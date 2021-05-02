У Мичкова 9 голов в 4 матчах ЮЧМ, Россия снова проиграла Швейцарии, Трусова сбежала от Плющенко

Юниоры набросали чехам 11 шайб
Юниорская сборная России в заключительном матче группового этапа чемпионата мира разгромила чехов – 11:1 и заняла второе место в своем квинтете. Хет-трик сделал Матвей Мичков, на счету которого 9 голов в 4 играх турнира. 16-летний нападающий лидирует в списке снайперов и бомбардиров – у него 11 очков. Напомним, что Мичков оформил дубль в игре с американцами и забросил четыре шайбы в ворота немцев.
Стали известны все пары четвертьфиналов ЮЧМ. Наша команда 3 мая встретится с белоруской сборной. Финны, занявшие первое место в нашей группе, сразятся со швейцарцами, победитель группы A Канада сыграет с Чехией, а хозяева чемпионата США – со Швецией.
Россия уступила в Еврочеллендже швейцарцам второй раз за два дня
Национальная сборная России продолжает подготовку к чемпионату мира в Риге, который стартует 21 мая. В первый день мая в рамках Еврочелленджа команда Валерия Брагина проиграла швейцарцам – 0:1. Единственную шайбу соперник забросил на 34-й минуте матча (Хельднер). 30 апреля россияне уже встречались со Швейцарией и также уступили – 1:3.
Настораживает крайне низкая результативность сборной – один гол в двух играх. Вполне вероятно, что на этом фоне был все-таки вызван в команду нападающий «Авангарда» Сергей Толичнский. Несколько дней назад он был признан MVP Кубка Гагарина и стал автором победного гола в решающей встрече с ЦСКА. Но первоначально в сборную его не позвали.
У Варламова седьмой «сухарь» в сезоне
Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов сыграл седьмой матч на ноль в сезоне и вышел в единоличные лидеры по этому показателю. «Островитяне» победили «Рейнджерс» - 3:0, а наш вратаря отразил все 28 бросков. Варламов по ходу второго периода побил рекорд клуба по продолжительности сухой серии, преодолев отметку 178 минут 28 секунд без пропущенных шайб. Достижение было установлено в 1975 году и принадлежало Гленну Решу.
«Айлендерс» обеспечили себе место в плей-офф. Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев парировал 22 броска. Нападающий «синерубашечников» Павел Бучневич, Артемий Панарин и Виталий Кравцов не набрали баллов на результативность.
Гусев забросил первую шайбу за «Флориду», лучший матч Барабанова
«Флорида» выиграла у «Чикаго» - 5:4 благодаря 31 спасению Сергея Бобровского и голу Никиты Гусева. Это была дебютная шайба российского форварда за «Пантерз». «Монреаль» отыгрался со счета 0:2 и победил в овертайме «Оттаву» - 3:2. У игроков «Сенаторз» Евгения Дадонова и Артема Зуба по голевой передаче. Защитник «Канадиенс» Александр Романов подрался с американцем Джошем Норрисом. Соперники обменялись ударами, после чего форвард повалил россиянина на лед. «Оттава» четвертый сезон подряд не вышла в плей-офф.
Свой лучший матч в НХЛ провел нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов, набрав 2 (1+1) очка в гостевом поединке с «Колорадо». Хозяева выиграли 4:3. Игровое время нашего легионера составило 17 минут 16 секунд, показатель полезности «+1». Свой гол Барабанов забил в большинстве. После недавнего перехода из «Торонто» в «Шаркс» Александр в четырех матчах заработал 4 (2+2) очка. В предыдущем клубе у него была ужасная статистика в сезоне – 13 игр и одна передача. Отметим также, что форварда ждут в расположении сборной России.
«Миннесота» одержала волевую победу над «Сент-Луисом» - 4:3. Лидер «Уайлд» Кирилл Капризов набрал 43-е (23+20) очко в чемпионате, сделав голевую передачу.
Трусова передумала и вернулась к Тутберидзе
Фигуристка Александра Трусова ушла от Евгения Плющенко, в академии которого занималась последний год. 16-летняя спортсменка в прошлом году убежала от своего тренера Этури Тутберидзе, также как еще один из лидеров одиночного катания Алена Косторная. Последняя вернулась к Тутберидзе некоторое время назад, теперь тот же путь проделала Трусова – Александра снова тренируется в «Хрустальном».
О расставании с Трусовой сообщил сам Плющенко. Двукратный олимпийский чемпион написал об этом в инстаграме. За время сотрудничества с ним Трусова выиграла два этапа Кубка России и завоевала бронзу чемпионатов страны и мира. В Стокгольме на ЧМ Александра провалила короткую программу, сорвав ряд элементов и оказавшись на 12-м месте. После произвольной она поднялась на третью строчку, но во многом благодаря осечкам конкурентов – ее прокат также был далек от идеала.
Несмотря на не слишком удачное выступление в Швеции – а Трусова рассчитывала на большее, чем бронза – после окончания сезона фигуристка заявила, что не будет ничего менять в олимпийском сезоне. Однако спустя несколько недель пересмотрела свое решение.