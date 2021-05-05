Гвардиола в финале Лиги чемпионов спустя 10 лет, Моуринью – в «Роме», Кросби обошел Овечкина

«Ман Сити» впервые будет играть в решающем матче главного еврокубка. Для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы это третий выход в финал со своими командами. В сезоне-2008/09 «Барселона» под его руководством победила «Манчестер Юнайтед» (2:0), а два года спустя каталонцы снова выиграли у «МЮ» (3:1).

На 69-й минуте гости остались в меньшинстве. Ди Мария, чтобы быстрее ввести мяч в игру из-за пределов поля, наступил на ногу игроку хозяев Фернандиньо. Главный судья голландец Бьорн Куйперс показал аргентинцу красную карточку. После игры сразу несколько футболистов «ПСЖ» жаловались на то, что арбитр позволял себе оскорбления в адрес игроков французского клуба. Отметим также, что из-за повреждения не смог принять участие в матче лучший нападающий парижан Мбаппе.

«Манчестер Сити» стал первым финалистом Лиги чемпионов после победы в ответном матче ½ финала над «ПСЖ» - 2:0 . Первую встречу также выиграл английский клуб – 2:1. Игра на «Этихаде» с самого начала пошла по сценарию «горожан». Уже на 11-й минуте Марез с острого угла пробил вратаря гостей Наваса, а на 63-й минуте он же оформил дубль. Парижане имели хорошие шансы, чтобы отличиться, но им не хватало точности при завершении.

«Ман Сити» выиграл у «ПСЖ» и второй матч

Знаменитый португальский тренер Жозе Моуринью не долго оставался без клуба после увольнения в апреле из «Тоттенхэма». «Особенный» со следующего сезона примет итальянскую «Рому», которую сейчас возглавляет его соотечественник Паулу Фонсека. Контракт с Жозе рассчитан до лета 2024 года.

Моуринью работал в Италии с «Интером» в период с 2008-го по 2010-й год. Выиграл за это время два чемпионства, Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов.

Комментируя свое назначение, Моуринью отметил большие амбиции владельцев римского клуба. Его зарплата чистыми будет составлять 7,5 миллиона евро. Кроме того, «Тоттенхэм» до июня 2022 обязан выплачивать португальцу разницу между зарплатой в английском клубе, где он зарабатывал 16 млн евро, и итальянском.

Для Панарина сезон завершен

Артемий Панарин больше не сыграет в нынешнем сезоне за «Рейнджерс». Наш легионер получил травму в драке с силовиком «Вашингтона» Тимом Уилсоном. Правильнее это даже назвать избиением, а не дракой. Панарин, вступившийся за своего партнера по команде Павла Бучневича, намного легче своего обидчика.

Уилсон, несмотря на призывы со стороны СМИ и ряда специалистов дисквалифицировать провокатора, отделался штрафом в 5 тысяч долларов. В ньюйоркском клубе после такого мягкого наказания призвали главу департамента безопасности игроков Джорджа Парроса уйти в отставку.

Кросби по очкам за карьеру опередил Овечкина

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Филадельфию» – 7:3. На счету нападающего «Пингвинз» Евгения Малкина две голевые передачи. Россиянин проводил вторую игру после перерыва из-за травмы. Всего у него 27 (8+19) очков в сезоне.

Три очка (2+1) у победителей набрал капитан Сидни Кросби, опередивший в списке лучших бомбардиров лиги Александра Овечкина. Канадец оторвался от русской звезды на три балла – 1323 (485+838) против 1230 (730+590) и занимает 34-е место.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников назван первой звездой матча с «Чикаго» (6:3). На его счету дубль плюс результативная передача. Свечников догнал по очкам (42) Овечкина. «Харрикейнз» выиграли пятый матч подряд и гарантировали себе преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф.

«Зенит» не смог пробиться в «Финал четырех»

В «Финале четырех» баскетбольной Евролиги Россию будет представлять только ЦСКА. Другой претендент на участие в квартете лучших «Зенит» не смог пройти сито четвертьфинала. Питерцы на выезде проиграли решающий пятый матч серии «Барселоне» – 79:53.

Соперником ЦСКА в полуфинале станет «Эфес». Турецкая команда в пятом поединке переиграла «Реал» – 88:83. В другом матче за выход в финал поспорят «Барселона» и «Милан». Итальянцы также лишь в пятом матче сломили сопротивление «Баварии» – 92:89.

«Финал четырех» пройдет в Кельне с 28 по 30 мая.