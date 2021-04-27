Суперкамбэк России с США на ЮЧМ, «Авангард» в шаге от победы в Кубке Гагарина

Юниорская сборная России победила США на ЮЧМ
В стартовом матче юниорского чемпионата мира по хоккею сборная России в овертайме победила команду США – 7:6, уступая по ходу встречи 1:5. Пять шайб россияне пропустили уже к 25-й минуте, после чего заменили вратаря. Дубль сделал Матвей Мичков, в дополнительное время игру перевела шайба Ивана Мирошниченко, которого не хотели пускать в США на чемпионат американские власти. Победу нашей команде принес гол Никиты Чибрикова на отметке 61:25.
Лучшим игроком встречи был назван нападающий Данила Юров, открывший счет заброшенным на турнире шайбам в нашей команде. Главный тренер юниорской сборной США Дэн Мьюз назвал поражение от русских горькой пилюлей. Наставник россиян Альберт Лещев отметил, что первый вратарь волновался, и пришлось его поменять. Это был ключевой момент матча.
ЦСКА проиграл «Авангарду» и уступает в финале 2-3
«Авангард» выиграл пятый матч финала плей-офф у ЦСКА – 2:0 и находится в одной победе от завоевания Кубка Гагарина (счет в серии 3-2). Армейцы дважды провалились в обороне во втором периоде, позволив сопернику отличиться в контратаках. На 25-й минуте замкнул передачу партнера при выходе «2 в 1» защитник Дамир Шарипзянов. А десять минут спустя американец Рид Буше убежал к воротам хозяев, когда «ястребы» играли в меньшинстве, и оказался самым расторопным среди пары защищающихся хоккеистов.
ЦСКА второй матч подряд пропускает выход к своим воротам в численном большинстве. Главный тренер красно-синих Игорь Никитин по этому поводу заметил, что должна быть ответственность. Но ее то как раз и не хватает армейцам. Гости выглядели более солидной командой, в игре ЦСКА было много сумбура и спешки.
Явно не хватало москвичам их лидера атаки Максима Шалунова, который пропускал игру из-за дисквалификации после удаления до конца матча в предыдущем поединке.
Непомнящий сразится за шахматную корону с Карлсеном
Ян Непомнящий досрочно стал победителем Турнира претендентов в Екатеринбурге. Российский гроссмейстер сразится за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном. Встреча пройдет c 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ).
Накануне Непомнящий белыми сыграл вничью с Максимом Вашье-Лагравом и набрал 8,5 очков. Таким образом, француз лишился шансов на первое место. У него осталось 6,5 очков перед последним туром. Ближайший преследователь Яна Аниш Гири из Нидерландов имеет в активе 7,5 баллов, но по личным встречам преимущество у Непомнящего, который победил Гири в первом круге.
Гроссмейстер из России станет участником матча за корону после пятилетнего перерыва. Последний из россиян, с кем отстоял свое звание чемпиона мира в матче Карлсен, был Сергей Карякин. В ноябре 2016 года в Нью-Йорке в классической части противостояния была ничья. Норвежец взял верх только на тай-брейке.
Сыну главного тренера «Ювентуса» угрожают
Сын главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло - Николо рассказал, что ему угрожают смертью из-за неудачных результатов туринского клуба. «Мне 17 лет, и я каждый день получаю сообщения подобного рода. Все это происходит потому, что я сын тренера, который не может всем угодить. Наверное, в этом и заключается моя «вина». Мне угрожают и пишут оскорбления каждый день. На секунду поставьте себя на мое место и задайтесь вопросом: «Как бы чувствовал себя я?»
В воскресенье 25 апреля «Юве» потерял очки в гостевом матче с «Фиорентиной», сыграв вничью 1:1. После вчерашней победы «Наполи» на выезде над «Торино» - 2:0 Криштиану Роналду и компания располагаются на четвертой строчки в таблице. Неаполитанцы имеют столько же очков, как и команда Пирло – 66, но опережают ее по дополнительным показателям. «Милан» проиграл в гостях «Лацио» - 0:3 и опустился на пятое место (66). Роналду подвергают все большей критике. Последний гол португалец забил 7 апреля.
Между тем источники утверждают, что «Ювентус» всерьез рассматривает вариант с покупкой полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии. Произойти это может только в том случае, если «Юве» попадет в Лигу чемпионов. Трансфер грузинского легионера оценивается в 20 миллионов евро.