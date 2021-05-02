У Мичкова 9 голов в 4 матчах ЮЧМ, Россия снова проиграла Швейцарии, Трусова сбежала от Плющенко

Юниоры набросали чехам 11 шайб

Юниорская сборная России в заключительном матче группового этапа чемпионата мира разгромила чехов – 11:1 и заняла второе место в своем квинтете. Хет-трик сделал Матвей Мичков, на счету которого 9 голов в 4 играх турнира. 16-летний нападающий лидирует в списке снайперов и бомбардиров – у него 11 очков. Напомним, что Мичков оформил дубль в игре с американцами и забросил четыре шайбы в ворота немцев.

Стали известны все пары четвертьфиналов ЮЧМ. Наша команда 3 мая встретится с белоруской сборной. Финны, занявшие первое место в нашей группе, сразятся со швейцарцами, победитель группы A Канада сыграет с Чехией, а хозяева чемпионата США – со Швецией.

Россия уступила в Еврочеллендже швейцарцам второй раз за два дня

Национальная сборная России продолжает подготовку к чемпионату мира в Риге, который стартует 21 мая. В первый день мая в рамках Еврочелленджа команда Валерия Брагина проиграла швейцарцам – 0:1. Единственную шайбу соперник забросил на 34-й минуте матча (Хельднер). 30 апреля россияне уже встречались со Швейцарией и также уступили – 1:3.

Настораживает крайне низкая результативность сборной – один гол в двух играх. Вполне вероятно, что на этом фоне был все-таки вызван в команду нападающий «Авангарда» Сергей Толичнский. Несколько дней назад он был признан MVP Кубка Гагарина и стал автором победного гола в решающей встрече с ЦСКА. Но первоначально в сборную его не позвали.

У Варламова седьмой «сухарь» в сезоне

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов сыграл седьмой матч на ноль в сезоне и вышел в единоличные лидеры по этому показателю. «Островитяне» победили «Рейнджерс» - 3:0, а наш вратаря отразил все 28 бросков. Варламов по ходу второго периода побил рекорд клуба по продолжительности сухой серии, преодолев отметку 178 минут 28 секунд без пропущенных шайб. Достижение было установлено в 1975 году и принадлежало Гленну Решу.