момент матча.

ЦСКА проиграл «Авангарду» и уступает в финале 2-3

«Авангард» выиграл пятый матч финала плей-офф у ЦСКА – 2:0 и находится в одной победе от завоевания Кубка Гагарина (счет в серии 3-2). Армейцы дважды провалились в обороне во втором периоде, позволив сопернику отличиться в контратаках. На 25-й минуте замкнул передачу партнера при выходе «2 в 1» защитник Дамир Шарипзянов. А десять минут спустя американец Рид Буше убежал к воротам хозяев, когда «ястребы» играли в меньшинстве, и оказался самым расторопным среди пары защищающихся хоккеистов.

ЦСКА второй матч подряд пропускает выход к своим воротам в численном большинстве. Главный тренер красно-синих Игорь Никитин по этому поводу заметил, что должна быть ответственность. Но ее то как раз и не хватает армейцам. Гости выглядели более солидной командой, в игре ЦСКА было много сумбура и спешки.

Явно не хватало москвичам их лидера атаки Максима Шалунова, который пропускал игру из-за дисквалификации после удаления до конца матча в предыдущем поединке.